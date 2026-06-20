Iran pod pritiskom da reaguje dok se nastavljaju borbe u Libanu

Val izraelskih napada u kojima je ove sedmice ubijeno na desetine osoba u južnom Libanu razotkrio je produbljivanje raskola unutar iranskog političkog establišmenta, pri čemu tvrdolinijaši zahtijevaju da Teheran odgovori na, kako kažu, očigledno kršenje američko-iranskog memoranduma o razumijevanju (MOU).

Privremeni sporazum objavljen je 15. juna nakon što je elektronski potpisan poslije pregovora uz posredovanje Pakistana.

Zatim su ga, 17. juna na daljinu, potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian.

Prva klauzula sporazuma poziva na prekid borbi "na svim frontovima, uključujući Liban".

Umjesto toga, izraelski zračni napadi ubili su najmanje 47 osoba, uključujući jednog vojnika, prema libanskim zdravstvenim vlastima, dok je Hezbollah saopćio da su njihovi borci ubili četiri izraelska vojnika u sukobima blizu brda Ali Taher, tvrdeći da su uništili tri tenka.

Hezbollah koji podržava Iran, militantna grupa i politička stranka koja kontroliše veliki dio južnog Libana, smatra se terorističkom organizacijom u Sjedinjenim Državama, dok je Evropska unija stavila njegovo vojno krilo na crnu listu, ali ne i politički ogranak.

Izrael je odgovorio napadima na dolinu Bekaa, pri čemu je desničarski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben Gvir izjavio da "cijeli Liban mora goriti".

Zbog napada je odgođen sastanak između SAD i Irana u Švicarskoj na kojem je 19. juna trebalo započeti pregovore o trajnom sporazumu. Napadi su naveli Francusku da javno pozove Washington da "izvrši sav potreban pritisak" na Izrael da poštuje dogovor.

Tvrdolinijaši u Iranu kritikuju sporazum otkako je objavljen i zahtijevaju strožije uslove. Sada smatraju da im dešavanja u Libanu daju dovoljno prednosti da prisile vladu na djelovanje.

Konzervativni zastupnik Mahmud Nabavian upozorio je da bi ignorisanje kršenja uništilo ostatak dogovora.

"Ako se povučete na klauzuli [o Libanu] i ignorišete ovo očigledno kršenje, a neprijatelj vidi vašu slabost, onda će realizacija ostalih klauzula, ublažavanje sankcija, odmrzavanje sredstava i tako dalje, sigurno postati nemoguća", napisao je na X-u.

Zastupnik Mejsam Zohurian iznio je sličan stav, povezujući Liban direktno sa drugom glavnom prednošću iranske moći: Hormuškim moreuzom.

"Svako otvaranje moreuza prije nego što se uspostavi potpuni prekid vatre u Libanu i izraelsko povlačenje, znači da je Iran prihvatio preranu implementaciju MOU-a", napisao je.

Kao dio sporazuma, Iran omogućava besplatan tranzit komercijalnih brodova kroz moreuz, dok bi Sjedinjene Države ukinule blokadu iranskih luka.

Jedna od najoštrijih kritika došla je od komentatora Nezamoddina Mousavija, koji je eksplicitno prizvao vlastite rezerve vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija prema dogovoru kako bi izvršio pritisak na iranske pregovarače.

Khamenei se u izjavi od 18. juna distancirao od sporazuma, rekavši da je ovlastio vladu predsjednika da potpiše memorandum uprkos tome što on sam ima "drugačije mišljenje" i da je Pezeškian "izričito prihvatio odgovornost" za ishod.

Koristeći tu izjavu, Mousavi je napisao: "Sada je upravo prva klauzula sporazuma, ‘kraj rata u Libanu’, prvi test vaše posvećenosti. Ova klauzula je formalno prekršena. Kakav je vaš plan?"

To je direktan pritisak na Pezeškianovu vladu: pošto je svoju kredibilnost vezala za dogovor prema kojem je Khamenei od početka bio mlak, sada mora odgovarati za prvi neuspjeh tog dogovora pod njegovim uslovima.

No, ne dolaze sve kritike iz tvrdolinijaškog tabora koji se obično povezuje s Frontom Paydari, koji je organizovao demonstracije protiv MOU-a otkako je prvi put objavljen.

"Obnovljeni izraelski napadi na Liban neće ostaviti nijedan sporazum netaknut," napisao je na X-u klerik Jalil Mohebbi, blizak glavnom iranskom pregovaraču Mohammadu Baqeru Qalibafu.

Axios je 20. juna izvijestio da specijalni izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff putuje u Švicarsku kako bi se sastao s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araqchijem, što ukazuje da bi odgođeni pregovori mogli ponovo biti pokrenuti, iako na nižem nivou od prvobitno planiranog.

Ipak, navodni sastanak ima svoje protivnike. Novinska agencija Tasnim, povezana s Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), tvrdi da "nema opravdanja" za sastanak s Witkoffom s obzirom na dešavanja u Libanu, te poziva vlasti da ponovo zatvore Hormuški moreuz.

"Pregovarači ne samo da moraju suspendovati sve razgovore; oni također moraju potpuno zatvoriti Hormuški moreuz prije nego što bude prekasno", napisao je Tasnim. "Dok neprijatelj nije ispunio svoje obaveze, ublažavanje pritiska na njih održavanjem moreuza otvorenim bio bi nepopravljiva strateška greška."