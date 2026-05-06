Trump kaže da će SAD pauzirati operaciju provođenja brodova kroz Hormuški moreuz

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će operacija nazvana "Projekat sloboda" za provođenje brodova kroz Hormuški moreuz biti "na kratko pauzirana" nakon što je postignut "veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana."

U objavi na Truth Socialu 6. maja, Trump je rekao da je odluka donesena na zahtjev Pakistana, koji posreduje u pregovorima između SAD-a i Irana, "kako bi se vidjelo može li sporazum biti finaliziran i potpisan."

SAD su pokrenule takozvani "Projekat Sloboda" kako bi obnovile komercijalni saobraćaj kroz Hormuški moreuz koji je Iran obustavio. Na hiljade brodova sedmicama je zaglavljeno sa obje strane moreuza što utiče na globalnu ekonomiju.

Iran je blokirao tranzit kroz ovaj ključni plovni put, prijeteći da će gađati sve brodove koji pokušaju proći kroz moreuz bez njihovog pristanka, kao odgovor na američku i izraelsku vojnu kampanju koja je pokrenuta 28. februara.

Trumpova objava uslijedila je nakon što je na konferenciji državni sekretar SAD Marco Rubio objavio da je američka vojna kampanja protiv Irana, nazvana "Epski bijes" završena.

Nekoliko sati ranije, ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da primirje SAD-a s Iranom ostaje na snazi, iako je Iran lansirao projektile na Ujedinjene Arapske Emirate, a američka vojska potopila šest malih iranskih čamaca 4. maja.

Nedugo nakon što je Hegseth govorio na konferenciji za novinare u Pentagonu 5. maja, Ujedinjeni Arapski Emirati, ključni američki saveznik u regiji Zaljeva, prijavili su još jedan talas iranskih projektila. Nije bilo neposrednih izvještaja o šteti ili povrijeđenima.

Razmjena vatre podstakla je strahove da je primirje najavljeno prije gotovo mjesec dana propalo, te da bi se potpune borbe iz Teherana, kao i američkih i izraelskih snaga, mogle nastaviti.

Američke pomorske snage počele su pratiti neke od komercijalnih brodova koji su bili blokirani u Perzijskom zaljevu kao rezultat iranskog zatvaranja Hormuškog moreuza, ključne pomorske tačke.

Obraćajući se novinarima u Pentagonu, Hegseth je rekao da je ta operacija samo "privremeno rješenje", te je ponovo zatražio od Irana da prekine blokadu.

Američki ratni brodovi također blokiraju iranske luke kao dio zastoja.

"Iranu se ne može dozvoliti da blokira nevine zemlje i njihovu robu iz međunarodnog plovnog puta," rekao je Hegseth novinarima. Iranci su "rekli da kontrolišu moreuz. Ne kontrolišu," dodao je.

'Primirje nije završeno'

Upitan o primirju, Hegseth je rekao: "Primirje nije završeno."

"Rekli smo da ćemo se braniti i braniti agresivno, i to apsolutno i činimo. Iran to zna, a na kraju predsjednik može donijeti odluku hoće li bilo šta eskalirati u kršenje primirja," rekao je.

General Dan Caine, predsjedavajući Združenog generalštaba SAD-a, rekao je da je Iran napao američke snage "više od deset puta" od primirja 8. aprila. Međutim, rekao je da je to "nedovoljno za ponovno pokretanje velikih borbenih operacija."

Procjenjuje se da je 22.500 mornara i članova posade na više od 1.550 komercijalnih brodova zaglavljeno u Perzijskom zaljevu, bez mogućnosti da prođe kroz moreuz, rekao je Caine.

Govoreći za Fox News 4. maja, američki predsjednik Donald Trump ponovo je upozorio Iran da ne cilja američke brodove, rekavši da bi bili "zbrisani s lica zemlje" ako to učine.

Američki državni sekretar Marco Rubio, u međuvremenu, rekao je da je početna vojna operacija završena, te je insistirao da je američka blokada iranskih luka strogo odbrambena.

"Mi samo ‌odgovaramo ako smo prvi napadnuti. Ovo je odbrambena operacija," rekao je Rubio novinarima. "Ako se ne puca na ove brodove i ako se ne puca na nas, mi ne pucamo, ali ako se puca na nas, odgovorit ćemo."

Novi projektili prema UAE

Otprilike dva sata nakon što je završeno Hegsethovo obraćanje u Pentagonu, Ministarstvo odbrane UAE objavilo je da su otkrili iranske projektile i dronove.

"Protivzračna odbrana UAE aktivno djeluje protiv prijetnji projektila i dronova," navelo je ministarstvo u objavi na platformi X. "Porijeklo ovih prijetnji je Iran."

Dan ranije, UAE su reagovali ljutito, prijeteći odmazdom nakon što su na njih lansirana četiri iranska projektila. Tri su presretnuta protivzračnom odbranom, dok je četvrti pao u more.

Iranski dron je također pogodio luku Fujairah u UAE 4. maja, izazvavši požar i ranivši tri indijska državljana koji su tamo radili, saopćile su vlasti. Smještena na Omanskom zaljevu, luka je postala još važnija nakon što je Teheran zatvorio Hormuški moreuz.

Usred krhkog primirja, Teheran i Washington razmijenili su prijedloge za mirovni sporazum. Među najvećim preprekama je sudbina iranskih nuklearnih ambicija.

Washington želi da Teheran odustane od uranija, uključujući i visoko obogaćeni uranij, koji se može koristiti za izradu oružja.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei rekao je da u ovoj fazi nema razgovora o iranskim nuklearnim kapacitetima.

Govoreći u State Departmentu, Rubio je rekao da je vrijeme da Teheran "prihvati realnost situacije", te da diplomatsko rješenje mora obuhvatiti sav nuklearni materijal koji Iran još uvijek ima zakopan.

"Predsjednik je bio jasan da dio pregovaračkog procesa mora biti ne samo obogaćivanje, nego i šta se dešava s tim materijalom koji je duboko zakopan negdje i kojem oni i dalje ⁠imaju pristup ako ga ikada požele iskopati," rekao je Rubio novinarima.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi u međuvremenu je otputovao u Peking na razgovore.

Kina se u velikoj mjeri oslanja na naftu s Bliskog istoka koja se izvozi i transportuje kroz Hormuški moreuz, a kineski zvaničnici su tiho uključeni u pokušaje da pomognu postizanju sporazuma i ponovnom pokretanju brodskog saobraćaja.

Uz izvještaje Reutersa