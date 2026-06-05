U Crnoj Gori po prvi put samit zemalja Zapadnog Balkana sa EU

Uoči samita predstavljen non-paper Njemačke i Francuske
Uoči samita, Nemačka i Francuska predstavile su takozvani non-pejper kojim predlažu postepenu integraciju država Zapadnog Balkana i Moldavije u programe i politike Evropske unije.
Cilj ove inicijative jeste ubrzavanje integracije zemalja kandidata i davanje novih podsticaja reformama.
Ovaj francusko-nemački dokument, pripremljen u kabinetima nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona, polazi od ocene da je politici proširenja potreban novi politički impuls.
Predlog će nesumnjivo biti jedna od tema razgovora na samitu EU–Zapadni Balkan. Reč je o drugoj inicijativi nemačkog kancelara Merca u vezi sa politikom proširenja, nakon što je u maju izašao sa predlogom "kreativnih rešenja" za zemlje obuhvaćene procesom pristupanja Evropskoj uniji.
Istovremeno, ovo je prva zajednička inicijativa, Francuske i Nemačke, dve najuticajnije države članice EU, posvećena budućnosti procesa proširenja.
Non-pejper je neformalni dokument koji se koristi u evropskim diplomatskim krugovima za iznošenje novih ideja, testiranje stavova ili predlaganje rešenja bez obavezivanja na formalni stav.
Predloženi francusko-nemački pristup zasniva se na postepenoj integraciji zemalja kandidata u evropske politike i institucije, uz zadržavanje principa da napredak zavisi od rezultata reformi.
Kako se navodi, cilj inicijative je da pojednostavi sadašnji pregovarački proces, smanji proceduralne prepreke i omogući brže otvaranje pregovaračkih klastera kada za to postoje preporuke Evropske komisije.
Autori dokumenta naglašavaju da predloženi model ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo niti produžavanje pristupnog procesa, već pokušaj da se reforme ubrzaju i da građani zemalja kandidata osete konkretne koristi od evropskih integracija i pre formalnog prijema u Evropsku uniju.
Prema francusko-nemačkom predlogu, veći fokus trebalo bi staviti na sadržaj reformi, a manje na proceduralne korake.
Dokument predlaže uspostavljanje posebne pretpristupne strategije koja bi zemljama kandidatima omogućila konkretnije koristi i pre punopravnog članstva. Predviđeni mehanizmi bili bi povezani sa napretkom u reformama, ali bi ostali reverzibilni u slučaju nazadovanja u oblasti vladavine prava ili odstupanja od temeljnih vrednosti Evropske unije.
Evropska komisija poziva se da pripremi predloge koji bi olakšali takvu postepenu integraciju.
Među konkretnim predlozima nalazi se omogućavanje privilegovanog pristupa jedinstvenom tržištu EU, kao i postepeno uključivanje predstavnika zemalja kandidata u rad evropskih institucija kroz status posmatrača na određenim sastancima.
Kao najviši nivo postepene integracije navodi se puno učešće u jedinstvenom tržištu po modelu proširenog Evropskog ekonomskog prostora, uz uslov da zemlja kandidat usvoji i primeni evropsko zakonodavstvo u ključnim pregovaračkim oblastima i privremeno zatvori relevantna pregovaračka poglavlja.
U Crnoj Gori po prvi put samit zemalja Zapadnog Balkana sa EU
Dobar dan, dobrodošli u blog kroz koji ćemo danas pratiti samit lidera zemalja Zapadnog Balkana sa čelnicima zemalja Evropske unije.
Ovo je prvi put da se samit ovog tipa održava u Crnoj Gori. Prvi samit koji se održava u Crnoj Gori poklopio se sa više važnih događaja za tu državu, uključujući jubilej – dvadesetu godišnjicu obnove državnosti, ali i nedavnu potvrdu da je reč o najizvesnijoj budućoj članici Evropske unije.
U Tivtu, gdje se održava samit, nalaze se brojni lideri zemalja EU, uključujući i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Za razliku od prethodnih prilika, ovaj samit neće imati dokumentovan epilog. Prema najavama evropskih zvaničnika upućenih u organizaciju skupa, neće biti usaglašena zajednička deklaracija. Razlozi nisu poznati. Domaćin samita tvrdi da će u Tivtu boraviti 35 međunarodnih delegacija. Oko 20 lidera država članica Evropske unije potvrdilo je učešće.
Među onima koji neće biti prisutni jeste i mađarski premijer Peter Mađar. Na samitu neće biti ni Kaje Kalas, visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost.
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