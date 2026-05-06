Peking poziva na hitan prekid vatre u Iranu dok se približava samit Trumpa i Xija

Dok se iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi nalazi u prvoj posjeti Kini od izbijanja sukoba u februaru, Peking ponavlja poziv na "sveobuhvatno primirje" u sukobu između Irana i SAD-a, kao i na povratak normalnog prolaza kroz Hormuški moreuz.

Ministar vanjskih poslova Wang Yi izjavio je nakon sastanka s Araqchijem da će Kina "uložiti dodatne napore" kako bi pomogla okončanju borbi i odigrala "veću ulogu u obnovi mira i stabilnosti na Bliskom istoku".

"Kina smatra da je potpuni prekid neprijateljstava imperativ, ponovno pokretanje sukoba je neprihvatljivo, a nastavak pregovora posebno važan", rekao je Wang, prema saopćenju njegovog ministarstva nakon razgovora koji dolaze sedmicu prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa s kineskim kolegom Xi Jinpingom.

Sastanak Araqchija i Wanga održan je usred medijskih izvještaja da su Teheran i Washington blizu dogovora o okončanju rata u Zaljevu.

Američki medij Axios prvi je izvijestio o predloženom memorandumu, dok još uvijek nema komentara iz Washingtona. Axios navodi da bi sporazum, između ostalog, uključivao obavezu Irana na moratorij na obogaćivanje uranija, saglasnost Sjedinjenih Država da ukinu sankcije i oslobode milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava, te ukidanje ograničenja s obje strane u vezi s plovidbom brodova kroz Hormuški moreuz.

Politički komentatori u Iranu uglavnom su pozdravili Araqchijevu posjetu Pekingu, opisujući je kao ključni kontra-potez uoči sastanka Trumpa i Xija.

Analitičar Mostafa Najafi napisao je na platformi X da je tajming posjete presudan, upozoravajući da bi "pasivnost i nedostatak inicijative" do Trumpovog dolaska u Peking "mogli biti opasni".

Najafi je ukazao na tekuće napore SAD-a da izrade novu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a usmjerenu na Iran zbog Hormuškog moreuza, predstavljajući Araqchijevo putovanje kao nužan preventivni potez protiv američkih pokušaja da oblikuju kinesku politiku prema Iranu prije razgovora Trump–Xi.

Strateg Mostafa Kharratian ocijenio je da posjeta mora poslužiti kao odskočna daska za sveobuhvatan bilateralni i trilateralni strateški dijalog između Teherana, Pekinga i Moskve.

On tvrdi da se ključna pretpostavka Washingtona da će Iran prvi kapitulirati u ekonomskom ratu iscrpljivanja može razbiti ako Teheran osigura kinesko finansiranje od oko 20 milijardi dolara kako bi ublažio posljedice američke pomorske blokade.

Kharratian je također ukazao na nedavne signale iz Moskve i Pekinga, uključujući prijem Araqchija na visokom nivou u Rusiji i dosad neviđenu aktivaciju kineskog zakona za blokiranje sankcija, kao dokaz da postoje uslovi za koordinirani odgovor na američki pritisak.

Komentator Erfan Ebrahimi povukao je paralelu s posredničkom ulogom Pakistana, tvrdeći da Peking, za razliku od Islamabada, ima dovoljno političke težine da djeluje i kao "inicijator" i kao "garant" eventualnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata.

Izvor: Uz izvještaje Kiana Sharifija i Reutersa