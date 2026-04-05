Sukob u Iranu ometa privatnu američku humanitarnu pomoć za Ukrajinu

Protok volonterske humanitarne pomoći iz Sjedinjenih Država u Ukrajinu - ključnu liniju života za zajednice na prvoj liniji fronta - pod sve većim je pritiskom, jer poremećaji povezani sa iranskim sukobom prožimaju globalne pomorske puteve.
Humanitarne organizacije i volonterske grupe sa sjedištem u SAD rekle su za Radio Slobodna Evropa (RSE) da isporuke osnovnih zaliha sada kasne nedeljama, dok troškovi transporta naglo rastu, što primorava na težak izbor između finansiranja prevoza i kupovine opreme za spasavanje života.
Za neke organizacije, sistem se približava prelomnoj tački.
Tekući iranski sukob ozbiljno je poremetio međunarodni brodarski saobraćaj, posebno kroz Ormuski moreuz, ključni plovni put koji se koristi za transport oko 20 odsto svjetske nafte i gasa. Bezbjednosni rizici u Crvenom moru primorali su brodove da koriste duže rute, što je dovelo do velikih kašnjenja i većih troškova prevoza.
Pomoć odložena na moru, pritisak raste na kopnu
"Nada za Ukrajinu", neprofitna organizacija sa sjedištem u Nju Džerziju koja isporučuje medicinsku i humanitarnu opremu civilima i područjima na prvoj liniji fronta, kaže da njenim pošiljkama sada treba znatno duže da stignu do Ukrajine.
Kontejneri koji prevoze medicinsku opremu i opremu koja pomaže u energetskoj otpornosti kasne dodatne tri nedelje, produžavajući vrijeme tranzita za skoro mjesec dana.
"Ovi kompleti su neophodni", rekao je 2. aprila za RSE izvršni direktor grupe, Jurij Boječko. "Oni održavaju klinike i skloništa napajanim. Kada se ovako odlažu, to stvara prazninu koja ugrožava živote".
Organizacija obično isporučuje jedan do dva kontejnera mjesečno iz Sjedinjenih Država, a svaki nosi do 20 tona pomoći. Za razliku od vladine pomoći, ove isporuke se oslanjaju na privatne donacije i mreže volontera.
Ali te pošiljke sada se suočavaju sa sve većom neizvjesnošću. "Rute su potpuno preusmjerene", rekao je Boječko. "Brodovi moraju da pređu mnogo duži put. To znači mnogo duže vrijeme isporuke za ljude koji ne mogu sebi da priušte čekanje".
Među najvažnijim zalihama su generatori na solarni pogon, sada neophodni u zemlji u kojoj je energetska infrastruktura više puta bila meta napada.
Kašnjenja se pretvaraju u posljedice po stvarni svijet
Organizacija "Nada za Ukrajinu" distribuira generatore zajednicama na prvoj liniji fronta i područjima koja trpe dugotrajne nestašice struje, gdje je pristup pouzdanoj struji i dalje ograničen.
"Ne šaljemo hranu, kupujemo je lokalno", rekao je Boječko. "Ono što šaljemo su stvari kojima ljudi nemaju pristupi u Ukrajini, posebno energetska oprema".
Svako kašnjenje, dodao je, ima direktne humanitarne posljedice. "Svaka dodatna nedelja znači da ljudi ostaju bez struje", rekao je. "Nakon zime koju smo imali, sa toliko uništene infrastrukture, ovo postaje energetska kriza za te zajednice".
Bez struje, klinike se bore da funkcionišu, lijekovi se ne mogu bezbjedno skladištiti, a čak je i teže pružiti osnovnu njegu.
Kašnjenja takođe utiču na isporuke električnih skutera za mobilnost, ključnog resursa za rastuću populaciju ratnih amputiraca u Ukrajini.
Prema Boječku, Ukrajina sada ima više od 120.000 amputiraca kao rezultat rata. "Za njih svako kašnjenje znači više vremena bez nezavisnosti", rekao je. "Više je čekanje na nešto što je neophodno za njihov svakodnevni život".
Rastući troškovi primoravaju na bolne kompromise
Istovremeno, troškovi pomoći za isporuku rastu. Nakon više od dvije godine relativno stabilnih stopa, organizacija "Nada za Ukrajinu" je obaviještena da će cijene porasti počevši od 1. aprila.
"Vidimo povećanje od 10 do 25 procenata", rekao je Boječko.
Za neprofitne organizacije koje posluju sa ograničenim budžetima, uticaj je trenutan. "To znači da moramo da preusmjerimo sredstva", rekao je. "Novac koji bi išao na generatore ili medicinsku opremu sada mora da pokrije troškove isporuke".
Rezultat je smanjenje obima pomoći koja stiže do Ukrajine, čak i dok je potražnja i dalje velika.
Poremećaj utiče i na nabavke. Komponente nabavljene iz inostranstva duže stižu do američkih skladišta, usporavajući cio lanac snabdijevanja.
"Nije samo isporuka iz SAD u Ukrajinu", rekao je Boječko. "Čak je i dovođenje zaliha u naše skladište sporije. Kašnjenja se dešavaju u cijelom lancu".
Dodao je da, iako sada manje organizacija isporučuje velike kontejnere u poređenju sa ranim fazama rata, djelimično zbog ograničenja finansiranja, one koje ostaju aktivne suočavaju se sa sličnim izazovima.
"Svi koji još uvijek šalju pomoć suočavaju se sa ovim", rekao je on.
Veći šok za globalni brodarski saobraćaj
Stručnjaci kažu da ovi poremećaji odražavaju šire pritiske na globalnu logistiku povezane sa iranskim sukobom.
John Saldanha, specijalista za lanac snabdijevanja na Koledžu za biznis i ekonomiju John Chambers Univerziteta Zapadne Virdžinije, opisuje situaciju kao "drobljenje kapaciteta" u pomorskom transportu.
Značajan dio globalnog kapaciteta je poremećen, rekao je on, jer teretni brodovi kasne, preusmjeravaju se ili su nasukani, uključujući i u i oko ključnih plovnih puteva kao što je Ormuski moreuz.
Istovremeno, bezbjednosni rizici u Crvenom moru primoravaju brodove da koriste duže rute oko južne Afrike, produžavajući vrijeme isporuke nedeljama.
"Sve ovo povećava cijene prevoza", rekao je Saldanha za RSE, upozoravajući da su manji brodari, uključujući neprofitne organizacije, posebno ranjivi.
"Oni su ti koji su pritisnuti", rekao je on.
Čak i ako se uslovi poboljšaju, oporavak će potrajati. "To je kao zaostatak u cjevovodu", dodao je. "Može potrajati nedeljama, mjesecima, čak i duže".
Grupe volontera se spremaju za dalja kašnjenja
Druge volonterske organizacije sa sjedištem u SAD koje podržavaju Ukrajinu kažu da su sve više zabrinute zbog posljedica.
Američki ukrajinski aktivisti, koji pružaju zaštitnu opremu i drugu podršku bolničarima na prvoj liniji fronta, već se snalaze u složenim logističkim lancima koji obuhvataju više zemalja.
"Nedavno smo naručili zaštitnu opremu koja mora da prođe kroz nekoliko faza prije nego što stigne do Ukrajine", rekla je Nađa Šaporinska, predsjednica grupe.
Takvi aranžmani ostavljaju pošiljke izloženim poremećajima na više tačaka duž rute.
"Nažalost, postoji takva šansa", rekla je za RSE na pitanje o potencijalnim kašnjenjima. "Naravno da sam zabrinuta. Želimo da pomoć stigne što je prije moguće".
Čak su i vazdušne isporuke, obično brže i pouzdanije, pokazale znake usporavanja. "Nadamo se da će sljedeća pošiljka stići na vrijeme", dodala je.
Za sada, pomoć se nastavlja kretati. Ali se kreće sporije, uz veće troškove i sa sve većom neizvjesnošću.