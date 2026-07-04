Ukrajina pobeđuje u ratu protiv ruskih rafinerija, na frontu se vodi krvava borba iscrpljivanja

U godinama pre nego što je Rusije pokrenula rat protiv Ukrajine, Kostjantinivka je bila poznata po proizvodnji stakla, kao industrijski grad sa 66.000 stanovnika na raskrsnici dva autoputa i prometno železničko čvorište.

Ovih dana, Kostjantinivka je pustoš prepun kratera i tinjajućih ruševina, sravnjena sa zemljom dronovima, artiljerijom, a poslednjih nedelja i razornim ruskim kliznim bombama.

Ruske snage su odlučne da zauzmu grad, važan deo onoga što je poznato kao "pojas tvrđava" – glavne linije ukrajinske odbrane za region Donjeck.

S izveštajima o malim grupama ruskih trupa u zapadnom, južnom i istočnom okrugu grada, Kostjantinivka je u opasnosti da potpuno padne negde pre kraja leta, prema nekim analitičarima, stručnjacima za obaveštajne podatke otvorenih izvora i ukrajinskim i zapadnim posmatračima.

U izjavama novinarima 3. jula, portparol Kremlja Dmitrij Peskov tvrdio je da su ruske snage u potpunosti zauzele grad, iako za to nije pružio nikakve dokaze.



U odvojenom, nedatiranom video-snimku koji je objavio Kremlj, predsednik Vladimir Putin prikazan je kako zahvaljuje ruskim vojnicima i izjavljuje da je zauzimanje Kostjantinivke od "velike strateške važnosti".

Borba Ukrajine u Kostjantinivki je u suprotnosti s uspesima njene kampanje dalekometnih napada dronova na ruske naftne rafinerije, koja je dovela do nestašice goriva širom zemlje i sve većih glavobolja Kremlja.

To je sumoran podsetnik na borbu koju ukrajinske trupe, nadjačane i u naoružanju i u ljudstvu, i dalje vode protiv ruske vojske spremne da pretrpi zapanjujuće gubitke.

"Situacija oko Kostjantinivke ulazi u najteži scenario", naveo je prošlog meseca Deep State, istraživačka grupa otvorenog koda s vezama s ukrajinskom vojskom. Ruske snage su "bukvalno stigle do predgrađa grada sa svih strana i vrše aktivan pritisak i prodiru duboko u naselja".

"Na osnovu toga kako su se prethodne gradske bitke odvijale, pretpostavljam da je situacija u Kostjantinivki prilično loša (za Ukrajince)", rekao je finski potpukovnik Juha Kukola (Kukkola).

"Rusi su uspeli da poremete snabdevanje i rotaciju trupa tokom celog proleća, iscrpe Ukrajince dronovima, kliznim bombama i indirektnom vatrom, i konačno su prodrli u junu", rekao je Kukola, koji predaje u Grupi za istraživanje ruske vojske i bezbednost na Nacionalnom univerzitetu odbrane u Helsinkiju. "To je obično znak da će grad uskoro pasti jer postaje teško snabdevanje, komandovanje i pomeranje odbrambenih trupa unutar grada".

"Kostjantinovka je trenutno ključna tačka. (Rusija je) upravo poslala još 11.000 vojnika samo da bi napredovala u (gradu)", rekao je Serhij Hrabski, penzionisani pukovnik ukrajinske vojske i vojni analitičar. "To im je očajnički potrebno".

Infiltracija

Tokom kasne zime i prvih meseci proleća, činilo se da su ukrajinske snage borbama uspele da dovedu ruske trupe gotovo do pat pozicije na većem delu linije fronta od 1.100 kilometara. Rusija je uspela da osvoji malu količinu teritorije, nasuprot prethodnim mesecima; neki istraživači su zaključili da je Ukrajina zapravo povratila deo teritorije, što je značajan podvig četiri godine posle početka rata.

U Donjecku, regionu čije je potpuno zauzimanje predsednik Vladimir Putin postavio kao prioritet, ruske trupe su napredovale jednom od najsporijih stopa zabeleženih kod bilo koje vojske u bilo kom ratu tokom proteklog veka, pokazuju podaci vašingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

U Kostjantinovki, ruske trupe su napredovale u proseku samo oko 50 metara dnevno, navodi se u izveštaju CSIS-a objavljenom 1. jula.

Čitav ruski ratni napor od februara 2022. godine imao je astronomsku cenu: blizu 500.000 ruskih vojnika je poginulo, a dvostruko više je ranjeno ili nestalo.

Ukrajina ima do 150.000 poginulih u ratu i 475.000 ranjenih ili nestalih, navode podaci CSIS-a.

Višegodišnji napori Ukrajine da poveća proizvodnju dronova dotle su imali su veliki uticaj, na bojnom polju i šire. U prvim mesecima 2026. godine, ukrajinski zvaničnici su tvrdili da ubijaju više ruskih vojnika nego što mogu da se zamene regrutovanjem unutar Rusije.

Kampanja napada dronovima srednjeg dometa usmerena na ruske kamione s gorivom koji snabdevaju Krim dovela je do vanrednog stanja na anektiranom crnomorskom poluostrvu, s nestancima struje, široko rasprostranjenom nestašicom goriva i velikim poremećajima tamošnje turističke sezone.

Dronovi većeg dometa, u međuvremenu, pogodili su mete u Rusiji udaljene stotine kilometara od ukrajinske granice. To obuhvata terminale za izvoz nafte na Baltičkom i Crnom moru, kao i rafinerije i vojnoindustrijska postrojenja u centralnoj Rusiji i Sibiru.

Kampanja je uspela: Skoro svih 83 regiona Rusije sada uvode ograničenja za goriva ili su prijavili nestašice goriva, što je izgleda uznemirilo Kremlj pred jesenje parlamentarne izbore.

Ali u rovovima i razorenim ulicama mesta poput Kostjantinivke ili Huljajpolja – još jednog grada gde u kojem su intenzivirane ruske operacije – ukrajinske trupe se i dalje naprežu da zadrže rusko napredovanje.

"Nema zgrade koja nije pogođena ruskim vazdušnim udarima", rekao je Ivan Stupak, ukrajinski vojni analitičar i bivši obaveštajni oficir, koji je predvideo da će grad biti uglavnom pod ruskom kontrolom do kraja leta.

"Polako, ali sigurno, ruske snage su prodrle u grad. Infiltracija. Jedna po jedna. Ne tako velike jurišne grupe, male grupe. Jedan, najviše dva člana jurišnih timova se infiltriraju", rekao je on. "Drže delimično uništenu stambenu zgradu, staru fabriku i samo čekaju drugove".

Stupak je rekao da je pre neki dan razgovarao s vojnikom koji se bori u Kostjantinivki.

"I on je priznao, znate, da 'grad nam izmiče iz ruku brže nego što smo razmatrali'", rekao je on.

"Pošto je Kostjantinivka očigledno centar napora za Ruse, samo je pitanje vremena kada će pasti", rekao je Kukola. "Na osnovu prethodnih slučajeva, u ovom trenutku bih braniocima Kostjantinivke dao najviše mesec dana, možda samo nedelju ili dve".

'Biće to siva zona veoma dugo'

U intervjuu za televiziju TSN, vrhovni vojni komandant Ukrajine, general Aleksandar Sirski, rekao je da se ruske snage spremaju za moguću novu ofanzivu na severu – iz ruskog pograničnog regiona Brjanska – s ciljem "rastezanje fronta i da nas liše rezervi".

Da li će pad Kostjantinovke biti prekretnica, taktički poraz za Ukrajinu, otvoreno je pitanje.

Oko 30 kilometara severnije nalazi se Kramatorsk, jedan od dva grada, zajedno sa Slovjanskom, koji čine srce "pojasa tvrđave", ili aglomeracije, odbrane Ukrajine. Još jedno manje naselje, Družkivka, nalazi se na autoputu H-20 između Kramatorska i Kostjantinovke.

"Kostjantinovka je 'kapija' za otvaranje aglomeracije Slovjansk-Kramatorsk", navodi Deep State u analizi. "Kada padne Kostjantinovka – a to je pitanje vremena – sledeća će biti Družkivka, koja trenutno igra izuzetno važnu logističku ulogu, a posle nje Kramatorsk".

Hrabski je predvideo da će ukrajinske trupe pokušati da zaustave ruske snage u Kostjantinovki i da će pokušati da ubiju što više vojnika.

"Biće to siva zona veoma dugo", rekao je on.