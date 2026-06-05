U Crnoj Gori po prvi put samit zemalja Zapadnog Balkana sa EU

Uoči samita, Nemačka i Francuska predstavile su takozvani non-pejper kojim predlažu postepenu integraciju država Zapadnog Balkana i Moldavije u programe i politike Evropske unije.

Cilj ove inicijative jeste ubrzavanje integracije zemalja kandidata i davanje novih podsticaja reformama.

Ovaj francusko-nemački dokument, pripremljen u kabinetima nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona, polazi od ocene da je politici proširenja potreban novi politički impuls.

Predlog će nesumnjivo biti jedna od tema razgovora na samitu EU–Zapadni Balkan. Reč je o drugoj inicijativi nemačkog kancelara Merca u vezi sa politikom proširenja, nakon što je u maju izašao sa predlogom "kreativnih rešenja" za zemlje obuhvaćene procesom pristupanja Evropskoj uniji.

Istovremeno, ovo je prva zajednička inicijativa, Francuske i Nemačke, dve najuticajnije države članice EU, posvećena budućnosti procesa proširenja.

Non-pejper je neformalni dokument koji se koristi u evropskim diplomatskim krugovima za iznošenje novih ideja, testiranje stavova ili predlaganje rešenja bez obavezivanja na formalni stav.

Predloženi francusko-nemački pristup zasniva se na postepenoj integraciji zemalja kandidata u evropske politike i institucije, uz zadržavanje principa da napredak zavisi od rezultata reformi.

Kako se navodi, cilj inicijative je da pojednostavi sadašnji pregovarački proces, smanji proceduralne prepreke i omogući brže otvaranje pregovaračkih klastera kada za to postoje preporuke Evropske komisije.

Autori dokumenta naglašavaju da predloženi model ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo niti produžavanje pristupnog procesa, već pokušaj da se reforme ubrzaju i da građani zemalja kandidata osete konkretne koristi od evropskih integracija i pre formalnog prijema u Evropsku uniju.

Prema francusko-nemačkom predlogu, veći fokus trebalo bi staviti na sadržaj reformi, a manje na proceduralne korake.

Dokument predlaže uspostavljanje posebne pretpristupne strategije koja bi zemljama kandidatima omogućila konkretnije koristi i pre punopravnog članstva. Predviđeni mehanizmi bili bi povezani sa napretkom u reformama, ali bi ostali reverzibilni u slučaju nazadovanja u oblasti vladavine prava ili odstupanja od temeljnih vrednosti Evropske unije.

Evropska komisija poziva se da pripremi predloge koji bi olakšali takvu postepenu integraciju.

Među konkretnim predlozima nalazi se omogućavanje privilegovanog pristupa jedinstvenom tržištu EU, kao i postepeno uključivanje predstavnika zemalja kandidata u rad evropskih institucija kroz status posmatrača na određenim sastancima.

Kao najviši nivo postepene integracije navodi se puno učešće u jedinstvenom tržištu po modelu proširenog Evropskog ekonomskog prostora, uz uslov da zemlja kandidat usvoji i primeni evropsko zakonodavstvo u ključnim pregovaračkim oblastima i privremeno zatvori relevantna pregovaračka poglavlja.