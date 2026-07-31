Ukrajina napada ruske logističke centre dok Trump razmatra licencu za rakete Patriot

Ukrajinske snage su nastavile da napadaju mete duboko u Rusiji dronovima, uključujući i objekte najvećeg onlajn prodavca u zemlji, Wildberries, dok je predsjednik Volodimir Zelenski pozvao Sjedinjene Države i evropske saveznike da pojačaju protivvazdušnu odbranu Ukrajine usred eskalacije ruskih balističkih raketnih napada.

Prema praćenju Telegram kanala i ruskih regionalnih vlasti, ukrajinski dronovi su 31. jula pogodili logistički centar Wildberries i rafineriju nafte u Volgogradskoj oblasti Rusije.

Wildberries, ruski ekvivalent onlajn maloprodajnog giganta Amazona, potvrdio je izvještaje o požaru u svom skladištu u Volgogradskoj oblasti.

Prema preliminarnim informacijama kompanije, niko nije povrijeđen tokom napada.

Telegram kanali su takođe izvijestili o napadu na logistički objekat Wildberries u Zelenodoljsku u ruskoj Republici Tatarstan.

Prema video snimcima objavljenim na mreži, napad je izazvao manji dim, ali nije izbio požar većih razmjera.

Lokalni stanovnici su takođe prijavili eksplozije u Kazanju, glavnom gradu ruske naftom bogate Republike Tatarstan, dok su vlasti republike saopštile da su na aerodromima u regionu uvedena privremena ograničenja usled upozorenja na dron, kasnije dodajući da nije bilo prijavljene štete niti žrtava.

Skladišni kompleks kompanije u Zelenodoljsku u Tatarstanu i dalje je u funkciji, saopštila je i pres služba Wildberriesa.

U posljednjih nekoliko nedelja, ukrajinske snage su napale najmanje 13 skladišta Wildberriesa u više ruskih regiona, jer Kijev tvrdi da se kompanija koristi za transport vojne robe.

Medijski izvještaji procjenjuju da je ukrajinska kampanja dronova možda poremetila otprilike 10 procenata ukupnog kapaciteta skladišta kompanije, što je potencijalno uticalo na logističku mrežu ovog trgovca širom Rusije.

Ukrajina poziva na podršku protivvazdušnoj odbrani

Predsjednik SAD Donald Trump je u telefonskom intervjuu za Financial Timess 30. jula rekao da još nije odlučio da li će dozvoliti Ukrajini da proizvodi presretače zemlja-vazduh Patriot američkog dizajna.

"To je veoma neobično oružje i... moramo biti malo oprezni kome licenciramo. Mi zapravo ne licenciramo opremu", rekao je Trump, kako je citirao Financial Times.

Trumpove izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što se sastao sa Zelenskim u Bijeloj kući kako bi razgovarali o obnavljanju mirovnih pregovora sa Rusijom i planovima da Ukrajina proizvodi presretače raketa Patriot.

Nakon sastanka, Zelenski je u intervjuu za Fox news rekao da je Trump pristao da obezbijedi licence koje će Ukrajini omogućiti da domaće proizvodi rakete Patriot, koje se smatraju najefikasnijom odbranom od balističkih raketa.

Zelenski je pozvao Sjedinjene Države i evropske saveznike da ojačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu usred eskalacije ruskih balističkih raketnih napada.

"Protivvazdušne rakete i pritisak na Rusiju koji mogu zaustaviti ovaj glupi ruski rat. Protivvazdušne rakete – prije svega za Patriote, ali i za NASAMS, IRIS-T, HOK i naše druge sisteme – su ključni prioritet", rekao je Zelenski nakon velikog ruskog napada dronom i raketama na Ukrajinu u kojem je ubijeno najmanje osam ljudi, uključujući skoro cijelu porodicu u selu Radušne u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine.

"Nadam se da će svi naši partneri, prije svega naši američki partneri, kao i naši prijatelji u Evropi, shvatiti da pravi ljudski životi zavise od toga da li nam pomažu", napisao je Zelenski na X.

Zelenski je dodao da preliminarni nalazi ukazuju na to da je raketa koja je pogodila Radušne potekla iz Sjeverne Koreje.

Ukrajinski predsjednik je povezao incident sa savezom Moskve sa Pjongjangom, koji, kako je rekao, postoji "radi raspoređivanja sjevernokorejskog kontingenta ovde u Evropi, na našim granicama i radi ubijanja naše ukrajinske djece".

Prošle nedelje, Zelenski je rekao da se Moskva sprema da rasporedi još hiljade sjevernokorejskih vojnika kako bi podržala svoju invaziju na Ukrajinu, a pripreme su u Rusiji u toku od početka ljeta.

Novo raspoređivanje sjevernokorejskih trupa označilo bi drugo takvo raspoređivanje od 2024. godine, kada je oko 12.000 sjevernokorejskih vojnika poslato da se bori u ruskom Kurskom regionu nakon iznenadne invazije ukrajinskih snaga.