Grupa 7 obećava 'nepokolebljivu podršku' Ukrajini uz znake da su SAD spremne da izvrše pritisak na Kremlj
Grupa 7 obećava 'nepokolebljivu podršku' Ukrajini uz znake da su SAD spremne da izvrše pritisak na Kremlj
Lideri zemalja Grupe sedam (G7) obećali su u sredu "nepokolebljivu podršku" Ukrajini i saglasili se da povećaju pritisak na Rusiju kroz sankcije i isporuke oružja Kijevu uz naznake da Vašington ponovo okreće pažnju ka okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svetskog rata.
G7 je u saopštenju drugog dana dvodnevnog samita u Evijanu u Francuskoj navela da s nedavnim napretkom Ukrajine na bojnom polju "sada postoji novi zamah" u ratu, koji je u petoj godini.
"Pohvaljujemo Ukrajinu zbog njene otpornosti i napretka na bojnom polju poslednjih meseci i naglašavamo da sada postoji novi zamah", navodi se u saopštenju.
Hiljadu godina razaranja i obnove: Kijevsko-pečerska lavra
Prethodni slajd
Naredni slajd
"Da bismo podržali i ubrzali ovaj novi zamah, saglasni smo da povećamo isporuku kapaciteta protivvazdušne odbrane, dodatnih sistema i presretača, kao i kapaciteta dugog dometa", dodaje se u saopštenju.
Pre samita, američki zvaničnici su ponovili da okončanje rata ostaje jedan od najvećih prioriteta spoljne politike predsednika Donalda Trampa (Trump).
S okvirnim sporazumom postignutim s Teheranom o produženju prekida vatre i početku pregovora 19. juna o punom mirovnom sporazumu, Tramp, koji se sastao s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj, rekao je tokom samita da će uraditi "sve što može" da pomogne u okončanju rata.
Evropske diplomate su primetile da je ton samita bio konstruktivan u vezi s Ukrajinom, dok je kanadski premijer Mark Karni (Carney) rekao novinarima da se čini da je Tramp promenio stav o ratu u Ukrajini, zauzimajući realniji stav u vezi sa sukobom.
"U diskusijama o Ukrajini, došlo je do promene u stavu Sjedinjenih Država, stavu koji je... jači protiv Rusije i realniji u pogledu situacije na terenu, u ratu", rekao je Karni.
Tramp je pokrenuo diplomatsku inicijativu za mirovni sporazum kojim bi se okončala ruska invazija na Ukrajinu ubrzo pošto je stupio na dužnost u januaru 2025. Ti napori su zastali poslednjih meseci, posebno od početka rata s Iranom.
U saopštenju G7 obećano je jačanje energetske otpornosti Ukrajine uprkos brojnim ruskim vazdušnim napadima na energetsku infrastrukturu koji su znatno oštetili mogućnost zemlje da obezbeđuje grejanje i električnu energiju, posebno tokom hladnih zimskih meseci.
U saopštenju je takođe direktno spomenuta ruska ekonomija, obećavajući povećanje pritiska na nju.
"U tom kontekstu, pojačaćemo naše sankcije, uključujući i one u sektoru nafte i gasa. Smatramo da je ovo pravi trenutak da se preduzmu dodatne mere, jer je predsednik Tramp postigao sporazum koji podržavamo o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza", navodi se u saopštenju.
Grupa 7 obećava 'nepokolebljivu podršku' Ukrajini uz znake da su SAD spremne da izvrše pritisak na Kremlj