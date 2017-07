Trump i Lavrov brane Donalda mlađeg

Donald Trump mlađi tvrdi da nije rekao ocu da se sastao sa ruskom advokaticom Natalijom Veseljnickajom koja mu je obećala pomoć u očevoj izbornoj kamapanji sa kompromitujućim informacijama o Hillary Clinton.

Nakon što je bio prisiljen da objavi e-mail prepisku sa ruskom advokaticom jer je New York Times došao u posjed iste, Trump mlađi se pojavio na Fox Newsu i objasnio da oca nije obavijestio o sastanku, jer "nije imao šta da mu kaže".

Istovremeno, danas se na Twitteru oglasio američki predsjednik Donald Trump. U poruci je naveo da je junior (njegov sin) nevin i ponovio da je riječ o "najvećem lovu na vještice u političkoj istoriji".

Trumpa mlađeg branio je i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov koji je rekao da su optužbe protiv njega "sulude".

"Ako je to što kažete, radujem se", napisao je Trump mlađi u odgovoru na e-mail u kojem mu je ponuđena perspektiva "informacije od veoma visokog značaja i veoma osjetljive" od ruske advokatice koja je opisana kao "dio Rusije i podrške njene vlade za gospodina Trumpa" uoči susreta koji je održan 9. juna 2016.

E-mailovi su do sada najkonkretniji dokaz da je Trumpov izborni tim bio otvoren za rusku pomoć kako bi pobijedio na izborima.

Nakon što je obaviješten da je New York Times došao u posjed njegove prepiske sa ruskom advokaticom i da će je objaviti, jer su tražili njegov komentar na sadržaj, Donlad Trump mlađi je to sâm učinio.

Iz objavljenog se vidi da je predsjednikov sin rado pristao da se pošle godine sastane sa ženom za koju mu je rečeno da je advokat ruske vlade koja bi mogla imati informacije koje će nanijeti štetu rivalki njegovog oca za ulazak u Bijelu kuću, Hillary Clinton.

Donald Trump mlađi se potom noćas pojavio na televiziji Fox News, mediju bliskom predsjedniku Sjedinjenih Država, te pravdao svoj postupak i otužio medije i opoziciju.

"Gledajući unazad, vjerovatno bih postupio drugačije. Još jednom da kažem, ovo je bilo prije rusomanije, prije nego je sve naduvano u medijma. Za mene je ovo bilo opoziciono istraživanje. Čak mislim da se moje sirene ili antene nijesu upalile u to vrijeme, jer to nije bila tema. To je tek prije devet, deset mjeseci postalo tema. Mislim da je ovdje u pitanju kontekst", riječi su Trumpa mlađeg.

Ponovio je da je na sastanak sa advokaticom Veseljnickajom poveo i tadašnjeg šefa izborne kampanje Paula Manforta i zeta, aktuelnog savjetnika predsjednika Jareda Kushnera, ali da nijesu dobili ništa i da je ona na sastanku željela da razmatra pitanje sankcija Rusiji.

"To takvo je bilo ništa, ništa za reći mom ocu. Mislim da se toga ne bih ni sjetio da vi nijeste počeli da iznosite te stvari. To je, bukvalno, bilo izgubljenih 20 minuta, što je šteta", kaže Donald Trump mlađi.

Donald Trump se sinoć obratio medijima saopštenjem koje je pročitala portparolka Bijeće kuće, a danas se on sâm oglasio na Twitteru.

"Moj sin Donald je sinoć dobro odradio posao. Bio je otvoren, transparentan i nevin. Ovo je najveći lov na vještice u istoriji politike. Tužno", napisao je prvi čovjek SAD-a.



Advokatica Veseljnickaja se takođe pojavila pred novinarima u Moskvi i ponovila da nije nudila nikakav kompromitujući materijal o Clintonovoj, kao i da sastanak nije imao veze sa politikom, iako Trump mlađi tvrdi da je htjela da razgovara o ruskim sankcijama.

"već sam vam rekla, to nije istina. To su potpuno različite stvari. Kada mi je ponuđeno da se susretnem sa gospodinom Trumpom mlađim, sinom predsjednika, sreli smo se privatno na privatnom sastanku koji nije imao veze sa činjenicom da je on sin budućeg predsjednika, tada predsjedničkog kandidata. Oprostite mi na mojoj indiferentnosti prema politici. Nijesam znala da li je Trump tada već bio kandidat, da li jedini kandidat republikanaca ili ne. To me apsolutno nije interesovalo. Ja sam nezainteresovana za politiku", kaže Veseljnickaja.

Ona je advokatica čiji su klijenti, među ostalim, kompanije i pojedinci bliski Kremlju. Njena glavna uloga za ruske vlasti je bila u kampanji protiv usvajanja Magnistkih akata, zakona kojim je američki Kongres uveo posebne sankcije za kršitelje ljudskih prava u Rusiiji, a nosi ime po advokatu Sergeju Magnitskom koji je pod nerazjašnjenim okolnostima umro u ruskom zatvoru 2009. godine.

Iako se vidi iz prepiske koju je Trump mlađi objavio da je ona zastupala interese ruske vlade, Veseljnickaja je na pitanje koga je zastupala ovako odgovorila: ​"Ja ne zastupam ničije interese osim svoje u aktuelnoj situaciji danas".

Ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u Briselu je danas izjavio da nije znao ništa o susretima Trumpovog sina sa Veseljnickajom i da je o svemu obaviješten iz medija.

"Ja sam sa izneđenjem čuo da je za sastanke optužen ruski advokat, žena, i Trumpov sin. Za mene je to suludo. Kad bilo koja osoba razgovara sa advokatima, kakav problem ili prijetnja to može biti? Nijesam znao za to, saznao sam o tome sa televizije", rekao je Lavrov.

Portparolka Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders je na sinoćnjoj konferenciji za medije, čije snimanje video kamerama više nije dozvoljeno, pročitala prvu reakciju predsjednika SAD-a na novi razvoj situacije.

"Imam da vam pročitam kratko saopštenje predsjednika: 'Moj sin je osoba velikog kvaliteta i aplaudiram njegovoj transparentnosti. I osim ovoga, ja ću da prebacim sve što se tiče Dona mlađeg (Donalda) na njegovog advokata i druge advokate i to je sve što ću vam reći' ", navodi se u saopštenju američkog predsjednika koje je pročitala portparolka Bijele kuće.

Huckabee Sanders je prenijela i da je Trump frustiran što ova tema nastavlja da se razvija jer bi on želio da se mediji više fokusiraju na druge stvari, poput ekonomije.

Istragu o miješanju Rusije u izbore u SAD-u i kontaktima Trumpovog izbornog tima sa Rusijom sprovode Ministarstvo pravde odnosno FBI sa specijalnim istražiteljom Robertom Muellerom i komiteti Kogresa i Senata.

Kako navodi Reuters, korespondencija između Trumpa mlađeg i Roba Goldstona, muzičkog producenta dobro povezanog sa Rusima, koji je i ugovorio sastanak, može ponuditi značajan materijal istražiteljima.

"Krovni tužilac Rusije... ponudio je kampanji Trumpa obezbjeđivanje nekih zvaničnih dokumenata i informacije koje mogu inkriminisati Hillary i njeno postupanje sa Rusijom i i biće veoma korisno tvom ocu", napisao je Goldstone Trumpu mlađem, 3. juna prošle godine. Rusija nema krovnog tužioca već je njegov ekvivalent glavni tužilac.

Inače, Goldston je nakon prošlogodišnje Trumpove pobjede na društvenim mrežama postavio svoju slavljeničku fotografiju sa majicom na kojoj je pisalo "Rusija".

Američke obavještajne agencije su do sada u više navrata iznijele svoj zaključak da je Rusija pokušavala da pomogne Trumpu da pobijedi na izborima. Upravo juče je to još jednom priznao i direktor CIA-e Mike Pompeo kojeg je Trump postavio na tu dužnost, na jednoj večeri za obavještajne agencije u Virdžiniji, mada je blago uskladio sa Trumpovim posljednjim tweetovima:

"Prijetnja od naših neprijatelja koji su pokušali da udare na naše izbore je veoma strvarna i jasno je da je to Rusija radila 2016. godine, to su radili za izbore 2012, kao i 1970-tih. Postoje oni koji su prestravljeni i šokirani time što Rusija pokušava da utiče na ishod koji bi oni prefereirali u našoj demokratiji. Ono su u tome bili prokleto dugo. Mi imamo zadatak da se postaramo da se odbranimo od toga."

Donald Trump mlađi je rekao na će rado sarađivati sa istražnim organima dok je CNN izvijestio da će specijalni istražitelj Mueller, koji vodi istragu FBI-ja, ispitati detalje ovog sastanka, dok su iz senatskog Komitet za pravosuđe najavili da će provjeritii kako je Veseljnickaja ušla u SAD, budući da joj je viza bila istekla u to vrijeme.