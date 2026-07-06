Najmanje 10 ljudi poginulo u novom ruskom napadu na Kijev

Najmanje 10 ljudi je ubijeno u novim ruskim napadima raketama i dronovima na Kijev, rekli su ukrajinsku zvaničnici, nekoliko sati nakon što je predsednik Volodimir Zelenski upozorio na predstojeći napad.

U ranim jutarnjim satima u ukrajinskoj prestonici čulo se više glasnih eksplozija i sirene za vazdušnu opasnost, rekli su očevici, dok su gradovi širom Ukrajine takođe izvestili o upozorenjima na dolazeće projektile.

"Neprijatelj udara balističkim raketama", naveo je Telegramu šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko. "Molimo vas da ostanete u skloništima".

"To su stambene zgrade. Mesta gde su ljudi spavali, živeli svojim normalnim životom", dodao je on.

Tkačenko je kasnije rekao da je najmanje deset ljudi poginulo, a 46 povređeno, uključujući decu.

Stanovnica Kijeva čija je majka povređena kada je stambena zgrada pogođena u napadu rekla je za RSE da je to drugi put da je zgrada pogođena za mesec dana.

"Upravo smo zamenili prozore, a sada se to ponovo dogodilo", rekla je ona.

"To je jednostavno užasno. Ovde ima toliko dece", rekla je za RSE ispred oštećene zgrade dok su spasioci pomagali ljudima da se izvuku iz ruševina.

Moskva je tokom noći lansirala 68 raketa i 351 dron na Ukrajinu, uključujući hipersonične, balističke i krstareće rakete, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Napad je izveden dva dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp (Trump) održao odvojene telefonske razgovore sa Zelenskim i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, u nastojanju da Vašington pozicionira kao ključnog posrednika u sukobu.

Napad je takođe izveden neposredno pre samita NATO-a zakazanog u Ankari, gde bi Zelenski trebalo da se sastane s Trampom na marginama skupa, dok nastoji da zadrži podršku SAD njegovoj zemlji u borbi protiv ruske agresije, pokrenute u februaru 2022.

Zelenski upozorava na napad

Zelenski je u nedelju upozorio da ukrajinske obaveštajne službe ukazuju da Rusija priprema novi masovni napad.

"To je tipično za Putina: Odmah posle Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari. Rusija želi da donese još zla i ubije ljude", napisao je Zelenski u objavi na Fejsbuku (Facebook).

"Svako kašnjenje s raketama za našu protivvazdušnu odbranu – raketama za Patriote (sisteme protivvazdušne odbrane) – znači gubitak života i podstiče Rusiju da nastavi rat", napisao je on.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napisao je na Telegramu da je pogođena stambena zgrada u gradskom okrugu Podil.

"Ljudi su zarobljeni od sedmog do devetog sprata", naveo je on, dodajući da su ostaci pali na drugu stambenu zgradu u tom području.

Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na ukrajinska civilna područja, s posebnim naglaskom na prestonicu.

Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je najmanje 30 ljudi poginulo, a desetine ranjene u prošlonedeljnom napadu velikih razmera na Kijev, koji je izazvao požare i veliku štetu na civilnoj infrastrukturi i stambenim zgradama u nekoliko okruga.

Razmere tog napada izazvale su brzu osudu poslanika u Vašingtonu.

Republikanski kongresmen Džo Vilson (Joe Wilson), dugogodišnji pristalica američke podrške Ukrajini, rekao je da je napad dodatni dokaz da Kremlj vojno posrće.

"Ovaj užasni ratni zločin još je jedan dokaz da Rusija teško gubi rat", rekao je Vilson za RSE. "SAD i njihovi saveznici trebalo bi da učine više od onoga što čine. Strategija funkcioniše. Rusija gubi".

Rusija negira da gađa civilna područja uprkos široko rasprostranjenim dokazima o takvim napadima.

Nestanak struje u Sevastopolju

Dotle je u ponedeljak Sevastopolj, grad s oko 500.000 stanovnika na Krimu – ukrajinskom crnomorskom poluostrvu koje je Rusija ilegalno anektirala 2014. godine – ostao bez struje posle ukrajinskog napada na energetsku infrastrukturu, rekli su zvaničnici koje je postavio Kremlj.

"Kao rezultat neprijateljskog napada na energetsku infrastrukturu izvan Sevastopolja, naš grad je privremeno ostao bez napajanja strujom", napisao je na Telegramu Mihail Razvožajev, guverner koga je imenovala Moskva.

Kampanja napadima dronova koju sprovodi Ukrajina dovela je do stalnih nestanaka struje i široko rasprostranjene nestašice goriva, kao i do rasta cena na crnom tržištu na tom poluostrvu. Kijev pokušava da izoluje Krim, gađajući kamione s gorivom, mostove i druge infrastrukturne objekte, u nastojanju da preokrene nezakonitu aneksiju.

Vlasti koje je postavila Rusija na Krimu obustavile su prodaju goriva pojedincima i preduzećima usled ozbiljne nestašice goriva, a stanovnici prijavljuju prazne rafove u prodavnicama prehrambenih proizvoda i ograničenja kupovine brojnih osnovnih proizvoda.

Izvori: Reuters i AFP