EU proširila sankcije Iranu i na one koji ugrožavaju plovidbu u Hormuškom moreuzu

Ministri inostranih poslova država članica Evropske unije (EU) postigli su politički dogovor o proširenju režima sankcija protiv Irana, koji obuhvata i sankcije protiv lica i subjekata uključenih u ograničavanje slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas potvrdila je postizanje političkog dogovora, ali je najavila uvođenje sankcija u maju, nakon što budu sprovedene sve odgovarajuće procedure za njihovo usvajanje.

"Ministri (EU) su jasno stavili do znanja da je sloboda plovidbe neosporna. Svakodnevni poremećaji, bez obzira da li je Hormuški moreuz otvoren ili zatvoren, su nepromišljeni. Tranzit kroz moreuz mora ostati slobodan. Evropa će odigrati svoju ulogu u obnavljanju slobodnog protoka energije i trgovine kada uslovi to dozvole", izjavila je Kallas.

Osvrćući se na bezbednosnu situaciju u regionu, šefica evropske diplomatije je naglasila da iranski dronovi korišćeni protiv partnera u Persijskom zalivu "verovatno uključuju ruske tehnološke nadogradnje". Potvrdila je i blisku saradnju sa partnerima u Persijskom zalivu kako bi se to ograničilo, uključujući i kroz moguću koordinaciju u vezi sa sankcijama.

"Niko od nas ne želi da vidi Iran sa nuklearnim oružjem. Slažemo se sa našim regionalnim partnerima da svako trajno rešenje mora da obuhvati i druga pitanja pored nuklearnog, uključujući iranski raketni program i njegovu kontinuiranu podršku terorističkim grupama", navela je visoka predstavnica EU za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku.