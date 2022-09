Za osam mjeseci jedanaest žrtava femicida u Hrvatskoj

Muškarac koji je nasmrt izbo bivšu partnericu u Novskoj, stotinjak kilometara istočno od Zagreba, jedanaesti je slučaj femicida u Hrvatskoj u ovoj godini. Zločin koji se dogodio 31. kolovoza ujutro, i nakon kojeg se počinitelj i sam ubio zgrozio je hrvatsku javnost.

"Samo maksimalne zatvorske kazne, na koje obavezuju i Konvencija o ljudskim pravima i Istanbulska konvencija, ali i domaće zakonodavstvo daje tu mogućnost, mogu smanjiti crne brojke femicida u Hrvatskoj", kaže feministička aktivistica Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb, u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE).

"Tada bismo došli u situaciju da nam brojke nasilja nad ženama i djecom budu u padu, a također i da broj femicida bude u padu. Zašto? Zato što na način kako sada radimo zlostavljačima i pedofilima šaljemo jasnu poruku – to što ste vi učinili je neko bagatelno djelo koje nećemo strogo sankcionirati", predlaže aktivistica.

Ona traži da se zbog sve učestalijih slučajeva femicida sazove i izvanredna sjednica hrvatske Vlade samo s jednom temom – kako spriječiti nasilje u obitelji i femicid (ubojstvo žena).

Žene većinom žrtve

"Bez obzira na uložene napore i određene promjene nabolje, sustav zaštite žena od femicida očito ne funkcionira", kaže za RSE predsjednica Koordinacijskog tima nevladine udruge Ženska soba iz Zagreba Maja Mamula.

"Najočiti dokaz da sustav ne funkcionira je to da mi iz godine u godinu imamo sve veći broj pokušaja femicida ili femicida, po čemu smo zemlja koja počinje biti jedinstvena u Europi, a uskoro valjda i u cijelom svijetu, osim moguće u Latinskoj Americi. Naime, od ukupnog broja ubijenih mi imamo 50 ili preko 50 posto žena, ovisno od godine do godine, po čemu smo stvarno nevjerojatni", kaže Maja Mamula.

Naime, drugdje u svijetu 80 do 90 posto ubijenih čine muškarci koje su ubili drugi muškarci, koji obično nisu u rodu s njima, pojašnjava naša sugovornica. A dodatni je argument to da su u Francuskoj imali masovne javne prosvjede kada je ubijeno 113 žena.

"To je u Francuskoj 1,68 na milijun stanovnika, dok u Hrvatskoj imamo 3,34 ubijene žene na milijun stanovnika. Mi takve prosvjede nismo imali", podjeća naša sugovornica.

Predlaže se registar pedofila i obiteljskih nasilnika

Ubojica bivše partnerice iz Novske ranije je bio osuđen za ubojstvo u tučnjavi, ali mu je to nakon izdržane kazne od tri godine zatvora i po protoku vremena od deset godina po Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji izbrisano iz očevidnika i rehabilitiran je.

Kada ga je ona 13. kolovoza kazneno prijavila za prijetnje, nametljivo ponašanje i tjelesne ozljede, zbog takve "čiste" evidencije Državno odvjetništvo nije mu odredilo istražni zatvor, već zabranu približavanja na 50 metara. Međutim, to ga nije spriječilo da 31. kolovoza dođe u butik u kojem je radila i ubije je sa 20 uboda nožem.

Zbog toga Neva Tolle inzistira da se uvede zaseban registar pedofila i obiteljskih nasilnika, gdje ne bi bilo "brisanja", ali takvo rješenje nadležni odbijaju.

"Nama je neformalno rečeno – pa kuda bi mi došli da napravimo te registre, pa to bi bio linč po gradu! Ja sam rekla – ne, vi ste u krivu! To nije tabla ispred pizzerije na kojoj piše – Pizza Margherita 35 kuna, slavonska pizza 60 kuna i slično! Takvi registri ne bi bili do te mjere javni, već bi bili dostupni samo institucijama i određenim osobama verificiranim da mogu ući u te registre", naglašava Neva Tolle.

Ona upozorava na još dvije nelogičnost koje potencijalno mogu dovesti do novih žrtava femicida – iako novi Kazneni zakon predviđa kažnjavanje onih koji prekrše mjeru zabrane pristupa, Neva Tolle nije zabilježila nijedan slučaj da je netko zbog toga i kažnjen.

Osim toga, državni odvjetnici ranije su zabranu pristupa znali odrediti na 500 ili čak 800 metara od žrtve, a sada se – bez ikakve argumentacije zašto je udaljenost bitno smanjena - zabrana pristupa određuje na 50 metara od žrtve.

Šta predlaže premijer?

Osudom tog čina započeo je premijer Andrej Plenković sjednicu Vlade u četvrtak 1. rujna, i najavio dodatne mjere i dijalog sa organizacijama civilnog društva koje se godinama bave zaštitama žrtava nasilja kako bi se takva zlodjela u što većoj mjeri izbjeglo.

"Jer ovo ruši same temelje društva, i predstavlja tragediju za one kojima se to nasilje dogodi", poručio je Plenković.

Femicid u Novskoj osudila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. U posebnom priopćenju iznova je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije ubojstava žena od strane bliskih osoba u 2022. godini, a na što je već u više navrata upozoravala tijekom godine.

Šta pokazuju statistike?

Prema statističkim podacima koje Pravobraniteljica vodi u okviru Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje o slučajevima ubojstava žena – Femicide Watch, ubojstvo u Novskoj je već jedanaesto ubojstvo žena od strane bliskih osoba u 2022. godini.

"U odnosu na slučaj femicida u Novskoj, prema trenutno dostupnim informacijama, pokazuje se da izrečene mjere opreza ponovno nisu predstavljale dostatnu zaštitu žrtve nasilja u obitelji od daljnjeg nasilja", navodi se u njenom priopćenju.

Prema podacima iz njenog Izvješća za 2021. godinu, broj kaznenih djela nasilja među bliskim osobama u razdoblju od posljednjih sedam godina se gotovo utrostručio te je u 2021. godini premašio brojku od 6.000 kaznenih djela, pri čemu 79 posto žrtava čine žene.

Prošle godine ubijeno je 14 žena što je manje nego u 2020, no njih 80 posto ubile su bliske osobe što je uzlazni trend, a žene su i dalje u velikoj većini žrtve nasilja u obitelji.