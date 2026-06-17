Grupa 7 obećava 'nepokolebljivu podršku' Ukrajini uz znake da su SAD spremne da izvrše pritisak na Kremlj

Lideri zemalja Grupe sedam (G7) obećali su u sredu "nepokolebljivu podršku" Ukrajini i saglasili se da povećaju pritisak na Rusiju kroz sankcije i isporuke oružja Kijevu uz naznake da Vašington ponovo okreće pažnju ka okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svetskog rata.

G7 je u saopštenju drugog dana dvodnevnog samita u Evijanu u Francuskoj navela da s nedavnim napretkom Ukrajine na bojnom polju "sada postoji novi zamah" u ratu, koji je u petoj godini.

"Pohvaljujemo Ukrajinu zbog njene otpornosti i napretka na bojnom polju poslednjih meseci i naglašavamo da sada postoji novi zamah", navodi se u saopštenju.

Hiljadu godina razaranja i obnove: Kijevsko-pečerska lavra 1/12



To je najnovija ratna šteta nanesena Uspenskoj katedrali u Kijevsko-pečerskoj lavri tokom burne, gotovo hiljadu godina duge historije ovog manastira. Stanovnici Kijeva probudili su se 15. juna i zatekli najvjerniji vjerski spomenik svog grada u plamenu, nakon što je Rusija pokrenula veliki napad dronovima i projektilima na lokacije širom Ukrajine.To je najnovija ratna šteta nanesena Uspenskoj katedrali u Kijevsko-pečerskoj lavri tokom burne, gotovo hiljadu godina duge historije ovog manastira. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







2/12 Crtež Kijevsko-pečerske lavre iz 1651. godine. Naziv "lavra" označava manastirski kompleks koji uključuje ćelije za pustinjake, dok riječ "pečerska" znači "pećinska", po mreži pećina koje se nalaze u sklopu kompleksa.



Manastirski kompleks osnovan je u 11. vijeku na brdu s kojeg se pruža pogled na rijeku Dnjepar. Između 1096. i 1416. godine, Lavru su u više navrata pljačkali i palili kumanski osvajači, a kasnije mongolski osvajači i pripadnici Zlatne horde. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







3/12 Dvorište unutar manastira iz 1902. godine, kada je Kijev bio grad u sastavu Ruskog Carstva.



Manastirski kompleks obuhvata i katakombe u kojima se nalaze mumificirani ostaci svetaca koje poštuju pravoslavni hrišćani, uključujući Nestora Ljetopisca, monaha kojem se pripisuje autorstvo nad "Povijest minulih ljeta" (Prvom kijevskom hronikom). Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







4/12 Ulaz u manastirski kompleks iz 1918. godine.



Tokom Ukrajinsko-sovjetskog rata, proboljševički militanti pogubili su mitropolita Ruske pravoslavne crkve u blizini zidina Lavre početkom 1918. Nakon što su Sovjeti preuzeli vlast nad Ukrajinom, država je konfiskovala dragocjenosti manastira, a kompleks je pretvoren u muzej. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







5/12 Njemački vojnik na zvoniku Kijevsko-pečerske lavre u septembru 1941. godine, tokom nacističke okupacije Kijeva.



Nekoliko sedmica nakon što je ova fotografija snimljena, Uspenska katedrala uništena je u eksploziji za koju se naveliko vjeruje da su je uzrokovale mine koje su ostavile sovjetske snage (Crvena armija) u povlačenju. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







6/12 Ruševine preostale nakon eksplozije u novembru 1941. godine koja je uništila Sabornu crkvu. Ova fotografija je snimljena 1942. godine, kada je Kijev još uvijek bio pod nacističkom okupacijom. Crvena armija je ponovo zauzela grad krajem 1943. godine. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







7/12 Fotografija manastira iz 1977. godine, koja je preživjela Drugi svjetski rat. Uništena Saborna crkva (izvan kadra, lijevo na ovoj slici) ostala je neobnovljena tokom cijelog sovjetskog poslijeratnog perioda. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







8/12 Nakon što je Ukrajina stekla nezavisnost od Sovjetskog Saveza 1991. godine, Uspenska katedrala (prikazana ovdje 2013.) obnovljena je na vrijeme za proslavu Dana nezavisnosti Ukrajine 2000. godine. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







9/12 Sunčeva svjetlost prodire kroz unutrašnjost Crkve refektorije Kijevsko-pečerske lavre.



Manastir je djelovao pod nadležnošću Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), koja je bila povezana s Moskvom. UPC je prekinula veze s Moskovskim patrijarhatom u maju 2022. godine i osudila opštu invaziju na Ukrajinu. Kijevske vlasti optužuju UPC da i dalje održava veze s Rusijom. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







10/12 Ukrajinski vojnici prolaze pored monaha u Kijevsko-pečerskoj lavri u martu 2023.



Policija je izvršila pretres manastira ubrzo nakon što se u novembru 2022. pojavio video-snimak na kojem se vidi kako vjernici u jednoj od crkvi u kompleksu pjevaju patriotsku rusku pjesmu koja završava stihom: "Zvonjava [crkvenih zvona] plovi, plovi nad Rusijom, Majka Rusija se budi." Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







11/12 U martu 2023. godine, Ministarstvo kulture Ukrajine raskinulo je ugovor o zakupu koji je UPC-u omogućavao korištenje dijela manastira, ali su sveštenici ove crkve odbili naredbu o iseljenju. Prema podacima iz juna 2026. godine, u Lavri je i dalje ostao veliki broj sveštenika i monaha UPC-a. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







12/12 Mjesto udara drona na Uspensku katedralu, snimljeno 15. juna 2026. Slike s terena prikazuju velika oštećenja na krovu bogomolje, koja je zapaljena tokom noćnog napada, dok je njena unutrašnjost pretrpjela mala oštećenja.



Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruski dronovi "namjerno ciljali" dio grada u kojem se nalazi manastirski kompleks. Arhimandrit Avramije, namjesnik u Lavri, rekao je za RSE da je ovaj udar djelovao kao da vas je "neprijateljski metak pogodio pravo u srce".



Rusija poriče da je ciljala manastir i tvrdi da je šteta nastala uslijed djelovanja zalutale ukrajinske protivvazdušne odbrane, ali za te tvrdnje nije ponudila dokaze. U ruskim vazdušnim napadima širom Ukrajine pogođeni su brojni stambeni objekti, civilna infrastruktura i kulturna dobra, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu i ljudske žrtve. Požar koji je izbio 15. juna, usred ruske invazije na Ukrajinu, najnovija je ratna rana nanesena Kijevsko-pečerskoj lavri, staroj nekoliko vijekova, koja je najprepoznatljiviji vjerski simbol ukrajinske prijestolnice.







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"Da bismo podržali i ubrzali ovaj novi zamah, saglasni smo da povećamo isporuku kapaciteta protivvazdušne odbrane, dodatnih sistema i presretača, kao i kapaciteta dugog dometa", dodaje se u saopštenju.

Pre samita, američki zvaničnici su ponovili da okončanje rata ostaje jedan od najvećih prioriteta spoljne politike predsednika Donalda Trampa (Trump).

S okvirnim sporazumom postignutim s Teheranom o produženju prekida vatre i početku pregovora 19. juna o punom mirovnom sporazumu, Tramp, koji se sastao s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj, rekao je tokom samita da će uraditi "sve što može" da pomogne u okončanju rata.

Evropske diplomate su primetile da je ton samita bio konstruktivan u vezi s Ukrajinom, dok je kanadski premijer Mark Karni (Carney) rekao novinarima da se čini da je Tramp promenio stav o ratu u Ukrajini, zauzimajući realniji stav u vezi sa sukobom.

"U diskusijama o Ukrajini, došlo je do promene u stavu Sjedinjenih Država, stavu koji je... jači protiv Rusije i realniji u pogledu situacije na terenu, u ratu", rekao je Karni.

Tramp je pokrenuo diplomatsku inicijativu za mirovni sporazum kojim bi se okončala ruska invazija na Ukrajinu ubrzo pošto je stupio na dužnost u januaru 2025. Ti napori su zastali poslednjih meseci, posebno od početka rata s Iranom.

U saopštenju G7 obećano je jačanje energetske otpornosti Ukrajine uprkos brojnim ruskim vazdušnim napadima na energetsku infrastrukturu koji su znatno oštetili mogućnost zemlje da obezbeđuje grejanje i električnu energiju, posebno tokom hladnih zimskih meseci.

U saopštenju je takođe direktno spomenuta ruska ekonomija, obećavajući povećanje pritiska na nju.

"U tom kontekstu, pojačaćemo naše sankcije, uključujući i one u sektoru nafte i gasa. Smatramo da je ovo pravi trenutak da se preduzmu dodatne mere, jer je predsednik Tramp postigao sporazum koji podržavamo o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza", navodi se u saopštenju.