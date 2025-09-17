Ukrajinske trupe drže Kostjantinivku uprkos neprekidnim ruskim napadima

Ukrajinske trupe i dalje drže odbrambene položaje u opkoljenom gradu Kostjantinivka, ključnom uporištu u Donjeckoj oblasti, uprkos stalnim ruskim bombardovanjima i napadima dronovima.

Kako ruske snage napreduju, grad — koji je nekada imao 60.000 stanovnika — sada, prema ukrajinskim vlastima, broji nešto više od 6.000 ljudi. Stotine su pobjegle u posljednjim sedmicama, natjerane sve češćim zračnim napadima i pogoršanjem humanitarnih uslova.

Dopisnik Current Time-a, Andriy Kuzakov, nedavno se pridružio ukrajinskoj patroli koja se kretala ratom razorenim ulicama grada.

Vojnici, koji su stalno izloženi prijetnji napada dronovima, sada u gradu nose sačmare kako bi se mogli braniti od smrtonosnih ruskih bespilotnih letjelica.

"Dronovi su glavna opasnost", rekao je ukrajinski vojnik pod nadimkom Vuk.

"Sačmara je jedino efikasno oružje protiv njih. Ranije smo se oslanjali na elektronsko ratovanje, ali sada je to beskorisno."

Povišeni položaj Kostjantinivke čini je ključnom vojnom lokacijom u tom području.

"Moramo zadržati ovaj grad. Ne postoji opcija da ga predamo", dodao je Vuk.

"Ako ruske snage zauzmu visinu, imaće stratešku prednost."

Ruski zračni napadi pretvorili su nekada miran grad u jedno od najaktivnijih ratišta u ovom sukobu. Uprkos opasnosti, neki civili oklijevaju da napuste to područje.

Humanitarne organizacije su pomogle u dostavi pomoći i pozivale stanovnike na evakuaciju, ali kretanje gradom tokom dana predstavlja izuzetno veliki rizik.

"Mogli bismo ući, ali nije sigurno da bismo izašli", rekao je drugi vojnik poznat kao Dor.

"Najbolje je da uopšte ne budemo ovdje."