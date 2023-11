Građani i influenceri pomažu oboljelima u Tuzli: 'Kraj drvenim stolicama za kemoterapije'

Skučeni hodnik, drvene stolice i pacijenti koji satima čekaju u redu za kemoterapiju.

Već 20-ak godina to je svakodnevni prizor u Kliničkom centru u Tuzli, u kome se liječe oboljeli od raka iz nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini.

S nadom u ozdravljenje, na terapiju u dnevnu onkološku bolnicu dolazi i Edmira Bašić iz Gračanice, gradića udaljenog 50-ak kilometara od Tuzle.

Edmiri je krajem 2021. dijagnosticiran rak dojke, a uslijedio je novi šok kada je shvatila da će njenu borbu za život dodatno otežati zdravstveni sistem.

Ona je na terapiju u Tuzlu morala krenuti u šest sati ujutro, kako bi bila među prvih pet pacijenata i dobila prednost u redu za terapiju.

"Moliš Boga da 'upadneš' u prvu grupu koja počinje primati terapiju kako bi došao kući do 16 sati. Hodnik je pun, a on je ujedno i čekaonica za kemoterapiju, pregled kod doktora, kao i one koji su u pratnji pacijenata. Jedna ogromna katastrofa", ističe ona.

U dnevnoj bolnici u kojoj oboljeli primaju terapije, na raspolaganju pacijentima je sedam ležaljki. Oni koji ne uspiju do njih doći primorani su višesatne terapije primati sjedeći na drvenim stolicama.

"Školske stolice unose se iz hodnika. Ima i jedan krevet, a bilo je situacija da u njemu leži pacijent, a nas četvero sjedi na ćošku i prima terapiju. No, za osoblje kapa do poda", kaže Edmira za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Na području Tuzlanskog kantona, prema posljednjem popisu stanovništva, živi više od 477.000 stanovnika, što ga čini najmnogoljudnijim kantonom u entitetu Federacija BiH.

U kliničkom centru u tom gradu se, prema procjenama, godišnje liječi oko 1.600 oboljelih od raka.

Udruženja "Nismo same", koje okupljaju oboljele od karcinoma dojke godinama je bezuspješno pregovaralo s predstavnicima vlasti i rukovodstvom kliničkog centra, pokušavajući osigurati bolje uvjete liječenja.

"Čak smo tražile da nam daju bilo kakav prostor, a mi ćemo ga same uraditi. Od jedne muž zna izbiti prozor, od druge zna nešto drugo, sami ćemo ga urediti i prikupiti novac za namještaj", kaže Edmira koja je članica tog udruženja.

Ipak, dnevna onkološka bolnica će konačno biti renovirana zahvaljujući humanitarnoj akciji u kojoj su građani u samo nekoliko dana prikupili više od 200.000 maraka (oko 100.000 eura).

Akciju "I ti možeš biti ta osoba" pokrenula je Fondacija tuzlanske zajednice, na incijativu influencera iz BiH, a rekonstrukcija dnevne bolnice bi trebala biti završena do kraja godine.

'Neljudski uslovi'

Od raka dojke u tuzlanskoj bolnici liječi se i Fatima kojoj se, kako kaže, i danas kada zatvori oči vraćaju slike "uskih, prljavih i zagušljivih prostorija".

"Čekaonica je toliko uska da pacijenti koji su u kolicima jedva prolaze, a ostali se moraju 'prilijepiti' uz zid. I tu je čekanje dva do tri sata do terapije, jer su gužve. Osoblje je zbilja prekrasno i susretljivo, ali uslovi stvarno nisu ljudski", ističe ona.



U terapijskoj sobi je, kako kaže, jednom boravila sa 30-ak oboljelih koji su istovremeno primali terapiju.

"To je prostorija dimenzija možda 4x5 metara u kojoj sam izbrojala oko 35 osoba. Znao je jedan ležati na krevetu, a nas četvero na rubovima. Terapija traje i do šest sati, jer prvo ide predmedikacija, a onda kemoterapija", kaže ona.

I drugi pacijenti posvjedočili su o lošim uvjetima u kojima se teško oboljeli bore za život, što potvrđuju u fotografije koje su dostavili na uvid RSE.

Jednoj od oboljelih rak je dijagnosticiran u 36. godini, a nakon operacije, kemoterapije i zračenja, trenutno prima terapiju tzv. pametnim lijekovima.

I ona ima traumatična iskustva iz tuzlanske dnevne terapijske bolnice.

"Imala sam bolju stolicu u školi, a bila je bitka i za njih, jer ni njih nema dovoljno. Često smo stajali, pa sam, čak, pitala da donesem od kuće svoju. No, u tom trenutku nisam toliko razmišljala, sretni ste i s tom drvenom stolicom i što ste dobili terapiju", kaže ona.

Toaleti su, također, kako ističe u lošem stanju, zbog čega je izbjegavala da pije vodu, iako se tečnost preporučuje tokom terapije.

"Dobar period liječenja jedan od njih uopšte nije bio ni u funkciji. O papiru i sapunu da ne govorim, tako da nisam ni išla. Izbjegavala sam vodu, a onda me je muž nakon terapije vozio u obližnji tržni centar u toalet", kaže ona.

Šta ne mogu oboljeli, a mogu influenceri?

Humanitarna akcija za obnavljanje dnevne onkološke bolnice u Tuzli pokrenuta je, uz podršku bh. influencera, na web platformi doniraj.ba.

Njen inicijator bio je influencer iz Tuzle Mirza Mustafagić čije objave na društvenim mrežama prate hiljade ljudi.

Nakon što je Mustafagić objavio ispovijest jedne pacijentice o lošim uvjetima liječenja, uslijedili su sastanci s predstavnicima vlasti, obilazak kliničkog centra i prikupljanje novca.

Mustafagić za RSE kaže da je krajnji cilj prikupljanje 250.000 maraka (oko 125.000 eura), a da će novac koji ne bude potrošen na renoviranje tuzlanskog odjela biti usmjeren za pomoć onkološkim odjelima u Zenici, Mostaru i Banjoj Luci.

"Svi mi plaćamo zdravstveno osiguranje i nije u redu da se ovim stvarima bavi bilo ko osim osoba koje su plaćene za to. No, očigledno moramo, jer ne možemo dozvoliti da ljudi umiru i da oboljeli primaju terapiju u takvim uvjetima. Nije ljudski", kazao je Mustafagić za RSE.

Iz tuzlanskog kliničkog centra očekuju da radovi budu završeni do kraja godine, kada bi pacijente u novim prostorijama trebala dočekati nova oprema.

Denijal Tulumović, vršitelj dužnosti direktora tog kliničkog centra, kaže za RSE da će do tada onkološki pacijenti terapiju dobijati na drugom bolničkom odjelu, gdje će biti primani "u ljudskim uvjetima".

"Svakako da je mene, kao rukovodioca bolnice u vrlo kratkom periodu, bilo sramota kad sam zatekao takvo stanje. Nisam znao da je na jednom takvom odjelu takvo stanje", kazao je.

Na upit da li je sistem zakazao, prepustivši svoj posao influencerima i dobrotvornim akcijama, Tulumović je kazao da su klinički centar, u kome se liječe i pacijenti iz drugih kantona, Brčko Distrikta i dijelom iz entiteta Republika Srpska, dugo zapostavljale institucije vlasti.

Podsjetio je da je i ranije, uz pomoć privrednika sa tuzlanskog područja, renovirane prostorije intenzivne njege na jednom od bolničkih odjela.

"To je dobra volja privrednika iz našeg kantona, mada me je ponekad sramota govoriti, jer ti ljudi zapošljavaju, plaćaju poreze, zdravstveno osiguranje. No, i oni su svjesni, kada dođu u ovu ustanovu, da su uvjeti bili vrlo loši", ističe Tulumović.

Premijer sa influencerima

Vlada Tuzlanskog kantona objavila je da je za Klinički centar u Tuzli u ovoj godini izdvojila 20 miliona maraka (oko deset miliona eura).

Većina novca namijenjena je za nabavku aparata za radioterapiju, sa CT simulatorom, dok je ostatak predviđen za nabavku opreme i adaptaciju pojedinih klinika.

"Gdje god tamo podignete tepih, nagomilani su problemi, pogotovo kad je u pitanju stanje opreme i uslovi rada", kazao je za RSE kantonalni premijer Irfan Halilagić.

Nakon što su influenceri na društvenim mrežama upozorili na problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka, Halilagić ih je primio i zajedno su posjetili onkološki odjel.

To je izazvalo kritike novinara iz tog dijela BiH koji su upozorili da predstavnici vlasti nisu na takav način otvoreni za suradnju s medijima, koji godinama izvještavaju o problemima zdravstva u Tuzli.

"Tokom obilaska klinike pitao sam osoblje otkada je takvo stanje, a rečeno mi je da je takvo 20 godina. Potrebno je da stvari pomičemo naprijed. Ako su to influenceri, bez obzira na to kako javnosti izgleda ovaj način prikupljanja novca, ne želim da budem bilo kakva kočnica tome", istaknuo je on.

Loši uvjeti u terapijskoj dnevnoj bolnici nisu jedini problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka na području Tuzle.

U tuzlanskom kliničkom centru od sredine februara ne rade ni aparati za radioterapiju. Dva linearna akcelaratora su zapečaćena, a njihova upotreba je predmet istrage u tužilaštvu.

Zapečaćeni akceleratori

Aparati za radioterapiju nisu u funkciji od 17. februara, kada je njihov rad, zbog neservisiranja, zabranila Regulatorna agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

U međuvremenu, menadžment te ustanove pokrenuo je proces nabavke novog aparata za radio terapiju, putem međunarodnog tendera, ali taj posao usporavaju žalbe.

"Oprema je nabavljena 2009. Mašine su se kvarile, a popravke su bile skupe. Morali smo se odlučiti na težak korak da zaustavimo radioterapiju, jer je postojala mogućnost da pacijentima više šteti nego pomaže", kaže Tulumović.

Očekuje da će novi tender završiti uspješno, nakon što je prošli oboren zbog žalbe jednog od ponuđača.

U međuvremenu, blizu 200 pacijenata nalazi se na listama čekanja za radioterapiju u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru.

U UKC-u Tuzla godišnje se liječi oko 46.000 pacijenata, podaci su sa web stranice ove ustanove.

Prema dostupnim pokazateljima, ta medicinska ustanova je proteklih godina bila opterećen financijskim problemima, a njen dug na kraju prošle godine iznosio je više od 93 miliona maraka (oko 47 miliona eura).