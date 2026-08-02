Zelenski frustriran sporom isporukom Patriota dok raste broj poginulih

Nakon posljednjih smrtonosnih ruskih zračnih napada na Kijev i druge gradove, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je frustraciju zbog zapadnih saveznika, te ih pozvao da ubrzaju isporuku hitno potrebnih projektila za sisteme protivzračne odbrane Patriot i drugog naoružanja.

"Potrebni su nam odgovori na ovaj ruski teror, stvarni odgovori svijeta", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju nakon što je Moskva ispalila, kako je naveo, 35 krstarećih i balističkih projektila te gotovo 190 dronova na ukrajinske gradove.

"Svi na svijetu moraju vidjeti da Rusija, produžavajući rat, uči nove načine ubijanja i sigurno se neće zaustaviti samo na Ukrajincima", rekao je kasno 1. augusta.

"Svijet ima projektile Patriot. Ono što je sada važno jeste da naši partneri donesu političku odluku, odluku da osiguraju potrebne isporuke", rekao je Zelenski.

"Sjedinjene Države znaju šta nam treba. Evropa zna šta nam treba," rekao je Zelenski.

"Projektili za odbranu od balističkih projektila trebaju štititi ljude, a ne stajati u skladištima", dodao je.

Komentari Zelenskog uslijedili su nakon što je Rusija gađala balističkim projektilima glavni grad Ukrajine, dok je američki predsjednik Donald Trump naizgled ponovo pokazao oklijevanje da Kijevu odobri licence za vlastitu proizvodnju projektila Patriot.

Hitne službe u Kijevu saopštile su da je u ruskom raketnom napadu poginulo najmanje devet ljudi, dok su desetine povrijeđene, uključujući najmanje četvero djece.

Zelenski je rekao da je presretnut samo jedan od 27 balističkih projektila, uglavnom zato što nije bilo projektila za sisteme Patriot koje Ukrajina već posjeduje.

Lokalne vlasti prijavile su oštećenja na stambenim zgradama, jednoj školi i Ambasadi Litvanije nakon što se u ranim jutarnjim satima širom grada čulo više od deset eksplozija.

U međuvremenu su ukrajinske vlasti u južnom gradu Hersonu saopštile da je u ruskom zračnom napadu poginula najmanje jedna osoba, 54-godišnja žena, dok je još 18 ljudi povrijeđeno.

Načelnik regionalne vojne administracije Oleksandr Prokudin napisao je na Telegramu da je zračni napad bio praćen artiljerijskom vatrom te da je u gradu na prvoj liniji fronta oštećeno više zgrada i vozila.

Pošto ove godine nije ostvarila gotovo nikakav teritorijalni napredak duž više od 1.200 kilometara duge linije fronta u Ukrajini, Moskva je pojačala raketne napade na zemlju u trenutku kada se Ukrajina suočava s ozbiljnim nedostatkom sistema protivzračne odbrane sposobnih za presretanje balističkih projektila velike brzine.

Trump odustaje od ponude

Ukrajinski predsjednik je 9. jula rekao da su Kijev i Washington postigli dogovor o licencama za proizvodnju presretača PAC-3 Patriot, dodajući da se očekuje da dijelovi za projektile stignu u narednih nekoliko dana.

Međutim, Trump je 31. jula umanjio značaj ranijih najava da je Washington spreman odobriti Kijevu licencu za vlastitu proizvodnju projektila Patriot.

"Ovo oružje je nevjerovatno. Moramo biti veoma oprezni kada je riječ o tome da nekome dozvolimo da ga proizvodi", rekao je Trump novinarima na sjednici kabineta u Camp Davidu, dodajući da njegova administracija to "još nije odobrila".

"Razgovaramo o tome. Ali teško je dati takvu vrstu tehnologije", rekao je.

Trumpovo očigledno povlačenje od ranije najavljenih licenci izazvalo je zabrinutost među američkim demokratama, pa čak i kod pojedinih članova predsjednikove Republikanske stranke.

Kongresmen Don Bacon iz Nebraske uputio je jednu od najoštrijih republikanskih kritika tog poteza.

Govoreći za Radio Slobodna Evropa 31. jula, Bacon, visoki republikanski član Odbora za oružane snage Predstavničkog doma, optužio je Bijelu kuću da šalje kontradiktorne poruke u trenutku kada se Ukrajina suočava s pojačanom ruskom raketnom kampanjom i ozbiljnim nedostatkom presretača Patriot.

"Iako 70 posto Amerikanaca podržava Ukrajinu, politike Bijele kuće ostavljaju utisak kao ih je 30 posto. Omogućavanje Ukrajincima da proizvode Patriot pomoglo bi da se ublaži nestašica presretača s kojom se danas suočavamo", rekao je Bacon.

"Volio bih da je predsjednik više poput Reagana ili Churchilla kada je riječ o Rusiji", dodao je.