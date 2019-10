Predsednik SAD traži od Kine da istraži Bidene

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je, ponovo, stranog lidera jedne zemlje da istraži njegovog političkog rivala, demokratskog kandidata Joe Bidena.

Trumpov raniji razgovor sa predsednkom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i o Bidenu doveo ga je do procesa opoziva, no to ga nije spriječilo da isti zahtjev uputi i Kini.

Republikanski predsjednik je novinarima ispred Bijele kuće kako on vjeruje da i Kina i Ukrajina trebaju istražiti potencijalnog demokratskog kandidata Joe Bidena i njegovog sina Huntera.

Iz Kine još uvijek nema odgovora na njegov zahtjev.

"Ne želimo se miješati u američku politiku", rekao je kineski diplomata, piše CNN, nakon što je Trump tražio od Pekinga da pokrene istragu o poslovanju Bidena u Kini.

"Kina bi trebala pokrenuti istragu o Bidenu. Jer ono što se desilo u Kini je jednako loše kao ono što se desilo u Ukrajini".

Trump optužuje Bidena i njegovog sina za korupciju u njihovim poslovanjima sa Ukrajinom i Kinom, bez pružanja ikakvog dokaza.

Biden u Kini

Tokom zvanične posjete Kini 2013. godine, tadašnji potpredsjednik Joe Biden, koji je i ranije putovao sa članovima svoje porodice, poveo je na put svog sina Huntera. Tokom posjete Biden se susreo sa kineskim predsjednikom Si Đipingom, a njegov sin se susreo sa kineskim bankarom koji će kasnije postati njegov poslovni partner.

Ubrzo nakon posjete bankar je osnovao dionički fond u čijem odboru je bio i Hunter Biden, međutim Biden tvrdi da nije bio vlasnik dionica u fondu, tokom potpredsjedničkog mandata njegovog oca.

Trump kaže da je Kina uložila 15 milijardi dolara u fond u čijem je odboru bio Hunter Biden, ubrzo nakon što je sa ocem posjetio Kinu 2013. godine.

"Kada Bidenov sin izađe iz Kine sa 15 milijardi u fondu, a najveći fondovi na svijetu ne mogu dobiti novac iz Kine, a on tamo dođe na kratki sastanak i leti 'Air Force Two' avionom, ja mislim da je to strašna stvar", rekao je Trump prošlog mjeseca, piše Reuters.

Trumpovi kritičari smatraju da ovim izjavama on želi skrenuti pažnju sa procesa opoziva kojeg zagovaraju demokratski zastupnici.

Njegov poziv Kini posebno je iznenađujući imajući u vidu trgovinski rat koji se trenutno odvija između ove dvije zemlje, sa sljedećom rundom pregovora zakazanom za narednu sedmicu.

"Gospodine predsjedniče ne možete iznuđivati strane vlade da vam pomognu kako biste ponovo pobijedili na izborima. To je zloupotreba moći. To krši zakletvu koju ste dali. I to ugrožava našu nacionalnu sigurnost. Znam da želite namjestiti izbore u strankama i odabrati svog protivnika, ali ja ne idem nigdje", napisao je Biden na Twitteru nakon Trumpovih komentara o Kini.

Upitan da li je već tražio od kineskog lidera da pokrene istragu, Trump je rekao: "Ne, ali to je sigurno nešto o čemu možemo razmisliti".

Ukrajinski tužilac bez dokaza o Bidenu

Komentari o Kini učvrstili su odlučnost demokrata u Predstavničkom domu da krenu naprijed za istragom o tome da li će Trump biti opozvan nakon otkrića anonimnog zvizdača koji je u žalbi otkrio da je Trump u julu tražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da istraži Bidenove.

Poziv koji je Trump uputio Zelenskom, a kojeg je Bijela kuća pokušala sakriti, pokrenuo je proces opoziva i istragu o tome da li je Trump tražio od stranog lidera da pokrene istragu kako bi ostvario ličnu političku dobit.

"To je bio pokvaren dogovor, sto posto. On nije imao nikakvog znanja o energiji, nije ništa znao. Odjednom, dobiva 50.000 dolara mjesečno, plus mnoge druge stvari", rekao je Trump novinarima ispred Bijele kuće o Bidenovom sinu Hunteru i njegovom poslovanju sa ukrajinskom energetskom kompanijom u čijem se odboru nalazio.

Vlasnik kompanije je bio pod istragom ukrajinskog tužilaštva, a Trump optužuje Bidena da je dok je bio potpredsjednik tražio smjenu ukrajinskog tužioca kako bi zaštitio svog sina.

Međutim brojni zapadni zvaničnici su također željeli smjenu tužioca Viktora Šokina jer su ga vidjeli kao prepreku za borbu protiv korupcije.

Međutim, novi ukrajinski državni tužilac rekao je u petak kako on nema saznanja o nedjelima sina bivšeg američkog potpredsjednika, te da ga strani advokati nisu kontaktirali vezano za istragu.

"Nemam te informacije", rekao je ukrajinski državni tužilac Ruslan Rjabošapka (Ruslan Ryaboshapka).

Kuda dalje sa opozivom?

U novom razvoju situacije, Bijela kuća planira tvrditi da predsjedavajuća Zastupničkog doma Kongresa, Nancy Pelosi, mora dobiti glasove od svih članova Doma kako bi službeno odobrila istragu o opozivu.

Bez glasanja, advokati Bijele kuće smatraju da Trump može ignorisati zahtjeve zastupnika, što bi usporilo sam proces opoziva.