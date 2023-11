The Beatles objavili novu, posljednju pjesmu, uz pomoć umjetne inteligencije

Nova pjesma The Beatlesa, na kojoj se čuje glas preminulog Johna Lennona, a urađena je uz pomoć umjetne inteligencije, objavljena je u četvrtak.

Nazvana "Now and Then", najavljena kao posljednja pjesma čuvenog britanskog sastava, objavljena je kao dvostruki singl, u paru s prvim singlom Beatlesa objavljenom u Velikoj Britaniji 1962. godine, "Love Me Do", navela je muzička kuća Universal Music, piše Reuters.

U srijedu navečer, na YouTube kanalu Beatlesa premijerno je prikazan kratki film "Now and Then" - The Last Beatles Song, uoči objavljivanja singla.

U režiji Olivera Murrayja, 12-minutni video sadrži ekskluzivne snimke i komentare članova benda, Lennonovog sina Seana Ono Lennona, i redatelja Petera Jacksona koji je režirao dokumentarni serijal iz 2021. godine "The Beatles: Get Back".

U filmu, Jackson objašnjava kako je njegov tim uspio izolirati instrumente i vokale sa snimaka koristeći umjetnu inteligenciju, uključujući originalni snimak "Now and Then" koji je Lennon snimio u svojoj kući krajem 1970-ih, kao demo-snimak.

Pjesma sadrži i dijelove koje su snimili preživjeli članovi Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr, kao i pokojni George Harrison.

"To nas je na kraju navelo da razvijemo tehnologiju koja omogućava da uzmemo bilo koji soundtrack i razdvojimo sve različite komponente u zasebne dijelove budući da mašina sama uči", priča Jackson u kratkom filmu.

"Now And Then" je Lennon napisao i otpjevao 1978. godine, a spot za ovu numeru trebalo bi biti premijerno prikazan u petak, 3. novembra.

McCartney (81) je još u junu najavio objavljivanje pjesme u junu, u promotivnom traileru nazvanom "posljednjom pjesmom Beatlesa".

"Prilično je emotivno i svi sviramo, to je pravi snimak Beatlesa", rekao je on u videosnimku na YouTubeu pred objavljivanje.

"Now And Then" bila je jedna od nekoliko numera na kaseti koju je Lennon snimio za McCartneyja u svojoj kući u newyorškoj zgradi Dakota 1979., godinu dana prije smrti.

Poklonila mu ga je Lennonova udovica Yoko Ono 1994.

Dvije druge pjesme, "Free As A Bird" i "Real Love", "pročistio" je producent Jeff Lynne i objavljene su 1995. i 1996. godine. Slično je pokušao uraditi s pjesmom "Now And Then", ali je projekt napušten zbog pozadinske buke na demo-snimku.