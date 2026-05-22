Razbijena iznutra i pod napadom države, bjeloruska opozicija se bori u egzilu

Ranije u maju, istaknuti član bjeloruske opozicije u egzilu iznio je "idealan scenario" za onlajn izbore za Koordinacioni savjet, parlament u sjenci koji su formirali neprijatelji autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka: Zamislite da je glasalo milion ljudi.

To bi, sugerisao je Pavel Latuška, primoralo Lukašenka da se obračuna sa demokratskom opozicijom i podstaklo zapadne vlade da zastupaju njene interese "u svojim odnosima sa režimom koji je uzurpirao vlast u našoj zemlji".

"Da li bi ovo glasanje uticalo na unutrašnju političku situaciju u Bjelorusiji? Naravno da bi", napisao je u blog postu za Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa.

Ali stvarnost je daleko od idealne: Tokom sedam dana glasanja koje je završeno 19. maja, ukupno 2.113 bjeloruskih građana glasalo je za Koordinacioni savjet, u odnosu na oko 6.700 na posljednjim izborima 2024. godine.

Prekinuto intenzivnim DDoS napadima u kojima organizatori sumnjaju na umiješanost države, a otežano nedostatkom interesovanja unutar Bjelorusije, problematično glasanje za Koordinacioni savjet simbolizuje zastrašujuće izazove sa kojima se opozicija suočava šest godina nakon predsjedničkih izbora koji su izazvali masovne antivladine proteste zbog dokaza o prevari i nasilnom državnom obračunu čiji se efekti i dalje osjećaju.

"Neuspjeh izbora je simptom opšte krize bjeloruske opozicije. A zauzvrat, on je sastavni dio bjeloruske egzistencijalne krize", napisao je politički analitičar Valer Karbalevič u članku od 19. maja za Beloruski servis Radija Slobodna Evropa.

To odražava razočaravajući pad opozicije u godinama od tih dinamičnih dana, kada su se neviđene mase okupile da podrže Svjatlanu Tihanovsku, koja se pojavila kao kandidat opozicije i, prema riječima pristalica, pobijedila bi Lukašenka da država nije montirala rezultate izbora.

'Političko preživljavanje'

Teško je bilo petjerati osjećajem oko izbora, kada se činilo da bi Bjelorusi mogli da svrgnu Lukašenka, koji je produžio svoju vladavinu od 1994. godine kroz višestruke izbore i referendume koji su u inostranstvu osuđivani kao nedemokratski ili montirani.

Danas je situacija još mračnija.

Osnovan 2020. godine, Koordinacioni savjet je trebalo da pomogne Lukašenku da prenese vlast na opoziciju. Sada nijedan od njegovih delegata ne živi u Bjelorusiji: Skoro svi članovi demokratske opozicije su protjerani ili su pobjegli iz zemlje, a mnogi od onih koji su još uvijek u Bjelorusiji su iza rešetaka.

"Klađenje na kolaps Aleksandra Lukašenka zbog unutrašnjih razloga pokazalo se uzaludnim. Stabilizovao se, a autoritarizam evoluira u totalitarizam. Stalni teror je eliminisao mogućnosti za stvarnu političku aktivnost protivnika režima unutar zemlje", napisao je Karbalevič. "U odsustvu stvarnih izgleda za demokratizaciju u Bjelorusiji, glavni zadatak snaga u egzilu je politički opstanak".

Izbori za Koordinacioni savjet nisu imali veliki uticaj između građana unutar nacije od devet miliona stanovnika.

To je vjerovatno djelimično zbog straha od posljedica zbog učešća: Uprkos propagandi koja je prikazuje kao krezavu strukturu bez "uticaja ni na šta", Lukašenkova vlada je "pokrenula žestoku borbu protiv predizborne kampanje", napisao je Karbalevič u posebnoj analizi tokom glasanja.

Krajem aprila, KGB, kako se glavna bjeloruska bezbjednosna agencija još uvijek naziva, označio je liste kandidata kao "ekstremističke formacije", što znači da bi svako ko glasa rizikovao krivično gonjenje. To označavanje je početkom maja praćeno pretresima od strane organa reda, domova rođaka kandidata koji su ostali u Bjelorusiji.

Zatim su uslijedili sofisticirani, kontinuirani DDoS napadi na web stranicu izbora, što je navelo organizatore da prvo odlože početak glasanja za jedan dan, do 12. maja, a zatim da ga premjeste na drugu lokaciju.

Koalicija koja je uparila Latušku sa pokretom Za slobodu osvojila je najviše glasova, oko 42 procenta. Osam od devet grupa koje su se kandidovale za mjesta biće zastupljene nakon što pređu cenzus od tri posto.

'Pravi protivnici'

Ako postoji prednost za opoziciju u naporima države da uguši kampanju, to je da negativna pažnja pokazuje da "Lukašenko doživljava ove institucije kao prave protivnike", rekao je Karbalevič o Koordinacionom savjetu od 80 članova i Ujedinjenom prelaznom kabinetu, izvršnoj vlasti koju je formirala Tihanovskaja, liderka opozicije u egzilu.

"Postojanje ovih struktura "iz sjenke" daje opoziciji u inostranstvu određeni legitimitet", rekao je on. "I ta činjenica, u velikoj mjeri, objektivno delegitimiše Lukašenka i njegov režim".

Međutim, sa ili bez miješanja države, anemična izlaznost na izborima za Koordinacioni savjet pokreće pitanja o relevantnosti ovih institucija, posebno unutar Bjelorusije, kažu analitičari.

Istovremeno, Tihanovskaja i njen tim suočili su se sa kritičarima koji kažu da se previše fokusiraju na veze sa stranim vladama i grupama, dok zanemaruju probleme sa kojima se suočavaju građani unutar Bjelorusije.

Tihanovskaja odbacuje takve kritike. Ali bilo bi teško poreći povezani problem za izglede demokratske opozicije u inostranstvu: Jedinstvo iz 2020. postaje stvar prošlosti, a linije razdora u opoziciji znače da je budućnost neizvesna.

Pred izbore tog avgusta, Tihanovskaja, učiteljica bez političkog iskustva u to vrijeme, pojavila se kao kandidat opozicije nakon što je Lukašenko pokušao da sebi raščisti put do novog mandata tako što je sa glasačkog listića isključio potencijalne rivale.

U nekim slučajevima, uključujući i slučaj njenog supruga, Sergeja Tihanovskog, popularnog video blogera koji je govorio o gnječenju "bubašvabe" Lukašenka, to je učinjeno njihovim zatvaranjem po optužbama za koje kritičari kažu da su smišljene upravo u tu svrhu.

Oslobađanje zatvorenika

Tihanovski je jedna od nekoliko opozicionih ličnosti koje su oslobođene i udaljene iz Bjelorusije u nizu puštanja na slobodu koje su Sjedinjene Države pregovarale od početka novog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

Među ostalima oslobođenima su Viktor Babarika, bankar koji je namjeravao da se kandiduje 2020. godine, ali je uhapšen u junu te godine, i Marija Kolesnikova, koja je vodila Babarikinu kampanju, udružila se sa Tihanovskajom nakon njegovog zatvaranja, a i sama je uhapšena u septembru te godine.

Kolesnikova, Babarika i Tihanovskaja su se od puštanja na slobodu klonile Koordinacionog savjeta, odbijajući da učestvuju na izborima, što je znak da snage koje je nekada okupljao zajednički cilj sada možda kreću različitim putevima.

Postoje čak i dokazi o napetosti između para za koji pristalice vjeruju da bi postao prvi bračni par Bjelorusiji da su izbori 2020. bili pošteni, a kritičari optužuju Tihanovskog da potkopava tim svoje supruge.

Ironično, puštanje na slobodu Kolesnikove, Babarike, Tihanovskog i stotina drugih koji se smatraju političkim zatvorenicima ukazuje na još jedan izazov za bjelorusku opoziciju u inostranstvu: angažovanje SAD sa Lukašenkom.

Sa specijalnim izaslanikom Johnom Coaleom koji predvodi američku diplomatiju, Bjelorusija je oslobodila oko 500 zatvorenika otkako je Trump stupio na dužnost u januaru 2025. godine, u zamjenu za značajno ublažavanje američkih sankcija prema bjeloruskim kompanijama za proizvodnju potaša u poljoprivredi, između ostalog.

Još jedan znak otopljavanja odnosa: Masovno okupljanje protestanata u Minsku 16. i 17. maja na kojem je učestvovao Franklin Graham, istaknuti američki propovjednik koji je predvodio molitvu na drugoj Trumpovoj inauguraciji.

Coale je predložio da oštro razgovara sa Lukašenkom, upozoravajući autoritarnog lidera na jednom od njihovih sastanaka da je "za stolom loših momaka" zajedno sa "Kubom, Venecuelom, Iranom, Kinom" i rekavši da Bjelorusija mora "početi da se ponaša kao normalna zemlja" ako želi da "sjedi za stolom pobjednika".

Normalizacija odnosa sa Sjedinjenim Državama, koju je Bjelorusija prekinula 2008. godine, ali koja se sada vidi kao željena nagrada za Lukašenka čak i dok se vojne veze Minska sa Moskvom jačaju, nije se materijalizovala. Ali čovjek koji je nekada bio nazvan "posljednjim diktatorom Evrope" možda smatra da bi mu novi dijalog sa Vašingtonom mogao pomoći da povrati legitimitet u očima Zapada.

U međuvremenu, Evropska unija bi uskoro mogla da smanji finansiranje bjeloruske demokratske opozicije.

Latuška je početkom ovog mjeseca rekao Bjeloruskom servisu RSE da će Brisel smanjiti podršku sa 30 na 15 miliona eura sljedeće godine. Dva izvora iz EU su potom rekla RSE da će doći do izvjesnog smanjenja finansiranja, ali da vjerovatno ono neće biti prepolovljeno.

Saradnja na tekstu RSE urednik za Evropu, Rikard Jozwiak