Tramp kazao 'pobedićemo virus', Bajden kritikuje skidanje maske

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) vratio se u ponedeljak veče u Belu kuću iz bolnice "Volter Rid" (Walter Reed) u predgrađu Vašingtona, gde se tri dana lečio od korona virusa.

Kako javlja BBC, iako još može da potencijalno zarazi druge ljude, Tramp je skinuo masku kada se pojavo na balkonu Bele kuće, pozirajući fotoreporterima, što je kritikovao njegov protivkandidat na predsedničkim izborima Džo Bajden (Joe Biden).

Mediji ocenjuju da će Tramp nastojati da bolest i ozdravljenje iskoristi kako bi doskorašnje slabosti pretvorio u adute.

Tramp: Naučio sam mnogo o koroni

U video obraćanju na svom Twitter nalogu, Trump je poručio građanima da će SAD pobediti korona virus "najboljim lekovima" i vakcinama, te da se ne boje.

"Naučio sam toliko toga o korona virusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote, ne bojte se, pobedićete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, najbolje lekove – što je sve nedavno razvijeno – i pobedićete", rekao je Tramp, koji je građanima poručio i da izađu van, ali i da budu oprezni.

"Nisam se osećao dobro, ali pre dva dana – mogao sam tada da izađem – osećao sam se sjajno, bolje nego, kao što sam nedavno rekao, pre 20 godina," istakao je američki predsednik

On je rekao da se vraća poslu.

"Kao vaš vođa, morao sam to napraviti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Vodio sam. Nijedan lider ne bio uradio ono što sam ja. Znam da postoji rizik i opasnost, ali morao sam. Sada sam bolje i možda sam stekao imunitet", kazao je Tramp.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je prerano za zaključke da li su osobe koje su se oporavile od COVID-a 19 zaštićene od nove infekcije. Ako jesu, koliko dugo.

Nekoliko sati ranije, uoči izlaska iz bolnice, najavio je skori povratak kampanji.

"Uskoro se vraćam kampanji! Lažne vesti prikazuju samo lažne ankete", napisao je Trump.

Lekari: Tramp se oseća bolje

Šon Konli (Sean Conley), lekar Bele kuće, izjavio je u ponedeljak veče je da Trump "možda još nije potpuno" izlečen, ali da se medicinski tim složio da predsednik napreduje "podržavajući njegov siguran povratak kući, gde će biti 24 sata okružen prvoklasnom medicinskom negom".

Konli je potvrdio da je Trump i dalje na steroidu deksametazon i da je primio tri doze remdesivira. Međutim, on je izbegao da komentariše specifičnosti Trumpovog lečenja.

Na pitanje da li je za Trampa bezbedno da putuje u izbornoj kampanji, Konli je odgovorio: "Videćemo."

"Ako do sledećeg ponedeljka bude u istom ili boljem stanju, onda možemo napokon da duboko odahnemo", kazao je Konli.

Bajden: Maske su bitne

Bajden je rekao da mu je "drago" da je predsednik, kako se čini, "veoma dobro".

Međutim, kritikovao ga je zbog skidanja maske.

"Da li je poslao pravu poruku američkim građanima? Maske su bitne, jer spašavaju život i sprečavaju širenje bolesti, kao i fizička distanca. Umesto slanja poruka preko Tvitera da suštinski ne brinu. Ima mnogo toga zbog čega treba biti zabrinut. Dvesta deset hiljada ljudi je umrlo", upozorio je Bajden

Prema smernicama američkog javnog zdravstva, Tramp bi trebalo da ostane u izolaciji do deset dana nakon pojavljivanja prvih simptoma, podseća BBC. Bela kuća je saopštila da su prvi znaci bolesti kod predsednika registrovani u četvrtak veče, nakon čega je utvrđeno na testu da je pozitivan na korona virus.

Tramp je takođe pozvao Amerikance da se vrate na posao.

On je obećao i da će vakcine "uskoro stići", mada je američki Centar za zarazne bolesti saopštio da se ne očekuje da budu masovno dostupne pre sredine sledeće godine.

BBC: Pokušaj Trampa da slabosti pretvori u prednost

Prema pisanju BBC, Tramp nastoji da se prikaže kao lider koji je bolovao, ali je ozdravio i pobedio, te da će voditi zemlju u bolja vremena i situaciju bez virusa.

Kolumnistikinja Njujork tajmsa (The New York Times) Miranda Divajn (Devine), koju je Tramp citirao, rekla da će se vratiti u izbornu kampanju kao "nepobedivi heroj".

Doduše, možda će Amerikanci koji su ostali bez najbližih zbog korona virusa, doživeti izjave i poteze predsednika kao uvredljive, ocenjuje BBC, ali je očito odlučan da pretvori nedavne slabosti u snagu.

Zaražena tri republikanska senatora

Najmanje 12 ljudi iz Trampovog okruženja, uključujući njegovu suprugu Melaniju, pokazao je pozitivan test na korona virus.

Ona se nalazi u samoizolaciji u Beloj kući.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.

"Hvala vam na ljubavi koju nam šaljete. Imam blage simptome, ali se u celini dobro osećam. Radujem se brzom oporavku," napisala je na Tviteru.

Portparolka Bele kuće Kejli Mekenani (Kayleigh McEnany) izjavila u ponedeljak da je pozitivna na korona virus, ali da nije imala nikakvih simptoma.

Među zaraženima su i tri republikanska senatora i bivši guverner Nju Džerzija Kris Kristi (Chris Christie).

Većina njih je prisustvovalo skupu u Rose Gardenu u Beloj kući 26. septembra, koji je smatran potencijalno rizičnim za širenje virusa.

Tokom prve televizijske debate u sredu između potpredsednika SAD Majka Pensa (Mike Pence) i demokratske kandidatkinje za to mesto Kamale Haris (Harris), predviđeno je da budu razdvojeni pleksiglasom. Oboje su nedavno imali negativan rezultat na test na korona virus.

U SAD je zabeleženo 7,4 miliona zaraženih korona virusom, od toga je 210 hiljada preminulih.