Šta se dešava na ukrajinskom frontu?

U septembru 2022. ukrajinske snage su pregazile loše pripremljene odbrambene položaje i kretanjem ka sjeveru, istoku i jugu kroz oblas Harkiva, stigli su do rijeke Oskil i ponovo zauzeli grad Kupjansk.

To je bio vrhunac za Ukrajinu, koliko znak ukrajinske odlučnosti, toliko i simptom ruskog rasula.

Tri godine kasnije, Kupjansk je ponovo na ivici da padne u ruske ruke. Ovoga puta, to odražava ukrajinske poteškoće jednako koliko i rusku odlučnost i spremnost Kremlja da podnese zastrašujuće gubitke.

Kako se približava kraj četvrte sezone borbi u ruskom ratu protiv Ukrajine, situacija duž 1.100 kilometara duge prve linije uglavnom liči na stanje s početka sezone.

Rusija je do sada pretrpjela više od milion žrtava, od čega je najmanje četvrtina poginula, prema britanskim obavještajnim podacima. Ukrajinski gubici su manji, ali s obzirom na veličinu stanovništva, možda i teži: procjenjuje se ukupno 400.000, od čega najmanje 100.000 mrtvih.

"Mi smo u ratu iscrpljivanja", kaže Thibault Fouillet, vojni stručnjak i zamjenik direktora francuskog Instituta za strateške i odbrambene studije. "Presudan faktor je samo sposobnost da se izdrži, da se strpljivo nagriza neprijateljski potencijal; sve će biti kumulativno, a ne odlučujući udar."

Ako ne dođe do velikog preokreta, pad Kupjanska mogao bi se poklopiti s dolaskom jesenjih kiša i hladnog vremena; za ukrajinske snage, obeshrabrujući završetak nakon 44 mjeseca invazije.

Evo kakva je situacija.

Kupjansk

Uglavnom ukopan na istočnoj obali rijeke Oskil, ruske trupe su mjesecima polako napredovale prema sjeveru, dok su komandanti davali prioritet drugim lokacijama na frontu.

U Kupjansku se nalazi glavna željeznička pruga koja omogućava ukrajinskim snagama da snabdijevaju svoje položaje iz Harkiva, drugog grada po veličini u Ukrajini.

Početkom septembra, ruske snage su koristile dijelove podzemne gasne mreže kojim su puzali kilometrima ispod rijeke Oskil, kako bi zaobišli ukrajinske položaje na sjevernim predgrađima Kupjanska.

To je bilo najmanje treći put da su ruske trupe izvele zasjedu kroz tunel.

Ukrajinske snage su kasnije rekle da su uništile cjevovod i ubile ili zarobile desetine ruskih vojnika. Ali su također priznali da je nepoznat broj ruskih vojnika uspio proći i sakriti se na lokacijama širom tog područja.

"Neprijatelj ne vodi jurišne operacije. Oni infiltriraju svoje ljude. Ne pokušavaju da jurišaju na naše položaje. Oni ih jednostavno zaobilaze i pokušavaju da uđu u sam grad", rekao je prošle sedmice za Current Time Vitalij Šum, šef trenažne grupe 151. izviđačko-udarničkog bataljona 10. armijskog korpusa.

"Područje je šumovito, s mnogo drveća. I kada postoji jaz između naših položaja, oni pokušavaju da provuku svoje ljude kroz njega."

Kako navodi Deep State, grupa za praćenje borbi koja je povezana s ukrajinskom vojskom, ruske snage su ušle u nekoliko sjevernih četvrti Kupjanska. A ruski zvaničnici tvrde da su ukrajinski komandanti već prebacili trupe kako bi spriječili pad grada.

"Situacija je kritična; neprijatelj je još uvijek u gradu. U gradu postoje diverzantske i izviđačke grupe, a naše specijalne snage provode kontradiverzantske operacije", rekao je 28. septembra za ukrajinsku državnu televiziju Andrij Besedin, šef regionalne vojne administracije.

Pokrovsk/Dobropilja

Veliki dio godine Pokrovsk, koji se nalazi četiri sata južno u Donjeckoj oblasti, bio je pod prijetnjom ruskih snaga.

Snabdijevanje duž autoputa prema velikom gradskom području Dnjepra, udaljenom 180 kilometara, postalo je opasnije početkom ove godine nakon što su ruske snage zauzele selo Kotlyne.

"Ruske snage su pod pritiskom vremena, zbog pogoršanja vremenskih uslova, kao i političkih imperativa Kremlja", napisao je u nedavnoj analizi Lawrence Freedman, emeritus profesor studija rata na King’s College u Londonu. Rusija je "ciljala na to već više od godinu dana. Čak i ako ne mogu ispuniti ambiciozan raspored [predsjednika Vladimira] Putina, zauzimanje Pokrovska bi im donijelo neki uspjeh ove godine."

Vremenski uslovi osljednjih dana, posebno jaki vjetrovi, otežali su i ukrajinskim i ruskim dron jedinicama djelovanje u području Pokrovska, rekao je Maksim Bakulin, oficir za štampu 14. operativne brigade Nacionalne garde.

Situacija sjeveroistočno od Pokrovska je problematičnija za Ukrajince.

Početkom avgusta, nepoznat broj malih ruskih jedinica probio je porozne ukrajinske odbrane istočno od grada Dobropilja.

Proboj je naglasio koliko su ukrajinske odbrane rastegnute i nedovoljno popunjene, i taktiku na koju su se ruski komandanti oslanjali tokom 2025: slanje malih jedinica, ponekad samo jednog ili dva vojnika, možda koristeći motocikle ili terenska vozila, da projure pored ili oko ukrajinskih rovova, a zatim se ukopaju dok Rusija ne pošalje pojačanje ili upotrijebi artiljerijske dronove da razore obližnje odbrane.

To je također prisililo komandante da prebace trupe iz nekih od najiskusnijih ukrajinskih jedinica, uključujući Treću zasebnu jurišnu brigadu.

"Primarna metoda djelovanja ruskih trupa su male pješadijske grupe“, rekao je za Ukrajinski servis RSE-a Denys Popovych, ukrajinski vojni posmatrač. "Proces infiltracije, curenja, a zatim stvaranja tih metastazirajućih džepova koji se zatvaraju i upijaju neprijatelja."

"Oni stvaraju ‘zone ubijanja’ gdje je sve uništeno", dodaje.

Od proboja, ukrajinski vojnici su uspjeli opkoliti nepoznat broj ruskih vojnika. U nekim slučajevima, eksperti ukazuju na to da su odbrambene i ofanzivne linije opasno isprepletene, s vojnicima na prvoj liniji koji ne mogu razaznati gdje se nalaze neprijateljski položaji.

Kapetan Viktor Trehubov, portparol regionalne komande Dnjepra, rekao je za državnu TV da ruske pozadinske jedinice nisu mogle da snabdiju jedinice koje su uspjele probiti ukrajinsku odbranu.

Ukrajinske trupe sada "sijeku i seciraju" rusko "crijevo", rekao je Trehubov.

Zaporožje

Prve linije odbrane južno od grada Zaporožja bile su uglavnom statične veći dio 2025, a i prethodne dvije godine.

Tokom ljeta, ukrajinski zvaničnici su prijavili porast malih infiltracionih taktika, ponovo uz korištenje motocikala i terenskih vozila, zajedno s dron jedinicama.

"Nismo svjedočili ovom nivou aktivnosti u protekle tri godine", rekao je u julu komandant bataljona iz 65. zasebne mehanizovane brigade za online kanal Espreso TV.

Početkom septembra, ukrajinski vrhovni komandant, general Oleksandr Sirskij, rekao je da su ukrajinske trupe osujetile planiranu veliku ofanzivu u Zaporožju, pa su ruski komandanti prebacili mornaričku pješadiju i druge jedinice istočno u Donjecku oblast.