Ishod pregovora SAD i Irana i dalje neizvjestan

Stanje pregovora između SAD-a i Irana bilo je neizvjesno rano 22. maja. Između ostalih pitanja, uključene strane i dalje se ne slažu oko buduće kontrole nad Hormuškim moreuzom i prava Irana na obogaćivanje uranija, dok se pakistanski posrednik nalazi na putu za Teheran u najnovijem pokušaju postizanja mira.

Uprkos tvrdnjama Teherana da to neće dopustiti, američki predsjednik Donald Trump insistirao je da će Washington na kraju preuzeti kontrolu nad iranskim zalihama visoko obogaćenog uranija koji se može koristiti za razvoj nuklearnog oružja.

"Mi ćemo ga dobiti. Ne treba nam. Ne želimo ga", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali im nećemo dozvoliti da ga imaju."

U međuvremenu, državni sekretar Marco Rubio rekao je novinarima da bi diplomatski sporazum bio "neizvodiv" ako Teheran nastavi s provođenjem sistema naplate u Hormuškom moreuzu, međunarodnom plovnom putu kroz koji je prije rata prolazilo oko 20 posto globalnih zaliha nafte i gasa.

"Niko u svijetu ne podržava sistem naplate. To se ne može desiti. Bilo bi neprihvatljivo", rekao je Rubio. "Ako to pokušaju uraditi to je prijetnja svijetu i potpuno je ilegalno."

Trump je također odbacio bilo kakvu vrstu naplate za prolazak kroz Hormuz.

"Želimo da bude otvoren. Želimo da bude slobodan. Ne želimo naplate", rekao je Trump. "To je međunarodni plovni put."

Uprkos oštroj retorici, i Trump i Rubio insistirali su da je diplomatski sporazum i dalje moguć.

"Postoje neki dobri znakovi", rekao je Rubio. "Ne želim biti previše optimističan... Dakle, vidjet ćemo šta će se desiti u narednih nekoliko dana."

"Vjerujem da će Pakistanci danas putovati u Teheran. Nadamo se da će to dodatno unaprijediti proces", rekao je Rubio novinarima.

Američki zvaničnici su često tvrdili da je dogovor o miru blizu, da bi se potom pregovori raspali bez vidljivog napretka.

'Smanjene razlike'

Iran je saopćio da je najnoviji američki prijedlog za okončanje rata "u određenoj mjeri smanjio razlike", a u međuvremenu je načelnik pakistanske vojske Asif Munir otputovao u Teheran s ciljem da dodatno smanji te razlike, prenose iranski državni mediji.

Iranska novinska agencija ISNA navela je da je razmjena poruka između Irana i SAD-a "u toku", s ciljem postizanja okvira za sporazum.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi već se nalazi u Teheranu gdje održava sastanke s iranskim zvaničnicima.

Pakistan je bio domaćin jedine formalne runde razgovora između Irana i SAD-a otkako su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade 28. februara i od tada služi kao ključni kanal komunikacije između dvije strane.

Reuters je 21. maja citirao visokog iranskog zvaničnika koji je rekao da obogaćivanje uranija i kontrola nad Hormuškim moreuzom ostaju među ključnim tačkama spora.

Iran je također navodno insistirao na reparacijama za štetu uzrokovanu američko-izraelskim zračnim napadima, povlačenju svih američkih trupa iz zemalja koje graniče s Iranom, ukidanju američke blokade iranskih luka i prestanku svih borbi, uključujući izraelske napade na borce Hezbollaha u Libanu. Te uslove je Washington ranije odbacivao.

Hezbollah, militantna grupa i politička stranka koja kontroliše veliki dio južnog Libana, smatra se terorističkom organizacijom u SAD-u, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njihovo oružano krilo, ali ne i politički ogranak.

Obnovljeni napadi?

Predsjednik SAD-a rekao je da je spreman nastaviti napade na Iran ako ne dobije "prave odgovore" od iranskog rukovodstva.

Kao dio svojih deklariranih ratnih ciljeva od početka napada, Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodili su demontiranje iranskog nuklearnog programa, okončanje podrške Teherana regionalnim ekstremistima i uništavanje raketnih kapaciteta Irana.

Trump je izgleda ublažio zahtjeve kako bi se fokusirao na sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran insistira da je njihov nuklearni program isključivo u civilne svrhe.

Izvor: Reuters, Radio Farda