Najmanje 10 poginulih u ruskim napadima na Zaporožje i Kramatorsk, Ukrajina uzvratila raketama

Ruske snage bacile su teške klizne bombe na centralni ukrajinski grad Zaporožje, saopštili su zvaničnici 5. maja, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a ranjeno gotovo desetak drugih.

Ukrajina je, u međuvremenu, lansirala svoju najnoviju krstareću raketu dugog dometa, zajedno s nizom dronova, na rusku centralnu regiju Čuvašiju, koja se nalazi oko 1.200 kilometara od ukrajinske granice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je meta napada bio ruski proizvođač oružja, pogođen krstarećim raketama Flamingo.

Najmanje dvije osobe su poginule, a više od 30 je povrijeđeno, saopštio je guverner regije Čuvašije.

Razmjena napada dolazi nekoliko dana prije nego što će Rusija i Ukrajina obilježiti godišnjicu poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu.

Dok se ukrajinske ceremonije - koje su od 2023. poznate kao Dan sjećanja i pobjede nad nacizmom - održavaju 8. maja i tradicionalno su uglavnom posvećene ratnim veteranima, Rusija je svoj godišnji Dan pobjede 9. maja pretvorila u grandioznu manifestaciju sovjetske vojne istorije, ali i promociju aktuelnog rata protiv Ukrajine, koji je sada ušao u petu godinu.

Godišnja ruska vojna parada, koja se održava na Crvenom trgu pored Kremlja, ove godine je smanjena, pri čemu su zvaničnici Kremlja kao razlog naveli opasnost od ukrajinskih dronova.

Ranije ove sedmice, dron za koji se sumnja da je ukrajinski udario je u luksuznu stambenu zgradu u Moskvi, svega nekoliko kilometara od Kremlja. Dron je uspio da izbjegne brojne moskovske protivvazdušne sisteme.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je primirje koje se poklapa s obilježavanjem 9. maja, a Ministarstvo odbrane upozorilo je Ukrajinu da ne izvodi napade tokom tog perioda, zaprijetivši da će, u slučaju kršenja, uzvratiti udarom na centralni dio Kijeva.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je Putinov prijedlog i umjesto toga saopštio da primirje stupa na snagu 5. maja.

U Zaporožju su pripadnici hitnih službi gasili požare i zbrinjavali žrtve napada, u kojem su, prema navodima vlasti, korištene i "klizne bombe" - avionsko oružje velike razorne moći koje se ispušta s velike udaljenosti i obrušava na cilj. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a gotovo desetak je ranjeno.

Ruski dronovi su, u međuvremenu, pogodili stambene zgrade u sjevernom gradu Černjigovu, pri čemu je ranjeno najmanje 17 osoba. Zvaničnici su saopštili da je meta napada, po svemu sudeći, bila glavna administrativna zgrada u gradu.

Državna gasna kompanija Naftogaz saopštila je da su tri njena radnika poginula u ruskom napadu na gasno postrojenje u blizini Poltave. U takozvanom "dvostrukom udaru" - kada drugi napad uslijedi dok vatrogasci ili spasioci zbrinjavaju žrtve - poginula su i dva pripadnika hitnih službi.

U Kramatorsku, gradu u donjeckoj oblasti nadomak linije fronta, najmanje pet osoba je poginulo, a devet je ranjeno u ruskom vazdušnom napadu, saopštio je regionalni vojni čelnik Vadim Filaškin.

Ukrajina je posljednjih godina značajno proširila svoje arsenale dronova i raketa, koristeći ih sve češće i na većim udaljenostima unutar Rusije. Tokom proteklih sedmica, ukrajinski dronovi su pogodili i naftna izvozna postrojenja na Baltičkom moru.

Petog maja, ukrajinske rakete i veći broj dronova pogodili su ciljeve u Čeboksarima, saopštili su ruski i ukrajinski zvaničnici. Zelenski je rekao da je u napadu korišteno više krstarećih raketa Flamingo - domaće proizvodnje, koje je Ukrajina ubrzano razvila - te da je meta bila fabrika koja je snabdijevala rusku vojsku navigacionim komponentama. Lokalni mediji navode da su najmanje dvije osobe poginule, a više od 30 ranjeno.

Na ratištu su ukrajinske snage u sukobima s ruskim trupama dovele situaciju gotovo do pat-pozicije, dok ruske jedinice napreduju izuzetno sporo, uz ogromne gubitke. U pojedinim područjima, ruske snage su čak bile primorane na povlačenje.