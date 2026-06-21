Delegacije se okupljaju na američko-iranskom samitu u Švicarskoj

Delegacije iz Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Katara i Pakistana okupljaju se na Samitu na jezeru Lucern, gdje će biti pokrenuti najznačajniji diplomatski napori za stabilizaciju Bliskog istoka nakon sedmica rata.

Formalni razgovori, usmjereni na implementaciju memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana kojim je uspostavljen 60-dnevni prekid vatre, trebali bi početi u narednim satima, saznaje Radio Slobodna Evropa.

No, zvaničnici svih uključenih strana navode da bi proces mogao potrajati i do narednog dana, naglašavajući složenost agende i krhkost samog primirja.

Postavka samita odražava neobičnu koaliciju koja stoji iza sporazuma: zastave SAD i Irana, uz Katar i Pakistan, dvije države koje su imale ključnu posredničku ulogu u postizanju dogovora.

Dok osnovni fokus ostaje na iranskom nuklearnom programu i mehanizmima deeskalacije, očekuje se da će se razgovori odvijati kroz više paralelnih tokova, uz sporedne sesije koje će se baviti regionalnim žarištima, uključujući Liban i pomorsku sigurnost u Hormuškom moreuzu. Ni Izrael ni Liban nisu direktno zastupljeni, ali oba sukoba snažno opterećuju razgovore.

Sve delegacije su stigle u Švicarsku, a među posljednjima stigla je delegacija Pakistana. Premijer Shehbaz Sharif i načelnik vojske Pakistana, feldmaršal Asim Munir, sletjeli su u Švicarsku 21. juna i očekuje se da učestvuju u pregovorima.

Vrijeme je ključno. Primirje između Izraela i Libana, staro svega dva dana, već je pod vidljivim pritiskom. Libanske vlasti navode da su izraelski napadi ubili 67 osoba u proteklih 48 sati, dok su napadi Hezbollaha usmrtili pet izraelskih vojnika. Izrael je od tada pauzirao operacije, ali je premijer Benjamin Netanyahu obećao odmazdu za svaku buduću prijetnju.

Hezbollah je i militantna grupa i politička stranka koja kontrolira veliki dio južnog Libana. Sjedinjene Američke Države ga smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila samo njegovo oružano krilo. To otvara mogućnost da, čak i dok Washington i Teheran pregovaraju, regionalna eskalacija može potkopati diplomatski proces.

Hormuški moreuz ostaje još jedna ključna tačka napetosti. Američki i iranski zvaničnici i dalje se spore oko toga da li je ovaj plovni put, ključan za globalna energetska tržišta, u potpunosti otvoren. Analitičari smatraju da ovo neslaganje Teheran može koristiti kao polugu tokom pregovora.

"To je karta koju će Iranci vjerovatno nastaviti igrati", rekao je jedan regionalni analitičar blizak pregovorima.

Ipak, zvaničnici koji dolaze u Lucern signaliziraju oprezni optimizam. I Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje pojedinih elemenata primirja, ali diplomate kažu da obje strane imaju snažan interes da spriječe povratak punog rata-

"Ovo je tek početak", rekao je jedan visoki američki zvaničnik za RSE. "Zapamtite, ostalo nam je još 58 dana."

Taj vremenski okvir, preostali dio 60-dnevnog perioda implementacije, mogao bi odrediti hoće li se razgovori u Lucernu razviti u šire regionalno obnavljanje ili će se urušiti pod teretom neriješenih realnosti na bojnom polju.