Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, zaključio je trgovinske sporazume vrijedne više od 12 milijardi dolara s Uzbekistanom i Kazahstanom, u okviru nastojanja Bijele kuće da produbi ekonomske veze sa strateški važnim regionom Centralne Azije.

Uzbekistan se složio da kupi do 22 aviona od kompanije Boeing sa sjedištem u Virginiji, saopštila je kompanija. Državna aviokompanija Uzbekistan Airlines kupit će 14 aviona, uz opciju da nabavi još osam, navodi se u saopštenju Boeinga od 22. septembra.

U objavi na TruthSocialu, Trump je naveo da ukupna vrijednost svih 22 aviona prelazi 8 milijardi dolara.

"Nastavit ćemo sarađivati na još mnogo toga", napisao je Trump u objavi.

U međuvremenu, Kazahstan je potpisao sporazum o kupovini 300 američkih lokomotiva, kao i druge željezničke opreme, od kompanije Wabtec Corporation sa sjedištem u Pennsylvaniji, u vrijednosti od 4,2 milijarde dolara. Ministarstvo trgovine SAD-a opisalo je ovaj sporazum kao najveći željeznički ugovor u historiji SAD-a.

"Ovaj historijski sporazum unapređuje američku proizvodnju, ubrzava rast, otvara prilike i povezuje Ameriku i Centralnu Aziju", rekao je ministar trgovine Howard Lutnick tokom ceremonije potpisivanja u New Yorku s predsjednikom Kazahstana Qasym-Zhomartom Toqaevim.

Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije tokom dana razgovarao je telefonom s predsjednikom Kazahstana Qasym-Zhomartom Toqaevim, koji boravi u New Yorku radi učešća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Predsjednik Uzbekistana Shavkat Mirziyoev također je u New Yorku i učestvovao je na ceremoniji potpisivanja ugovora s kompanijom Boeing.

Trump nastoji ojačati trgovinske i investicijske veze s resursima bogatom Centralnom Azijom, fokusirajući se na osiguranje zaliha ključnih minerala, uključujući rijetke zemne metale koji su neophodni za naprednu tehnologiju, uključujući i vojnu opremu. Kina dominira globalnim lancem snabdijevanja tim metalima.

Tokom svoje posjete UN-u, Toqaev će se sastati s izvršnim direktorima vodećih američkih kompanija. Sastanak organizira Američka privredna komora, koja je ranije ovog mjeseca predvodila delegaciju od 25 američkih kompanija na trgovinskoj misiji u Kazahstan – najvećoj poslovnoj delegaciji SAD-a ikada poslanoj u tu centralnoazijsku zemlju.

Sljedećeg mjeseca, Komora će organizirati svoju prvu poslovnu misiju u susjedni Uzbekistan, koji je najmnogoljudnija zemlja Centralne Azije. Trump je ranije ovog mjeseca razgovarao s predsjednikom Uzbekistana Shavkatom Mirziyojevim o investicijama. Krajem augusta poslao je specijalnog izaslanika za globalna partnerstva Paola Zampollija u Taškent na sastanak s Mirziyojevim.

"Jasno je da je Uzbekistan cijenjen partner SAD-a – ne samo u Centralnoj Aziji! – i da Trumpova administracija daje prioritet angažmanu na političkim, ekonomskim i sigurnosnim pitanjima na najvišem nivou", izjavila je Brianne Todd, bivša direktorica za pitanja Centralne Azije u Vijeću za nacionalnu sigurnost od 2023. do 2025. godine, u objavi na društvenim mrežama nakon Trumpovog razgovora s Mirziyojevim.

Kazahstan i Uzbekistan su bogati naftom, gasom, uranom i rijetkim zemnim metalima, među ostalim prirodnim resursima. Američki naftni giganti ExxonMobil i Chevron su uložili značajna sredstva u naftni i gasni sektor Kazahstana, ali su se američke kompanije uglavnom držale po strani u regionu tokom više od tri decenije nezavisnosti.

Sada, s rastućom potražnjom SAD-a za uranom i rijetkim zemnim matalima, te nastojanjima Bijele kuće da ojača ekonomske veze s Centralnom Azijom, na pomolu su novi sporazumi.

Trumpov interes za region dolazi u trenutku kada Kina ubrzava ulaganja u rudarsku industriju Centralne Azije. Stručnjaci kažu da zemlje Centralne Azije traže američke investicije kako bi uravnotežile uticaj Kine i Rusije.

Trumpova administracija pokazuje odlučnost da koristi ekonomske alate poput Export-Import Banke, američke državne institucije za kreditiranje vanjske trgovine, i Development and Financial Corp (DFC), američke agencije za strane investicije, kako bi podržala poslovne sporazume američkih kompanija.

Export-Import Banka je podržala željeznički sporazum kompanije Wabtec s Kazahstanom kreditom od 400 miliona dolara.