Hegseth tvrdi da primirje traje nakon iranskog raketiranja i američke pomorske akcije

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana i dalje je na snazi, izjavio je američki sekretar za odbranu Pete Hegseth, dan nakon što je Iran lansirao rakete prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a američka vojska potopila šest malih iranskih čamaca.

Razmjena vatre 4. maja pojačala je strahove da je prekid neprijateljstava, proglašen prije gotovo mjesec dana, doveden u pitanje te da bi moglo doći do nastavka otvorenih borbi Irana, kao i američkih i izraelskih snaga.

Američke pomorske snage započele su pratnju dijela trgovačkih brodova koji su bili blokirani u Persijskom zalivu, nakon što je Iran zatvorio ovaj strateški plovni prolaz.

Govoreći na konferenciji za novinare u Pentagonu, Hegseth je rekao da je ta operacija samo "privremeno rješenje" i ponovo je zatražio od Irana da okonča blokadu.

Američki ratni brodovi, takođe, blokiraju iranske luke u okviru tenzija između dvije strane.

"Iranu se ne može dozvoliti da blokira nevine zemlje i njihovu robu na međunarodnom plovnom putu", rekao je Hegseth novinarima.

Iranci su "rekli da kontrolišu moreuz. Ne kontrolišu ga", dodao je.

"Primirje nije završeno"

Upitan o primirju, Hegseth je rekao: "Primirje nije završeno."

"Rekli smo da ćemo se braniti i braniti agresivno, i to smo apsolutno i učinili. Iran to zna i, na kraju, predsjednik može donijeti odluku o tome da li bi moglo doći do eskalacije koja bi predstavljala kršenje primirja", rekao je.

General Dan Caine, predsjedavajući Združenog generalštaba Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je da je Iran napao američke snage "više od 10 puta" od primirja 8. aprila. Ipak, rekao je da je to "ostalo ispod praga ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija".

Procjenjuje se da je oko 22.500 mornara i članova posade na više od 1.550 komercijalnih brodova zaglavljeno u Zalivu, nesposobno da prođe kroz moreuz, rekao je Caine.

Govoreći za Fox News 4. maja, američki predsjednik Donald Trump ponovo je upozorio Iran da ne gađa američka plovila, rekavši da bi bio "zbrisan s lica Zemlje" ako bi to učinio.

Lansiranje četiri iranska projektila prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima izazvalo je oštru reakciju američkog saveznika, koji je zaprijetio odmazdom. Tri projektila su presretnuta protivvazdušnim sistemima, saopštila je vojska UAE, dok je četvrti pao u more.

Iranski dron pogodio je i luku Fujairah u UAE, izazvavši požar i povrijedivši tri indijska državljanina koja su tamo radila, saopštile su vlasti. Smještena u Omanskom zalivu, ta luka je postala još značajnija nakon što je Teheran faktički zatvorio Hormuški moreuz.

Usred krhkog primirja, Teheran i Vašington razmijenili su prijedloge za mirovno rješenje. Među najvećim preprekama je pitanje iranskih nuklearnih ambicija. Vašington želi da Teheran odustane od svog uranijuma, uključujući visoko obogaćeni uranijum, koji se može koristiti za izradu oružja.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Baqaei citiran je kako kaže da u ovoj fazi nema razgovora o iranskim nuklearnim kapacitetima.

Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araqchi, u međuvremenu, otputovao je u Peking na razgovore. Kina se u velikoj mjeri oslanja na naftu s Bliskog istoka koja se izvozi i transportuje kroz Hormuški moreuz, a kineski zvaničnici su, kako se navodi, tiho uključeni u pokušaje da pomognu u posredovanju rješenja i ponovnom pokretanju brodskog saobraćaja.

Uz izvještavanje Reutersa