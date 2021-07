U BiH produžene epidemiološke mjere do 15. jula

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) usvojila je u četvrtak, 1. jula, prijedlog preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da se produže aktuelne epidemiološke mjere za narednih 15 dana, počevši od četvrtka 1. jula.



U narednih 15 dana u Federaciji BiH, jednom od dva entiteta u BiH obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno dva metra.



Pored toga, maske su obavezne i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od dva metra.

Odlukom Vlade Federacije BiH od 3. juna u ovom bh. entitetu nastavljeno je postepeno ublažavanja mjera, a pored ostalog i povratak navijača na stadione.



Dozvoljeno je održavanje profesionalnih sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledalaca, a kapacitet stadiona može biti popunjen do 30 posto i ne više od 500 osoba po tribini.



Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez izjavio je da se epidemiološka situacija i dalje poboljšava, ali da je neophodno nastaviti sa pridržavanjem mjera s obzirom da postoji veliki rizik od pojave delta soja korona virusa.

"Epidemiološka situacija se i dalje poboljšava, broj slučajeva zaraze korona virusom je smanjen za 18,7 posto u odnosu na proteklu sedmicu, čak 25 posto manje osoba se nalazi na bolničkom liječenju, a također smanjena je i smrtnost u odnosu na proteklu sedmicu za 60 posto", naveo je Čerkez.



Dodao je da je Vlada FBiH odlučila na preporuku Kriznog štaba da produži postojeće mjere za naredni period od 15 dana.



"Bez obzira na ovako stabilnu epidemiološku situaciju treba imati u vidu da se u našem neposrednom susjedstvu već pojavio delta soj virusa", rekao je Čerkez.

Uzimajući u obzir propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera, te nizak broj imuniziranih osoba u BiH, kako je kazao Čerkez, smatraju da je rizik od novog virusa izuzetno visok što je bio razlog da produže mjere.

I Republika Srpska produžila mjere

Istodobno, i u Republici Srpskoj Republički štab za vanredne situacije produžio je do 15. jula dosadašnje mjere za reagovanje na pojavu virusa korona.



Radi sprečavanja širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske do 15. jula zabranjena su sva javna okupljanja u grupama većim od 120 osoba, a sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 osoba.



Do 15. jula ograničava se radno vrijeme od 6 do 24 sata svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost,



U zaključcima je navedeno i da se od 6 do 24 sata dozvoljavaju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom, uz strogo pridržavanje mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, te punu odgovornost organizatora.



Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru.



Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

Dvije osobe su preminule u BiH u posljednja 24 časa (1. jula).

Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo i Brčko distrikta BiH prijavljeno je i 10 novih slučajeva zaraze, među manje od 1.500 testiranih osoba.



Dva smrtna slučaja prijavljena u u Federaciji BiH.