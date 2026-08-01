Najmanje devet osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev

Najmanje devet osoba je poginulo, a 23 ranjeno u ruskom raketnom napadu na Kijev, dok je nekoliko osoba ostalo zarobljeno u djelimično urušenoj zgradi.

"Eksplozije u gradu. Kijev je pod balističkim napadom. Ostanite u skloništima!" napisao je tokom napada gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Reuters je, pozivajući se na svjedoke, izvijestio da se u ranim jutarnjim satima širom grada čulo više od deset eksplozija.

Moskva je pojačala raketne napade na glavni grad dok se Ukrajina suočava s ozbiljnim nedostatkom sredstava protivzračne odbrane koji mogu da obaraju balističke projektile velike brzine.

Molbe Zelenskog

Zelenski je više puta pozvao zapadne saveznike da pošalju dodatnu vojnu pomoć i pozvao Washington da ispuni obećanje o stavljanju licenci na raspolaganje Ukrajini za proizvodnju sistema protivzračne odbrane Patriot.

Ukrajinski predsjednik je 9. jula rekao da su Kijev i Washington postigli dogovor o licencama za proizvodnju presretača PAC-3 Patriot, dodajući da se očekuje da dijelovi za projektile stignu u narednih nekoliko dana.

Međutim, Trump je 31. jula umanjio značaj ranijih najava da je Washington spreman odobriti Kijevu licencu za vlastitu proizvodnju projektila Patriot.

"Ovo oružje je nevjerovatno. Moramo biti veoma oprezni kada je riječ o tome da nekome dozvolimo da ga proizvodi", rekao je Trump novinarima na sjednici kabineta u Camp Davidu, dodajući da njegova administracija to "još nije odobrila".

"Razgovaramo o tome. Ali teško je dati takvu vrstu tehnologije", rekao je.

Zelenski je ranije boravio u Washingtonu, gdje su dvojica lidera razgovarala o toj mogućnosti tokom sastanka u Bijeloj kući koji je označen kao "dobar".

Nakon telefonskog razgovora s američkim potpredsjednikom JD Vanceom 31. jula, Zelenski je na Telegramu rekao da, "dok se ruski zračni napadi na našu zemlju nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, protivzračna odbrana, konkretno presretači Patriot protiv balističkih projektila, ostaje glavni prioritet."

Pogođeni objekti Wildberriesa

Ukrajinski dronovi su 31. jula nastavili napade na ciljeve u Rusiji, uključujući dodatne objekte najveće ruske internet prodavnice Wildberries, dok su regionalni zvaničnici i kanali za praćenje na Telegramu izvijestili o napadima u najmanje dvije regije.

Kompanija je saopštila da su napadi izazvali požar u skladištu u Volgogradskoj oblasti, navodeći da nije bilo povrijeđenih.

Još jedan napad na objekat Wildberriesa prijavljen je u Zelenodolsku u ruskoj naftom bogatoj Republici Tatarstan. Prema videosnimcima objavljenim na internetu, napad je izazvao manju količinu dima, ali nije izbio požar većih razmjera.

Lokalni stanovnici također su prijavili eksplozije u Kazanju, glavnom gradu Tatarstana, dok su vlasti republike saopštile da su zbog upozorenja na napad dronovima uvedena privremena ograničenja na aerodromima u regiji, dodajući da nije prijavljena materijalna šteta niti žrtve.

Reuters je prenio da je osnivačica i izvršna direktorica Wildberriesa Tatjana Kim 31. jula ukrajinske napade dronovima na njihovu kompaniju nazvala "terorističkim aktima" protiv civila koji pogađaju milione ljudi u Rusiji i drugim zemljama.

Ukrajina je saopštila da je gađala Wildberries zbog njegove uloge u snabdijevanju ruske vojske.

Kim je tvrdila da se kompanija ni po čemu ne razlikuje od velikih svjetskih platformi za elektronsku trgovinu kao što su Amazon ili Alibaba.

Pregovori o miru bez pomaka

Bijela kuća od početka 2025. godine, kada je Trump preuzeo dužnost, sve više nastoji postići pregovorima rješenje za okončanje rata u Ukrajini. Međutim, uprkos brojnim sastancima održanim tokom protekle godine, Kijev i Moskva i dalje su veoma udaljeni kada je riječ o uslovima za pregovore.

Dok Kremlj ostaje pri svom tvrdom stavu i, između ostalog, zahtijeva potpunu kontrolu nad ključnom istočnom ukrajinskom Donjeckom oblasti, Trump je tokom sastanka u Camp Davidu 31. jula rekao da će "obje strane morati napraviti ustupke" kako bi okončale rat koji traje više od četiri godine.

Izvor: Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, AFP, Reuters