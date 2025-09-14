Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Iz RSE sveta

Kina nastavlja širenje u centralnoj Aziji na marginama velikih samita

Kineski lider Si Đinping (desno) sa stranim liderima – uključujući predsednika Kazahstana Kasima-Žomarta Tokajeva i predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijajeva – na vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra 2025.
Kineski lider Si Đinping (desno) sa stranim liderima – uključujući predsednika Kazahstana Kasima-Žomarta Tokajeva i predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijajeva – na vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra 2025.

Dok je kineski lider Si Đinping početkom septembra hodao crvenim tepihom na Trgu Tjenanmen u Pekingu, uz ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog predsednika Kim Džong Una na vojnoj paradi, priča o širenju uticaja Kine se odvijala na marginama.

Si je slao odlučne poruke usmerene ka Zapadu tokom parade 3. septembra i nekoliko dana ranije na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Za to vreme su kineski zvaničnici i kompanije potpisali nove sporazume o infrastrukturi i tehnologiji vredne milijarde dolara s vladama i kompanijama iz centralne Azije, dok su istovremeno najavljivali nove sporazume kako bi se smanjile prepreke da kineske firme posluju u celom tom regionu.

"Kina je sada potpuno integrisana u region. Ne može se poreći njeno ogromno prisustvo u centralnoj Aziji", rekao je za RSE Frenk Marakjone (Frank Maracchione), stručnjak za prisustvo Kine u centralnoj Aziji na Univerzitetu u Kentu.

Ta realnost je najočiglednija u dve najveće ekonomije centralne Azije: Kazahstanu i Uzbekistanu. Na samitu ŠOS-a i na događajima na marginama masovne vojne parade u Pekingu, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev potpisao je više od 70 novih komercijalnih sporazuma vrednih 15 milijardi dolara, koji su uključivali investicije u naftne i gasne projekte, petrohemijsku industriju, transportne koridore, logistička čvorišta i digitalne tehnologije.

Uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzjojev takođe je otišao iz Kine s novim investicijama u građevinarstvo, nuklearnu energiju, visoko obrazovanje i automobilsku industriju, kao i formalnom podrškom u ŠOS-u za železnički projekat vredan više milijardi dolara, o kojem se dugo diskutovalo, za povezivanje Uzbekistana s Kinom preko Kirgistana, a koji je zagovarao Taškent.

"Više se ne radi samo o odnosu Pekinga s vladama centralne Azije ili samo o velikim infrastrukturnim projektima", rekao je Marakjone. "Mnogo ljudi širom regiona radi za kineske kompanije, kupuje kineske proizvode i uči kineski. Kina je sada deo svakodnevnog života."

Nuklearna energija, cevovodi i još mnogo toga

Taj sve veći otisak se vidi u podacima uzbekistanske nacionalne agencije za statistiku, koji su pokazali da je 2024. broj kineskih kompanija koje posluju u zemlji premašio broj ruskih firmi i da nastavlja da raste. U 2025. godini, podaci pokazuju da je u zemlji pokrenuto više od 1.000 novih kineskih kompanija u poređenju s prethodnom godinom.

Kina predstavlja vitalni izvor kapitala za centralnu Aziju. Kazahstan, jedna od najdinamičnijih ekonomija u regionu, takođe je vidi kao model za sopstvene razvojne prioritete dok teži diverzifikaciji od nafte i gasa koji su dominirali njenom privredom otkako je postala nezavisna 1991. godine.

Kazahstanska i druge vlade traže kinesku stručnost i investicije u obnovljive izvore energije, sektor u kome je Kina postala svetski lider. Među nedavno potpisanim sporazumima u Pekingu bili su sporazumi o nabavci vetroturbina, izgradnji električnih vozila i osnivanju čeličana s kineskim partnerima.

Kazahstan je takođe zaključio dodatnih 1,5 milijardi dolara vrednih investicija u naftne i gasne projekte s kineskim kompanijama tokom nedelje sastanaka na visokom nivou u Kini.

To uključuje sporazum od milijardu dolara s Kineskom nacionalnom naftnom korporacijom (CNPC) za izgradnju gasnog hemijskog kompleksa u regionu Aktobe i još jedan sporazum s Kineskom razvojnom bankom za finansiranje izgradnje glavnih cevovoda za transport etana i propana u regionu Atirau, vredan oko 500 miliona dolara.

Saradnja u oblasti nuklearne energije, sektor u kojem Kina želi da se proširi na globalnom nivou, takođe je postala centralna tačka, a Mirzijajev se 2. septembra sastao sa Šen Janfengom, predsednikom Kineske nacionalne nuklearne korporacije (CNNC). Njihovi razgovori su bili fokusirani na proširenje saradnje i održani su pošto je uzbekistanski ministar rudarstva i geologije Bobir Islamov najavio 13 novih sporazuma u vezi s rudarstvom, uključujući i uranijum, čija je prijavljena vrednost pet milijardi dolara.

Uzbekistan je u junu potpisao sporazum s ruskim državnim monopolistom za nuklearnu energiju Rosatomom o sprovođenju studije izvodljivosti za izgradnju četiri reaktora u zemlji, ali su međunarodne sankcije zamaglile budućnost ruske atomske kompanije i Taškent možda traži alternativu u Kini.

Slična saga se odigrala u Kazahstanu ove godine kada je CNNC dobio ugovor za izgradnju druge kazahstanske nuklearne elektrane. U julu je kazahstanski zamenik premijera Roman Skljar najavio da će kineska kompanija izgraditi treću kazahstansku nuklearnu elektranu.

Nova verzija iste multivektorske igre

Za Temura Umarova, saradnika u Karnegi Rusko-Evrazijskom centru u Berlinu, bujica aktivnosti u Kini ističe dosledan i predvidljiv pristup Pekinga centralnoj Aziji poslednjih godina, što ga je učinilo sve važnijim ekonomskim, a sada i političkim igračem.

I dok vlade žele da privuku investicije i prihvate nove kineske kompanije, one su takođe oprezne zbog prekomerne zavisnosti od Kine.

"Sve zemlje centralne Azije imaju manje-više stabilizovanu strategiju i ne pokušavaju da promene bilo šta u odnosima s Kinom", rekao je Umarov za RSE. "Nastavljaju svoju dobru staru multivektorsku spoljnu politiku."

Ta politika se sastoji od aktivnog nastojanja da se diverzifikuju partneri i dovela je do toga da vlade zemalja centralne Azije pozdravljaju veće evropsko prisustvo, a takođe nastoje da zadrže jake veze sa SAD.

U Uzbekistanu je u aprilu održan značajan samita lidera iz centralne Azije i Evropske unije kako bi se razgovaralo o sporazumima o energiji, mineralima i tranzitu.

Bilateralna trgovina između centralne Azije i Kine, njenog najvećeg pojedinačnog trgovinskog partnera, stalno raste poslednjih godina, dostigavši rekordnih 94,8 milijardi dolara u 2024. godini, ali sa svojih 27 članica EU je najveći strani investitor u centralnoj Aziji.

Mirzijajev je razgovarao s američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) 5. septembra posle povratka iz Kine i uputio mu poziv da poseti Uzbekistan "u pogodno vreme", navodi se u saopštenju kabineta uzbekistanskog predsednika.

Uzbekistanski lider je zvanično posetio Belu kuću 2018. godine tokom Trampovog prvog mandata, kada ga je američki predsednik pohvalio kao "veoma uvaženog čoveka".

XS
SM
MD
LG