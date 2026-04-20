Ukrajinski napad dronovima izazvao požar na ruskom naftnom terminalu u Crnom moru

Ukrajinski dronovi pogodili su crnomorsku naftni lučki naftni terminal u gradu Tuapse, saopštili su ruski zvaničnici, navodeći da je udar izazvao požar i smrt najmanje jedne osobe.

To je bio drugi ukrajinski napad na jednu od glavnih luka na jugu Rusije u proteklih nedelju dana.

"Tuapse je bio pod još jednim masovnim napadom dronova", rekao je u ponedeljak Venjamin Kondratjev, guverner Krasnodarskog kraja na jugu Rusije.

Komandant ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi potvrdio je da je ukrajinska vojska ponovo gađala naftni terminal Tuapse kojom upravlja Rosnjeft, samo nekoliko sati pošto je ugašen požar od sličnog napada pre četiri dana.

Rafinerija, koja može da preradi oko 240.000 barela sirove nafte dnevno i isporučuje proizvode kao što su lož ulje i dizel, deo je izvozne infrastrukture ruskog naftnog giganta Rosnjefta i poslednjih meseci je više puta bila meta ukrajinskih napada.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 112 ukrajinskih dronova uništeno iznad zemlje u noći s nedelje na ponedeljak.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade dronovima na ruska naftna postrojenja, smanjujući izvoz i poremetivši mogućnost Moskve da iskoristi skok globalnih cena energenata izazvan ratom u Iranu i zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Ranije ovog meseca, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina predložila Rusiji prekid vatre u energetskom sektoru.

"Ako je Rusija spremna da zaustavi napade na našu energetsku infrastrukturu, bićemo spremni da odgovorimo istom merom", objavio je Zelenski 6. aprila.

U drugom napadu, ukrajinske specijalne snage su pogodile dva velika ruska desantna broda u Sevastopoljskom zalivu na Krimu koji je Rusija anektirala, onesposobivši oba plovila, saopštila je ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR).

Tokom iste operacije, uništen je i ruski radarski sistem, saopštio je HUR na Fejsbuku (Facebook), uz video koji prikazuje trenutak napada.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je u ponedeljak saopštilo da su ruske snage tokom noći izvele napad s 142 drona.

"Ruski dronovi nastavljaju da napadaju civilna vozila u Sumskoj oblasti", naveo je regionalni guverner u objavi na Telegramu, dodajući da su najmanje tri osobe povređene.

Šest osoba je povređeno u Dnjepropetrovskoj oblasti kao rezultat ruskih napada, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Pregovori koje podržavaju SAD o okončanju rata u Ukrajini – koji je sada u petoj godini – zastali su dok Vašington usmerava pažnju na rat u Iranu.

Rusija nije pokazala nikakve naznake ublažavanja svojih tvrdih zahteva u pogledu ukrajinske teritorije i bezbednosnih garancija, za koje je Kijev rekao da su nisu prihvatljivi.

Izvor: Reuters