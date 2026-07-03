Ruski napad na Kijev izazvao nove pozive u SAD i Evropi za oštrije djelovanje

Rusija je ove godine izvela jedan od najvećih napada na glavni grad Ukrajine, ponovno pobudivši zahtjeve u Sjedinjenim Državama i Evropi za strožim vojnim i ekonomskim mjerama protiv Moskve.

Ukrajinski zvaničnici su rekli da je najmanje 27 ljudi ubijeno, a desetine ranjene u velikom napadu na Kijev 2. jula, koji je uzrokovao požare i veliku štetu na civilnoj infrastrukturi i stambenim zgradama u nekoliko okruga.

Opseg napada izazvao je brzu osudu zakonodavaca u Washingtonu, gdje je rasprava o budućoj pomoći Ukrajini i dalje politički napeta.

Zastupnici se zalažu za veću vojnu pomoć

Republikanac Joe Wilson iz Južne Karoline, dugogodišnji pristalica američke podrške Ukrajini, nazvao je napade dodatnim dokazom da Kremlj vojno posustaje.

"Ovaj strašni ratni zločin još je jedan dokaz da Rusija teško gubi svoj rat", rekao je Wilson za Radio Slobodna Evropa (RSE). "SAD i njegovi saveznici trebali bi učiniti još više od onoga što čine. Strategija funkcioniše. Rusija gubi".

Rusija je 2022. godine pokrenula invaziju na susjednu Ukrajinu očekujući da će zauzeti Kijev za nekoliko sedmica. Međutim, Ukrajina, uz podršku Zapada, borila se s ruskim snagama gotovo do zastoja rata.

Wilson je napad 2. jula protumačio kao signal uoči NATO samita u Turskoj sljedeće sedmice, gdje se očekuje da će podrška Ukrajini biti visoko na dnevnom redu.

"[Ruski predsjednik Vladimir] Putin je očajan. On je jadni gubitnik koji ubija žene i djecu", rekao je Wilson. "Moramo u potpunosti podržati Ukrajinu i zalagati se za pobjedu i pravedno rješenje rata".

Don Bacon iz Nebraske, republikanac u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma, oštro je kritikovao ono što je opisao kao nedovoljnu hitnost Trumpove administracije.

"Trebali bismo pomagati Ukrajini s raketnom i protivvazdušnom odbranom i trebali bismo uvesti stroge sankcije Rusiji", rekao je Bacon za RSE.

Bacon je rekao da u Kongresu raste nelagoda zbog strateškog stava Pentagona o Rusiji i NATO savezu.

"Civilno vodstvo u Pentagonu bilo je slabo prema Rusiji i NATO alijansi", rekao je, dodajući da će "ćutanje o ruskim ratnim zločinima" i "moralna dvosmislenost" ostaviti trajnu mrlju na američkoj politici.

U zajedničkoj izjavi podijeljenoj s RSE, lideri Kongresnog ukrajinskog kluba - uključujući demokrate Marcy Kaptur iz Ohija i Mikea Quigleyja iz Illinoisa, kao i republikance Briana Fitzpatricka iz Pennsylvanije i Wilsona, pozvali su na hitnu akciju.

"Zastupnički dom se oglasio, Sjedinjene Države trebale bi odmah naoružati Ukrajinu oruđima potrebnim za odbranu svog naroda i okončanje ruskog rata", navodi se u izjavi.

Njihova izjava došla je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poslije napada, obnovio apel za proširenu saradnju u protivvazdušnoj odbrani, fokusirajući se na lokalnu proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane zemlja-vazduh Patriot.

Ukrajina trenutno koristi američke baterije MIM-104 Patriot, jedine sisteme u svom arsenalu sposobne za presretanje ruskih balističkih projektila, ali Kijev želi da ih proizvodi u zemlji.

"Da bismo pouzdano zaštitili živote, potrebna nam je vlastita proizvodnja", rekao je Zelenski.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, Zelenski je rekao da su razgovori s američkom administracijom po tom pitanju u toku "već dugo" i pozvao predsjednika Donalda Trumpa da krene naprijed.

Tvrdio je da bi evropska koprodukcija sistema Patriot unutar Ukrajine ili sa savezničkim zemljama takođe mogla ojačati američke industrijske kapacitete.

Evropski konzervativci signaliziraju nastavak podrške

U Washingtonu su se visoki članovi Grupe evropskih konzervativaca i reformista (ECR) sastali s dužnosnicima Trumpove administracije i zakonodavcima uoči NATO samita.

Delegacija, uključujući Patryka Jakija, Adama Bielana, Assitu Kanko i Stephena Bartulicu, ođtro je osudila najnoviji napad Rusije.

Govoreći nakon sastanaka u Bijeloj kući, State Departmentu i glavnim konzervativnim političkim institucijama, dužnosnici ECR-a rekli su da su osjetili oprezni optimizam među američkim dužnosnicima u vezi s mogućim prekidom vatre u četverogodišnjem ratu.

"Čuli smo od naših sagovornika da su prilično optimistični da ove godine možemo postići prekid vatre", rekli su u izjavi.

Ali, uprkos tim diplomatskim nadama, evropski zakonodavci naglasili su da je nastavak vojne podrške Kijevu i dalje ključan.

Za mnoge u istočnoj Evropi, najnoviji napad Rusije pojačao je hitnost održavanja transatlantskog jedinstva dok se lideri NATO-a pripremaju za sastanak usred sve većih pitanja o dugoročnoj strategiji Alijanse prema Moskvi.