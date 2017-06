Svet osuđuje Trampovu odluku o povlačenju iz klimatskog sporazuma

Američki saveznici i rivali osuđuju odluku predsednika Donalda Trampa o povlačenju iz Pariskog sporazuma o sprečavanju klimatskih promena, odbacujući njegovu ponudu o revidiranju pomenutog protokola.

“Čvrsto smo uvereni da se ne može ponovo pregovarati o sporazumu”, saopštili su lideri Francuske, Nemačke i Italije. U zajedničkom obraćanju oni su istakli da je Trampova odluka “za žaljenje” i pozvali su ostatak sveta “da ubrza borbu protiv klimatskih promena”.

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u petak da odluka američkog predsednika "ne može i neće zastaviti one koji se osećaju obavezu da zaštite majku Zemlju".

Merkelova je ocenila Trampov saopštenje o obustavljanju primene Pariskog sporazuma o klimi kao "izuzetno razočaravajuću. “To kažem veoma uzdržano. Sada, nakon noćašnjeg saopštenja SAD, potrebno je da gledamo napred”, rekla je nemačka kancelarka.

Ona je istakla da će Nemačka i druge zemlje "ujediniti snage još odlučnije nego ranije" u borbi sa "velikim izazovima čovečanstva kao što su klimatske promene". Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u četvrtak uveče da se SAD povlače iz Pariskog sporazuma o klimi.

Francuski predsednik Emanuel Makron istu poruku preneo je Trampu "u direktnoj razmeni mišljenja" tokom petominutnog telefonskog razgovora u četvrtak veče.

Makron je u govoru iz Jelisejske palate na engleskom jeziku, što je bez presedana za francuskog predsednika kada se obraća na domaćoj sceni, ukazao da je Trampova odluka “pogrešna i za SAD i našu planetu”.

“Ne postoji plan B, jer ne postoji ni planeta B.”

Kanadski premijer Džastin Trudo je izrazio “duboko razočaranje”.

U sličnom tonu je reagovala i britanska premijerka Tereza Mej koja je rekla Trampu u telefonskom razgovoru da Pariski sporazum štiti “prosperitet i sigurnost budućih generacija”.

Kina je okvalifikovala povlačenje SAD kao “globalni neuspeh”. Državna agencija Hsinhusa je negirala Trampovu tvrdnju da će to sačuvati radna mesta u SAD.

Rusija je saopštila da iako “poštuje” Trampov potez, ne razmatra napuštanje Pariskog protokola. “Pogrešno je tvrditi da je sporazum jednostran, vodi ka neprofitabilnosti ili da favorizuje interese samo jedne grupe zemalja”, kazao je zamenik ruskog ministra inostranih poslova Sergej Rjabkov.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš okarakterisao je odluku Trampove administracije kao “veliko razočaranje” dodajući da je “bilo od presudne važnosti da SAD ostanu lider u ekološkim pitanjima”.

En Hidalgo, gradonačelnica Pariza, gradu u kome postignut sporazum 2015., istakla je da je Trumpova odluka "greška koja će imati dramatične posledice".

"Bez obzira na odluku predsednika Trumpa veliki gradovi sveta, pre svega 12 velikih američkih gradova, ostaju posvećeni primeni Pariskog sporazuma”, istakla je Hidalgo.

Gradonačelnik najvećeg australijskog grada Sidneja Klover Mur, upozorio je da otkucava časovnik za planet.

Bivši predsednik Meksika Visent Foks je napisao na Tviteru da je Tramp “objavio rat samoj planeti”.

Republikanci podržavaju, gradovi i kompanije kritikuju

Na domaćoj sceni, republikanska većina u Kongresu hvali Trampovu odvažnost u “prkošenju” 194 zemlje koje su potpisale sporazum o borbi protiv klimatskih promena. Republikanci smatraju da je ovaj protokol “nepravičan prema SAD”.

Lider republikanske većine u Senatu Mič Mekonel je podržao Trampa u “još jednom značajnom neutralisanju udara Obamine administracije na domaću proizvodnju energije i radna mesta”.

“Peabody Energy”, najveća američka kompanija za eksploataciju uglja, saopštila je da bi primena Pariskog sporazuma negativno pogodila domaću ekonomiju.

Istovremeno, Demokratska stranka je okarakterisala Trampovu odluku kao “tragediju za životnu sredinu” i “odricanja od vodeće uloge” na svetskog sceni.

Bivši američki predsednik Barak Obama rekao je da se povlačenjem iz Pariskog sporazuma SAD pridružuju "malom broju država koje odbacuju budućnost".

Osim SAD, jedino Sirija i Nikaragva nisu potpisale Pariski sporazum.

Mnogi guverneri američkih država i gradonačelnici izrazili su odlučnost da se suprotstave Trampovom potezu zajedničkim naporima u smanjenju gasova u skladu sa ovim dokumentom koji je potpisala administracija Baraka Obame, uključujući čelnike Njujorka i Kalifornije.

Konferencija američkih gradonačelnika izrazila je odlučno neslaganje sa odlukom predsednika SAD.

Gradonačelnik Nju Orleansa Mič Landrieu, potpredsednik ove Konferencije, kazao je da je odustajanje SAD od sporazuma “kratkovido”, nazivajući klimatske promene opasnom pretnjom po priobalne zajednice, poput njegove, kao i za Ameriku i svet u celini.



"Povlačenje iz Pariskog sporazuma je kratkovido, a klimatske promene ne čini ništa manje stvarnim. Čikago neće izbeći odgovornost da deluje", rekao je gradonačelnik Čikaga Ram Emanuel.

Bivši potpredsednik SAD Al Gor, veliki pobornik zaštite životne sredine, kritikovao je Trampov potez kao “bezobziran i neodbranjiv” čime se, kako je istakao, “podriva američka pozicija u svetu”.

Vlasnik "Tesle", milijarder Ilon Mask, i direktor "Volt Diznija" Robert Iger saopštili su da napuštaju savetodavna tela Bele kuće posle odluke predsednika SAD, uz poruku da je "klimatska promena stvarna".

"Napuštam predsedničke savete. Klimatska promena je stvarna. Napuštanje (sporazuma iz) Pariza nije dobro ni za Ameriku ni za svet", naveo je Mask na Tviteru.

Iger, izvršni direktor Diznija, tvitovao je zatim da "iz principijelnih razloga" daje ostavku na mesto u savetodavnom telu Bele kuće.

Dženeral Motors, najveći američki proizvođač automobila, saopštio je da ostaje posvećen “stvaranju boljeg (životnog) okruženja). U ovoj kompaniji naglašavaju razvoj električnog vozila Chevrolet Bolt.

Akciji se pridružio i Bil Ford, predsedavajući Ford Motor Co.”Smatramo da su klimatske promene stvarne, i ostajemo duboko privrđeni smanjenju emisije gasova u našim automobilima i fabrikama”.

Gradonačelnik Pitsburga demantuje Trampa

Tramp je obrazložio u četvrtak uveče svoj stav interesima američkih građana.

"U kom trenutku je Amerika ponižena? U kom trenutku počinju da nam se smeju kao zemlji? Želimo fer tretman za naše građane i poreske obveznike. Ne želimo da nam se drugi lideri i zemlje više ikada smeju – i oni neće više moći. Izabran sam da predstavljam građane Pitsburga, a ne Pariza.”

Međutim, i gradonačelnik Pitsburga, koji je je u 20. veku bio jedan od vodećih proizvođača čelika, ali je sada “zeleni” grad posvećen zaštiti životne sredine i tehnološkom napretku, kritikovao je ovaj potez.

"Pitsburg podržava napore svetske zajednice i pridržavaće se Pariskog sporazuma”, izjavio je gradonačelnik Bil Peduto, dodajući da je Trampova rivalka Hilari Klinton dobila 80 odsto glasova u ovom gradu.

Tramp je istakao da bi primena Pariskog sporazuma koštala SAD tri hiljade milijardi dolara i gubitka 6,5 miliona radnih mesta, dok su zemlje poput Kine i Indije "favorizovane".

"Pariski sporazum je primer pristajanja Vašingtona na dogovor koji šteti SAD, a ide u koristi isključivo drugim kompanijama", rekao je on.



Dodao je da "istinski voli prirodu", ali da ne može da podrži sporazum koji "kažnjava SAD".



Američki predsednik je rekao da bi Pariskim sporazumom mnogi rudari u rudnicima uglja izgubili posao, a da on "veoma voli i poštuje rudare".



Prema njegovim rečima, sporazum isključivo ide na ruku Kini i Indiji, a na štetu SAD.



"Ovaj sporazum predstavlja ogromnu redistribuciju bogatstva SAD drugim zemljama i on je veoma nefer", rekao je Tramp.



Tramp je tokom predizborne kampanje obećao glasačima da će preduzeti ovaj korak i da će to pomoći naftnoj i industriji uglja u zemlji.

On je istakao da će SAD započeti pregovore o povratku u Pariski protokol ili potpuno novi sporazum pod pravičnim uslovima po SAD.

"Ako možemo da obezbedimo fer dogovor, to je u redu, a ako to ne možemo, i to je u redu", rekao je Tramp.

Prema ovom dokumentu, koji je potpisalo skoro 200 zemalja, SAD su prihvatile da smanje emisiju gasova između 26 i 28 odsto do 2025. u odnosu na nivo iz 2005. godine. SAD je druga po velični emiter gasova koji negativno utiču na klimu. Na prvom mestu je Kina.

On je saopštio da odmah prestaju da važe neobavezujuće odredbe sporazuma. Međutim, prema ovom dokumentu, moguće je odustajanje od njega tri godine nakon potpisivanja, što su SAD učinile 16. novembra 2016.

Sam postupak istupanja iz protokola traje potom još jednu godinu, što znači nekoliko sedmica nakon sledećih predsedničkih izbora u SAD, ocenjuje BBC.

Povlačenjem iz protokola za borbu protiv klimatskih promena, Donald Tramp je poslao nedvosmislenu poruku svetu: “Amerika na prvom mestu”, može da znači “Amerika sama”, ocenjuje Asošijeted pres.