Simbolički gubitak u simboličkom gradu: Štab ruske Crnomorske flote kojeg više nema

Ruski arhitekta je 1900. dobio zadatak da projektuje štab komande Crnomorske flote, simbol težnji Ruskog carstva da ima snažno pomorsko prisustvo u tom regionu.

Smeštena u lučkom gradu Sevastopolju na Krimskom poluostrvu, zgrada je služila kao dvorana za zabavu mornara posle Boljševičke revolucije 1917. godine, pre nego što je uništena tokom epske bitke u Drugom svetskom ratu, a zatim obnovljena 1958.

Čak i posle raspada Sovjetskog Saveza, kada je Ukrajina stekla nezavisnost, Rusija je zadržala svoje sedište Crnomorske flote na teritoriji koja je iznenada postala strana zemlja. Još je bilo tamo kada je Rusija preuzela kontrolu nad Krimom 2014. godine, i osam godina kasnije, kada je pokrenula opštu invaziju.

U septembru 2023. godine, zgrada je teško oštećena krstarećom raketom koju je ispalila Ukrajina.

Sada se čini da zgrade više uopšte nema, pošto je sravnjena sa zemljom građevinskom opremom ove nedelje, u poslednjem simboličnom koraku koji je usledio posle evakuacije ruske flote u bezbedniju luku u Novorosijsku, na ruskoj obali Crnog mora oko 500 kilometara istočno.

Iako je neiskorišćena od raketnog napada 2023. godine, uništenje zgrade može biti metafora umanjenu moć ruske mornarice, kao i uspehe ukrajinske vojske u ostvarivanju toga.

"Komanda i osoblje su se verovatno preselili u Novorosijsk u isto vreme, jer u Sevastopolju i drugim krimskim bazama flote praktično nije bilo ničega čime bi se moglo komandovati: ostali su samo stari otpad i oštećeni brodovi", rekao je jedan penzionisani ukrajinski pomorski kapetan za Krimske realnosti RSE.

Čuveni grad

Bitka za Sevastopolj u Drugom svetskom ratu ima gotovo mitski status u sovjetskoj i ruskoj vojnoj tradiciji, čime je ta luka dobila emotivnu simboliku za generacije Rusa, ali i starijih Ukrajinaca.

Teritorijalnu kontrolu nad Krimom prenele su Ukrajini sovjetske vlasti 1954. godine. Raspadom Sovjetskog Saveza 1991. godine, sovjetsku crnomorsku mornaricu su podelili Ukrajina i Rusija, a luku Sevastopolj su koristile flote obe zemlje.

Rusija je okupirala Krim početkom 2014. godine, preuzevši kontrolu nad svim lučkim objektima i većinom preostalih ukrajinskih brodova.

Poluostrvo je potom služilo kao polazna tačka za deo ruskih snaga tokom invazije u februaru 2022. Ruska flota je praktično nametnula blokadu ukrajinske obale i ugrozila njenu trgovačku i teretnu flotu.

Skoro dva meseca posle početka invazije 14. aprila 2022. godine, Ukrajina je potopila komandni brod ruske Crnomorske flote – raketnu krstaricu "Moskva" – koristeći dve protivbrodske rakete zemlja-more pod nazivom "Neptun".

Tokom narednih 24 meseca, ukrajinske snage su tiho razvile kampanju čije su meta bili ruski brodovi, koristeći ukrajinske rakete koje se ispaljuju kopna, rakete iz vazduha koje je obezbedio Zapad i domaće pomorske dronove. Dvadesetak vojnih brodova je oštećeno ili potopljeno.

Ruski komandanti su tiho počeli da izmeštaju mornaričke brodove u Novorosijsk, gde ih je bilo lakše braniti.

'Više od obične zgrade'

Ukrajina je 13. septembra 2023. godine, prema izveštajima, gađala dva postrojenja za remont u Sevastopolju, koristeći krstareće rakete koje je isporučio Zapad. Oštećen je suvi dok, kao i podmornica na dizel pogon "Rostov na Donu".

Devet dana kasnije, štab Crnomorske flote u Sevastopolju pogođen je, kako izgleda, krstarećom raketom. Kasnije se ispostavilo da je u pitanju bila raketa Storm šedou (Storm Shadow) koju je isporučila Velika Britanija, a koja je ispaljena iz ukrajinskog aviona Suhoj.

Ukrajina je tvrdila da je najmanje devet visokih zvaničnika ruske komande ubijeno, mada to nikada nije nezavisno potvrđeno.

"Štab je više od obične zgrade u kojoj se nalaze kancelarije komandanta flote, načelnika štaba i drugih visokih oficira", rekao je za RSE još jedan penzionisani mornarički kapetan koji je takođe služio u ukrajinskoj vojnoobaveštajnoj agenciji. "To je centralno operativno komandno telo koje obezbeđuje borbenu i mobilizacionu gotovost, planiranje, obaveštajni rad, komunikacije i svakodnevne operacije svih potčinjenih snaga – brodova, aviona i obalskih trupa – i u mirnodopsko i ratno vreme."

Posle napada, zgrada štaba je bila oštećena i napuštena. Mesecima kasnije, visoki ruski okupacioni zvaničnik u Sevastopolju je nagovestio da je budućnost zgrade predmet razgovora.

U decembru 2025. godine, zgrada je uklonjena s ruske liste kulturne baštine, što je, prema ruskom zakonu, dozvoljeno samo "u slučaju potpunog fizičkog gubitka kulturne baštine".

Ranije ove nedelje, na video snimcima očevidaca iz Sevastopolja moglo se videti kako bageri i građevinska oprema ruše neke od preostalih struktura na lokaciji.

Jedan nepotvrđeni izveštaj navodi da su neki preostali oficiri Crnomorske flote ostali u Sevastopolju, radeći u zgradi u kojoj je smeštena komanda za pomorsku avijaciju.