Ukrajina tvrdi da su pogodili ruski ratni brod u Kaspijskom moru

Ukrajinska vojska saopštila je da su pogodili ruski nosač raketa u Kaspijskom moru, najnovijem napadu dugog dometa na ruske ciljeve.

Brod je bio dio ruske flotile u Kaspijskom moru, koja je ranije korištena za lansiranje krstarećih raketa na ukrajinske ciljeve.

Nije poznato koliko je brod oštećen u napadu 7. maja, koji nije mogao biti odmah potvrđen.

Više od četiri godine nakon početka ruske ofanzive, Ukrajina je pojačala arsenal oružja dugog dometa, proširujući i proizvodnju dronova i raketa.

Ranije ove sedmice, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su najmanje dvije domaće rakete Flamingo ispaljene na vojni objekat u centralnoj Rusiji, udaljen oko 1.200 kilometara od granice.

Ukrajinski dronovi su takođe ciljali ruske objekte za izvoz nafte u Baltičkom moru. Prošlog mjeseca, lokalni guverner proglasio je to područje "prvom linijom" zbog broja ukrajinskih dronova koji su tamo primijećeni.

Mahačkala, luka u kojoj se nalazi veći dio kaspijske flote, udaljena je oko 1.300 kilometara od teritorije koja je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Napad dolazi i u trenutku kada se Rusija priprema za Dan pobjede, kojim se obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu.

Iako je tokom vladavine Vladimira Putina ovaj praznik pretvoren u jedan od najvažnijih u godini, ovogodišnja proslava bit će održana u manjem obimu usljed strahova da bi Ukrajina mogla pokušati da poremeti proslavu.

Upitan o pojačanim mjerama sigurnosti, portparol Kremlja Dmitrij Peskov umanjio je značaj izvještaja.

"Nadležne službe uoči velikih praznika, a naravno, možda i najvažnije, Dana pobjede u našoj zemlji, uvijek preduzimaju dodatne sigurnosne mjere", rekao je Peskov.

Ove godine dodatne mjere su uvedene zbog "prilično složene operativne situacije" usljed kako je rekao "terorističke prijetnje" iz Ukrajine.

Kremlj je predložio primirje s Ukrajinom koje bi počelo 8. maja, kako bi se poklopilo s prazničnim događajima. Zelenski je odbio taj prijedlog i uzvratio prijedlogom primirja koje je trebalo početi 6. maja.

Događajima povodom Dana pobjede obično prisustvuje veliki broj stranih zvaničnika i šefova država, uključujući predsjednike pet centralnoazijskih zemalja koje su nekada bile dio Sovjetskog Saveza.

Lista gostiju koju je Kremlj objavio 7. maja uključivala je manje od deset zvanica; među njima su bili bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko i slovački premijer Robert Fico.

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije uputilo je ratoborno upozorenje Kijevu i tamošnjim diplomatskim misijama, prijeteći napadom na ukrajinsku prijestonicu ako Ukrajina zaista poremeti proslavu 9. maja.

Ukrajina je tokom 7. maja lansirala gotovo 200 dronova na ruske ciljeve, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.