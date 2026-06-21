Trump prijeti Iranu zbog Hezbolaha

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će "ponovo vrlo snažno" napasti Iran zbog njegovih "posrednika" u Libanu, dok teku razgovori na visokom nivou između američkog potpredsjednika JD Vancea i iranskih predstavnika u odmaralištu Burgenstock u Švicarskoj.

"Iran mora odmah zaustaviti svoje visoko plaćene posrednike u Libanu da prave probleme," objavio je Trump na društvenim mrežama, misleći na Hezbolah kojeg podržava Iran, a koji razmjenjuje vatru s Izraelom.

"Ako to ne učine, ponovo ćemo vrlo snažno pogoditi Iran, baš kao što smo to učinili prošle sedmice, samo još jače!!!" napisao je američki predsjednik.

Hezbolah je i militantna grupa i politička stranka koja kontrolira veliki dio južnog Libana. Sjedinjene Američke Države ga smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila samo njegovo oružano krilo.

Ni Izrael ni Liban nisu direktno zastupljeni u razgovorima u Švicarskoj, koji imaju za cilj finaliziranje memoranduma o razumijevanju za okončanje rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Trumpova objava uslijedila je ubrzo nakon što je Vance pozdravio razgovore u Švicarskoj kao "historijski sastanak", rekavši da je cilj "okrenuti novu stranicu kako bismo transformirali naš odnos s narodom Irana i ispružili ruku."

"Izvan posljednjih nekoliko mjeseci, nikada ranije iransko i američko rukovodstvo nisu se sastali na tako visokom nivou," rekao je Vance tokom razgovora.

Kazao je da su američki pregovarači u Švicarskoj kako bi, "kroz diplomatiju, kroz zajednički rad, transformirali Bliski istok, gdje se Iran i Zaljev nalaze u međusobnom ratu."

"Vidimo budućnost u kojoj svi mogu zajedno raditi na promicanju mira i prosperiteta za sve," dodao je.

Tajming je ključan, a primirje između Izraela i Libana, staro svega dva dana, već je pod vidljivim pritiskom. Libanske vlasti navode da su izraelski napadi ubili 67 osoba u proteklih 48 sati, dok su napadi Hezbollaha usmrtili pet izraelskih vojnika. Izrael je od tada pauzirao operacije, ali je premijer Benjamin Netanyahu obećao odmazdu za svaku buduću prijetnju.

Izraelski ministar Israel Katz izjavio je 21. juna da su izraelski vojnici slobodni djelovati bez ograničenja kako bi eliminirali prijetnje u Libanu, dodajući da trupe ostaju na pozicijama u, kako Izrael kaže, sigurnosnoj zoni.

To otvara mogućnost da, čak i dok Washington i Teheran pregovaraju, regionalna eskalacija može potkopati diplomatski proces.

Hormuški moreuz ostaje još jedna ključna tačka napetosti. Američki i iranski zvaničnici i dalje se spore oko toga da li je ovaj plovni put, ključan za globalna energetska tržišta, u potpunosti otvoren, neslaganje za koje analitičari smatraju da ga Teheran može koristiti kao polugu tokom razgovora.

Uoči razgovora u Švicarskoj, iranska vojska je objavila da ponovo zatvara Hormuški moreuz za sav pomorski saobraćaj kao odgovor na kršenja primirja u Libanu.

Pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, novinska agencija Tasnim izvijestila je 21. juna da Teheran neće dopustiti potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza dok se ne zaustave izraelske vojne akcije u južnom Libanu i ne ispoštuju dogovorene obaveze o primirju.