Trump kaže da je mirovni sporazum 'uglavnom ispregovaran' dok Teheran osporava neke tvrdnje

Sporazum sa Iranom za okončanje rata "u velikoj mjeri je ispregovaran" saopštio je 23. maja američki predsjednik Donald Trump. On je također rekao da su u razmatranju "završni aspekti i detalji", ali je Teheran brzo uzvratio osporavajući neke od njegovih tvrdnji.

"Sporazum je u velikoj mjeri ispregovaran, uz konačno usaglašavanje između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja", objavio je Trump na Truth Socialu.

"Završni aspekti i detalji sporazuma trenutno se razmatraju i uskoro će biti objavljeni. Uz mnoge druge elemente sporazuma, Hormuški moreuz će biti otvoren", dodao je.

Trump je rekao da je učestvovao u telefonskom razgovoru s liderima i drugim zvaničnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina. On je u objavi također rekao da je odvojeno razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da je razgovor prošao "veoma dobro".

Trump je često sugerisao da je dogovor o okončanju sukoba, koji je počeo američko-izraelskim zračnim napadima 28. februara, blizu, da bi kasnije odbacio iranski prijedlog i ponovo zaprijetio pokretanjem masovnih napada.

Teheran nije zvanično komentarisao Trumpove izjave, ali je Ebrahim Zolfaghari, portparol iranske vojne komande, rekao da tvrdnja američkog predsjednika da će Hormuški moreuz biti otvoren "nije tačna".

"Hormuz će ostati u potpunosti pod iranskom kontrolom. Mi odlučujemo ko prolazi, kada i kako", napisao je na X-u.

Iranska novinska agencija Fars, koja je bliska Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), također je rekla da će moreuz ostati pod upravom Teherana i da je najava njegovog ponovnog otvaranja kao dijela sporazuma "nepotpuna i neskladna sa stvarnošću".

Pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike New York Times je naveo da je Iran pristao da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranija u sklopu najnovijeg prijedloga, ključnog američkog zahtjeva. Još uvijek nema komentara Teherana na ovu informaciju.

S obzirom na to da su mnogi iranski lideri ubijeni tokom američko-izraelskih zračnih napada, Revolucionarna garda nastoji povećati svoj već snažan uticaj na donošenje odluka u režimu, što ukazuje na potencijalni raskol među vodećim figurama. Ranije su iranski zvaničnici nagovijestili napredak u pregovorima, koji se vode preko pakistanskih posrednika.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei naveo je kako je rekao "trend ka približavanju". Ali je dodao da "to ne znači nužno da ćemo mi i Sjedinjene Države postići sporazum o važnim pitanjima".

"Naša namjera je bila da prvo izradimo memorandum o razumijevanju, neku vrstu okvirnog sporazuma sastavljenog od 14 klauzula", rekao je Baqaei na državnoj televiziji.

Formalni odgovor SAD-a na najnoviji iranski prijedlog, koji je Amerikancima dostavljen preko pakistanskih posrednika, očekuje se 24. maja, prenio je Reuters pozivajući se na dva neimenovana pakistanska izvora upoznata s pregovorima.

Pakistanski zvaničnik uključen u pregovore rekao je Reutersu da je privremeni sporazum za okončanje rata u završnoj fazi i da je "prilično sveobuhvatan".

"Nije gotovo dok ne bude gotovo", upozorio je zvaničnik.

Jednake šanse za mir ili rat

Trump je ranije 23. maja rekao da postoje jednake šanse da Washington osigura "dobar" sporazum s Iranom ili obnovi bombardovanje te zemlje.

"Mislim da će se dogoditi jedna od dvije stvari: ili ću ih pogoditi jače nego što su ikada pogođeni, ili ćemo potpisati sporazum koji je dobar", rekao je Trump, prema Axiosu.

Iranski predsjednik Masud Pezeshkian i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf održali su 23. maja razgovore u Teheranu s načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom, kao dio šireg diplomatskog napora koji uključuje Pakistan, Katar, države Zaljeva i zapadne zemlje usred rastućih strahova da bi se sukob u Iranu mogao ponovo rasplamsati.

Qalibaf, jedan od glavnih pregovarača Teherana otkako su počeli američko-izraelski napadi na Iran, rekao je nakon sastanka s Munirom da Iran neće praviti kompromise oko svojih "nacionalnih prava" i optužio Washington da pregovara u lošoj vjeri.

Obnovljeni posrednički napori dolaze usred izvještaja da Iran i Sjedinjene Države razmjenjuju poruke i nacrte prijedloga preko posrednika u pokušaju uspostavljanja formalnog okvira za buduće pregovore.

Diplomatska aktivnost se ubrzala usred rastućih tenzija oko Hormuškog moreuza, kojeg je Iran skoro zatvorio od početka sukoba.

Ovaj plovni put je ključna tranzitna ruta za naftu, ukapljeni prirodni gas (LNG) i komercijalni transport, a poremećaj je uzdrmao globalna energetska tržišta i pojačao pritisak na zemlje koje zavise od trgovačkih ruta u Zaljevu.

Iran je predložio stvaranje Uprave za moreuz u Perzijskom zaljevu koja bi regulisala brodski saobraćaj i nametala tranzitne takse, prema riječima regionalnih zvaničnika i diplomata uključenih u pregovore.

Prijedlog je uznemirio arapske države Zaljeva i zapadne vlade, koje strahuju da Teheran pokušava uspostaviti dugoročnu kontrolu nad jednim od najvažnijih pomorskih uskih grla na svijetu.

Pet država Zaljeva, Bahrein, Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, navodno su pisale međunarodnim pomorskim vlastima upozoravajući da ne priznaju bilo kakav mehanizam plovidbe pod iranskom kontrolom u moreuzu.

Iran je zagovarao proces u fazama fokusiran prvo na trajni prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija i garancije protiv budućih vojnih akcija prije nego što širi nuklearni pregovori budu nastavljeni.

Sjedinjene Države su se zalagale za sveobuhvatniji sporazum koji bi se pregovarao istovremeno, uključujući ograničenja iranskog nuklearnog programa i budući status obogaćivanja uranija.

Izvor: Radio Farda, Reuters, Axios