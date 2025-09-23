Meštani ostaju u Kostjantinivki uprkos stalnim ruskim napadima

Ukrajinci u gradu Kostjantinivka, blizu istočne linije fronta u ruskom ratu protiv Ukrajine, nalaze se u stalnoj opasnosti.

Ruske snage u Donjeckoj oblasti pokušavaju da napreduju iz nekoliko pravaca, istražujući slabe tačke u odbrani. Kremlj želi da ukrajinskim snagama preseče pristup rutama snabdevanja, čime je taj grad glavna meta.

Uprkos stalnom granatiranju i poremećajima u snabdevanju vodom, gasom i električnom energijom, procenjuje se da je ostalo oko 8.500 meštana – od predratne populacije od više od 65.000 ljudi – ali mnogi su očigledno uznemireni.

"Da li su ovo opet ti je..ni mediji koja dolaze ovde", pita jedna meštanka kada joj je prišla novinarka Ukrajinskog servisa RSE. "Odj….te odavde."

Žena dovikuje da kada ruski dronovi vide novinare, uvek sledi napad.

Kao po znaku, iznad glave se čuje dron za praćenje, a stanovnici i tim RSE jure u zaklon.

"Ljudi su uznemireni u Kostjantinivci", kaže novinarka RSE Jevhenija Rusesetska. "Artiljerija trenutno gađa grad. Situacija je teška. To je jedno od najkomplikovanijih područja na liniji fronta u Donjeckoj oblasti."

Od kada su početkom avgusta ruske snage napredovale oko Pokrovska, udaljenog oko 60 kilometara, Ukrajina se fokusira na odbijanje invazije, sa samo delimičnim i mukotrpnim uspehom.

Linije fronta su se od tada nekoliko puta pomerale.

Svakodnevni vazdušni napadi

Kostjantinivka, ključna karika u snabdevanju ukrajinskih snaga, svakodnevno je pod vazdušnim napadima ruske artiljerije i dronova.

Taj grad je bio pod teškim napadima i čitava njegova naselja su svedena na ruševine. Ali neki stanovnici su i dalje odlučni da izdrže uprkos neumoljivom prisustvu smrtonosnih dronova koji vrebaju civile.

"Kada je zatišje, trčimo u prodavnicu", kaže jedna žena dok užurbano ide pustom ulicom, noseći torbe sa zalihama. "Kada su napadi, trčimo nazad kući kako ne bismo bili pod dronom."

Trenutno, čak i pristup Kostjantinivki nosi ozbiljan rizik od napada dronova, uprkos dugim koridorima mreža koje su postavljene duž glavnog puta u grad i iz njega.

Improvizovana odbrana od dronova pomogla je mnogima da nastave da idu do Kostjantinivke i iz nje, ali mreže ne zaustavljaju svaki napadački dron – neki vozači, civilni ili vojni, nikada ne uspeju da prođu.