Ukrajina negira tvrdnje Rusije o napadu na autobus s beloruskom decom

Ruske vlasti saopštile su u sredu da je ukrajinski dron pogodio autobus s beloruskom dečjom fudbalskom ekipom u Brjanskoj oblasti Rusije, što je Kijev negirao.

Jegor Kovaljčuk, vršilac dužnosti guvernera Brjanske oblasti, koja se nalazi uz granicu Rusije s Ukrajinom, saopštio je da je jedna žena poginula, a osam osoba, uključujući decu, povređeno u incidentu u sredu.

On je objavio nekoliko slika s navodnog mesta napada, rekavši da je žena koja je poginula pratila decu do ruskog crnomorskog letovališta Gelendžik. Kovaljčuk je dodao da će svi putnici biti vraćeni svojim kućama u Belorusiji.

Ukrajinska vojska je odbacila optužbu kao "lažnu", navodeći da njene snage "nisu koristile bespilotne letelice protiv meta u Brjansku" tokom perioda koji su naveli ruski zvaničnici.

"Nesposobna da ostvari svoje deklarisane ciljeve na bojnom polju i trpeći značajne gubitke, Rusija sve više pribegava manipulaciji informacijama", dodaje se u saopštenju Generalštaba ukrajinske vojske.

RSE nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje unutar ruske teritorije.

Belorusko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je napad "teroristički čin" i pozvalo Kijev da pruži "detaljna objašnjenja", istovremeno upozoravajući protiv putovanja u područja vojnog sukoba.

Svjatlana Tihanovskaja, beloruska opoziciona liderka u egzilu koja je prošlog meseca posetila Kijev radi razgovora s ukrajinskim zvaničnicima, izrazila je saučešće onima na koje je uticao incident i pozvala na "potpunu jasnoću" u istrazi o navodnom napadu.

"Moje misli su sa žrtvama i njihovim porodicama... Rusija nije bezbedna, posebno za Beloruse. Ovaj kriminalni ruski rat mora da se završi", napisala je Tihanovskaja na X.

Rusija je dotle nastavila vazdušne napade na civilnu i energetsku infrastrukturu širom ukrajinskih regiona, oštetivši školu jahanja u Sumskoj oblasti, gde su poginula tri konja.

U videu poslatom ukrajinskom servisu RSE, radnica škole je rekla da je osoblje pozvalo decu da ne dolaze u ustanovu posle napada, "ali da su neka deca došla ovde u suzama".

"Ovo je veoma traumatično za njih... Izgleda kao u filmu o ratu, ali to je realnost", dodala je ona stojeći usred uništenih štala.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je pokrenuo diplomatsku incijativu za mirovni sporazum kojim bi se okončala invazija Rusije na Ukrajinu ubrzo pošto je stupio na dužnost u januaru 2025.

Uprkos nekoliko sastanaka između američkih, ruskih i ukrajinskih diplomata od tada, pozicije Kijeva i Moskva su i dalje udaljene, pri čemu se Kremlj drži svog čvrstog stava i ne nudi nikakav kompromis oko kontrole nad ključnim istočnim regionom Ukrajine, Donjeckom.