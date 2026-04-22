Trump produžio prekid vatre u jeku neizvesnosti oko stava Irana, blokada ostaje

Kako se bližio kraj dvonedeljnog primirja SAD i Izraela, američki predsednik Donald Tramp (Trump) je objavio da jednostrano produžio primirje kako bi "podeljenom" iranskom rukovodstvu dao priliku da iznese "ujedinjeni" mirovni predlog, ali je rekao da blokada iranskih luka, koja je razgnevila Teheran, ostaje na snazi.

"Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podeljena, ne neočekivano, i na zahtev pakistanskog feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa, zamoljeni smo da obustavimo naš napad na zemlju Iran dok njihovi lideri i predstavnici ne budu mogli da iznesu jedinstveni predlog", napisao je Tramp na Truth Social u utorak.

Tramp je dodao da će "produžiti primirje dok njihov predlog ne bude podnet i diskusije završene, na ovaj ili onaj način". Nije dao konkretan vremenski okvir.

Nije zasad jasno da li će i Teheran produžiti prekid vatre.

Savetnik moćnog predsednika iranskog parlamenta nazvao je produženje prekida vatre "trikom da se kupi vreme za iznenadni napad" i rekao, ne ulazeći u detalje, da Teheran mora da preuzme inicijativu.

Portparol je takođe rekao da se trenutna američka blokada iranskih luka "ne razlikuje od bombardovanja i da mora biti dočekana vojnim odgovorom".

Tramp je ranije rekao da ne želi da produži privremeni prekid vatre s Iranom, koji je trebalo da istekne u sredu, dok je Vašington čekao da vidi da li će se razgovori s Teheranom nastaviti. Nije jasno kada tačno ističe prekida vatre.

Zvaničnik Bele kuće je kasnije potvrdio da potpredsednik Džej Di Vens (J.D. Vance) u utorak neće otići u Islamabad na drugu rundu pregovora uz posredovanje Pakistana kako je planirano. Zvaničnik nije naveo da li se razmatra novi datum.

Blokada ostaje

Tramp je u na društvenim mrežama naveo da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka koja je do sada dovela do toga da je američka mornarica zaplenila makar dva broda.

Teheran je saopštio da neće nastaviti pregovore dok je blokada na snazi, a SAD su saopštile da neće okončati akciju dok se ne potpiše mirovni sporazum.

Pakistan, posrednik u mirovnom procesu, pozvao je i SAD i Iran da produže primirje, ali više izveštaja navodi da Teheran razmatra svoje opcije i čeka da vidi da li će njegovi uslovi, uključujući prekid blokade i priznavanje prava na obogaćivanje uranijuma, biti ispunjeni.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei osudio je ulazak američkih snaga na iranski tanker kasno u ponedeljak, kao i zaplenu drugog teretnog broda dan ranije, kao "pirateriju na moru i državni terorizam" i rekao da su te akcije dovele do pitanja o posvećenosti Vašingtona ozbiljnim pregovorima.

Iran je blokirao pristup Ormuskom moreuzu koji kontroliše pristup Persijskom zalivu svim brodovima osim svojim ili onima kojima Teheran odobri tranzit.

Iranske 'nove karte'

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf, koji je takođe glavni iranski pregovarač, napisao je kasno u ponedeljak na X da je Teheran "spreman da otkrije nove karte" u ratu sa SAD i Izraelom, optužujući Trampa za "nametanje opsade i kršenje prekida vatre" dok pokušava da pregovore pretvori u "predaju ili da opravda novo ratno huškanje".

Tramp je pretio da će ponovo pokrenuti rat i napasti iransku civilnu infrastrukturu poput mostova i elektrana, ako Teheran ne prihvati njegove uslove.

Prva runda pregovora u Islamabadu 11. i 12. aprila donela sporazum o potpunom okončanju rata, koji je počeo 28. februara kada su u američkim i izraelskim vazdušnim napadima gađane mete širom Irana.

Tenzije u regionu ostaju visoke, dok se teretni brodovi gomilaju u Zalivu zbog blokade.

Dok je brodski saobraćaj manje-više zaustavljen, neki brodovi su navodno prošli kroz Ormuski moreuz.

Podaci sa platforme za praćenje brodova MarineTraffic pokazali su da je brod "Ean Spir", koji nije imao zastavu niti poznatog vlasništva, prošao kroz plovni put u utorak nakon što je prethodno pristao u iračkoj luci.

Drugi brod bez zastave "Lian Star" takođe je, sudeći po podacima, prošao kroz moreuz.

Obično dnevno kroz moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i gasa, prođe oko 140 brodova, navode analitičari brodskog saobraćaja.