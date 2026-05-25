U jeku porasta tenzija između Kijeva i Minska, liderka beloruske opozicije posetila Ukrajinu

Liderke beloruske opozicije u egzilu Svjatlana Tihanovskaja stigla je u ponedeljak u Kijev, u svoju prvu posetu Ukrajinu za više od četiri godine od početka ruske invazije.

Pre sastanka s visokim ukrajinskim zvaničnicima, Tihanovskaja je u Kijevu položila cveće na grob Marije Zajcave, Beloruskinje koja je učestvovala u antivladinim protestima u Minsku i poginula boreći se za Ukrajinu 2025.

Liderka beloruske opozicije stigla je u Kijev dok se pojačavaju tenzije između Kijeva i Minska. Ukrajina je nedavno naredila pojačane mere bezbednosti u severnim regionima koji se graniče s Belorusijom, dok su ukrajinski i evropski zvaničnici zabrinuti zbog velike rusko-beloruske vežbe nuklearne obuke koja je upravo završena.

"Idem u Ukrajinu s pitanjem kako mi, kao Belorusi, kao društvo, možemo pomoći Ukrajini. Svi shvatamo da će rezultati rata u velikoj meri uticati na situaciju u Belorusiji", rekla je ona za RSE u intervjuu pre puta.

"Ako Ukrajina pobedi, to će biti najveća prilika za Beloruse unutar zemlje da oslobode Belorusiju", rekla je tokom intervjua u Pragu. "Jer, naravno, naša sudbina u velikoj meri zavisi od sudbine Ukrajine, a svi Belorusi žele da žive dobro, žele da žive bez diktature, žele da žive slobodno."

Tihanovskaja je u Kijev i dok se u ukrajinskoj prestonici radi na čišćenju posle velikog ruskog napada dronovima i raketama dan ranije. Napad je bio jedan od najgorih na ukrajinsku prestonicu u skorije vreme.

Belorusija je od februara 2022. imala sporednu ulogu u ruskoj invaziji. Čvrstorukaški lider Aleksandar Lukašenko dozvolio je ruskim snagama da koriste belorusku teritoriju za napade, dok su u beloruskim bolnicama lečeni ranjeni ruski vojnici.

Međutim, Lukašenko je odbio da angažuje beloruske snage u borbi, uprkos zahtevima Rusije, a takođe je pokušao da se pozicionira kao posrednik između Ukrajine i Zapada s jedne i Rusije s druge strane.

Prošle nedelje, u Belorusiji su održane velike vežbe nuklearne obuke s Rusijom, u kojoj su navodno korišćene prave nuklearne bojeve glave.

Kao jedan od signala porasta zabrinutosti Zapada, francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je razgovarao s Lukašenkom telefonom tokom vikenda, upozoravajući ga u pogledu učešće u ratu Rusije protiv Ukrajine.

Kada su ukrajinske vlasti nedavno najavile pojačane mere bezbednosti duž granice s Belorusijom, upozorile su na potencijalnu sabotažu ili druge neprijateljske akcije.

Tihanovskaja je bila primorana da pobegne iz Belorusije posle predsedničkih izbora 2020. kada je Lukašenko proglasio pobedu uprkos široko rasprostranjenim tvrdnjama beloruske opozicije i Zapada o krađi izbora.

Ona ima podršku mnogih beloruskih opozicionih grupa, iako je širi opozicioni pokret sam po sebi pogođen unutrašnjim sukobima i neslaganjima.