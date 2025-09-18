Treća podzemna zasjeda: Ruske trupe napadaju kroz cjevovod kod Kupjanska

Prvi put se dogodilo u Avdijivki u januaru 2024. godine, kada su ruske trupe koristile djelimično poplavljen tunel za odvod vode kako bi se neprimjetno uvukle u mirnu, šumovitu četvrt grada pod kontrolom Ukrajine, čime su pomogle da se grad osvoji nekoliko sedmica kasnije.

Drugi put bilo je početkom marta 2025. godine u Sudži, u ruskoj regiji Kursk. Ukrajinske snage, koje su ušle u tu regiju sedam mjeseci ranije, bile su iznenađene grupom ruskih vojnika koji su se provukli kroz neaktivni podzemni plinovod. Ukrajinske snage povukle su se iz Kurska nekoliko sedmica kasnije.

Sada izgleda da su ruske snage izvele treću zasjedu putem cijevi, sjeverno od Kupjanska, grada u regiji Harkiv, gdje su ukrajinske snage pod sve većim pritiskom.

Operacija, koja je izgleda završena prošle sedmice, uključivala je nepoznat broj ruskih vojnika koji su koristili kolica i električne skutere kako bi se tajno kretali čak 13 kilometara ispod rijeke Oskil.

Ukrajina kontroliše zapadne obale rijeke koja teče prema jugu i djelimično se oslanja na nju u odbrani Kupjanska i regije Harkiv.

Nije jasno koliko je operacija bila uspješna; ukrajinski zvaničnici su negirali početne izvještaje, ali su zatim umanjili značaj posljedica, rekavši da je pokušaj osujećen, cijev uništena i poplavljena, te da je nepoznat broj vojnika zarobljen.

Ipak, izvori otvorenog tipa koji prate stanje na bojištu, uključujući Deep State, koji ima veze s ukrajinskom vojskom, pokazuju primjetan napredak ruskih snaga sjeverno od Kupjanska, grada koji je važna raskrsnica željezničkih linija koje vode zapadno u regiju Harkiv.

Prema podacima od 17. septembra, ruske trupe su navodno napredovale do sjevernih predgrađa Kupjanska, a moguće i ušle u granice samog grada.

Ako ništa drugo, to pokazuje i domišljatost, ili nepromišljenost, ruskih komandanata, kao i njihovo sve veće iskustvo u izvođenju rizičnih operacija.

Iskopavanje pod vatrom

Velik dio mreže cjevovoda koja se prostire širom Ukrajine izgrađen je u sovjetskoj eri, a ukrajinski stručnjaci kažu da je vjerovatno da ruski vojni inženjeri imaju detaljne mape i tehničke nacrte tog sistema.

Prema Deep Stateu, koji je prvi istakao ovu operaciju krajem prošle sedmice, ruske jedinice su ušle u lokalnu, neaktivnu mrežu cjevovoda u selu Liman Peršij, koje se nalazi oko 20 kilometara sjeverozapadno od Kupjanska, na suprotnoj, istočnoj obali rijeke Oskil.

Jedinice su izgradile niska kolica na točkovima i koristile električne skutere za kretanje kroz cijevi, što je djelimično potvrđeno kroz više videozapisa objavljenih na ruskim Telegram kanalima. Kretajući se ispod Oskila, na dubini do 2 metra, jedinicama je trebalo oko četiri dana da stignu do Radkivke, na sjevernim periferijama Kupjanska. Duž puta su postavljene zalihe hrane.

"Šteta je što iskustva iz Avdijivke i Sudže nisu uzeta u obzir", navodi Deep State u komentaru uz svoje nalaze. "Ali još jednom, želimo vjerovati da će ova 'cijev' konačno poslužiti kao lekcija" za ukrajinske snage.

Ukrajinski vojni zvaničnici su djelimično potvrdili podzemnu operaciju, tvrdeći da je samo nekoliko ruskih vojnika uspjelo izaći iz cjevovoda i zauzeti napredne položaje, dok je većina ili ubijena ili zarobljena.

"Izlaz iz cjevovoda koji je neprijatelj pokušao koristiti za premještanje ljudstva u Kupjansk je pod kontrolom ukrajinskih branilaca. Cjevovod ne vodi direktno u grad", navodi se u saopštenju Generalštaba od 12. septembra.

U jednom videozapisu koji je objavljen kod poznatog ukrajinskog ratnog blogera, muškarac koji je identificiran kao ruski ratni zarobljenik rekao je da su oficiri slali vojnike u cjevovod u grupama po 10; one koji su odbili su vezivali i tukli. Rekao je da je puzao i koristio kolica i skutere da pređe oko 13 kilometara.

Oko 70 Rusa je prošlo kroz cjevovod kada su se suočili sa ukrajinskim trupama, rekao je vojnik. Komandanti su naredili opkoljenim ruskim vojnicima da se raznesu.

Video nije mogao biti nezavisno potvrđen.





Jurij Fedorenko, komandir jedinice u ukrajinskom 429. samostalnom puku za bespilotne sisteme, rekao je da su ruske trupe uspjele probiti cijevi na nekoliko mjesta, posebno u šumovitim područjima, što im je omogućilo da se pojave i rasprše neprimijećeni od strane ukrajinskih dronova.

Ukrajinske snage su uništile jednu ili više grana cjevovoda, čineći ih neprohodnim, rekao je Fedorenko za Donbas Realities, program ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa.

"Došlo je do udara blizu rijeke Oskil", rekao je. "Kao rezultat toga, cjevovod je sada neprohodan."

Fedorenko je rekao da se teško mogu braniti od ruskih napada kroz cjevovode jer je mreža tih podzemnih cijevi jako razgranata i velika. Također je teško dovesti građevinske mašine, poput traktora ili bagera, do važnih mjesta gdje bi se cijevi mogle iskopati ili zatvoriti.

Nekoliko ukrajinskih izvještaja navodi da je cjevovod u pitanju, blizu Kupjanska, možda ranije bio djelimično blokiran ili uništen, ali su ruski inženjeri ili vojnici uspjeli očistiti put.

Uz izvještavanje Ukrajinskog servisa RSE