Optužbe vozača protiv kompanije srpskog državljanina u SAD, firma negira navode o prevari

"Na kraju sam morao da proglasim lični bankrot".

Ovako se, prema rečima vozača Peri Džodana (Perry Jordan) iz Sjedinjenih Država, završila njegova saradnja sa kompanijom "Super Ego Holding", u vlasništvu srpskog državljanina koja posluje u toj zemlji.

Džordan je, prema tvrdnjama njegovog advokata iz Čikaga Kristofera Vilmesa (Christofer Wilmes), jedan od više od 800 prevarenih vozača kamiona koje on na sudu u SAD zastupa protiv kompanije "Super Ego" i povezanih preduzeća.

U tužbi se, između ostalog, tvrdi da je kompanija falsifikovala dokumentaciju kako bi vozačima isplatila manju platu, isplaćivala manju zaradu od minimalne, nelegalno angažovala vozače.

Američki televizijski kanal CBS objavio je da organi SAD-a sprovode istragu protiv "Super Ego", koja uključuje mrežu komercijalnih transportnih i lizing kompanija, zbog sumnje da je osnivala i gasila kompanije kako bi izbegla odgovornost za prekršaje.

Iz Federalne administracije za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) i FBI-a nisu potvrdili za RSE ovu informaciju. FBI je za RSE naveo da ne daju podatke o istragama koje vode.

Kompanija "Super Ego Holding" za RSE navodi da nemaju informaciju da se protiv njih vodi istraga i negiraju da su bilo koga obmanuli.

Ističu da "Super Ego" nije transportna, već lizing kompanija, te da se ona ne bavi vozačima, njihovim rutama ili transportnim operacijama.

Vlasnik "Super Ego" je Aleksandar Mimić koji u Srbiji ima jednu firmu u svom vlasništvu – "Ego Express".

'Tromesečno potkradanje'

Tromesečni rad za "Super Ego Holding" Peri Džordan je za RSE opisao kao "stalno potkradanje".

"Počeo sam da radim za 'Super Ego' 2024. godine i kada sam se zaposlio kod njih rekli su mi koliko ću zarađivati. Međutim, isplate su uvek bile manje nego što bi trebalo da budu. Jednom se čak desilo da uopšte nisam dobio ček", kaže on.

Navodi da je stalno proveravao svoj račun, ali da novac koji mu je bio uplaćen nikada nije bio dogovoreni iznos.

Kaže i da je plaćao troškove za kamion koji je vozio, a da nikada nije dobio refundaciju tog novca.

"Terali su nas da mi (vozači) plaćamo i za kamion i prikolicu. Na primer, neko mi je polomio jedno poziciono svetlo na prikolici. Ja sam kupio delove i sve sam popravio i nikada mi to nisu refundirali", navodi Džordan.

Kaže da je bio prinuđen da vozi iz jedne države u drugu uz korišćenje nelegalne licence za vozače, kao i da su uslovi rada bili nehumani.

"Dešavalo se da vozim i po 18 sati samo da bih isporučio teret na vreme. Rekli bi mi koji je teret i gde treba da ga odvezem, ali mi nikada nisu davali više od dva dana da stignem na odredište, iako je ponekad za to bilo potrebno tri dana".

Džordan navodi da nije dobio poslednji ček i da je njegov račun "ušao u minus".

"Pokušavao sam da ih zovem, da razgovaram s njima, ali su me samo zavlačili. Bilo je baš loše", kaže Džordan.

On odbacuje tvrdnje kompanije da oni ne angažuju vozače i da je "Super Ego" samo lizing kompanija za iznajmljivanje kamiona.

"Potpisali smo, nas oko 15, ugovor sa 'Super Egom'. Rekli su: 'Vi ste sada zaposleni u Super Egu'. Rekli su nam i da, ako izađemo iz njihovog kamiona i ostavimo ga bilo gde, snosićemo odgovornost".

Tužba zbog prevare i kršenja ugovora

Stotine vozača u SAD-u sada traži odgovornost i odštetu od kompanije "Super Ego", povezanih preduzeća i njenog vlasnika Aleksandra Mimića na sudu u američkoj državi Ilinois.

RSE je imao uvid u tužbu koju je u ime tih vozača podneo advokat Kristofer Vilmes, između ostalog, za prevaru i kršenje ugovora.

U tužbi se tvrdi da je kompanija na sajtu i Fejsbuk stranici nudila mogućnost vozačima "uzimanja kamiona na lizing u zamenu za 88 odsto prihoda od svakog tereta koji vozači prevezu tim kamionima".

"(Marketinška) kampanja je bila osmišljena da podstakne vozače da putuju u sedište firme u Ilinoisu, plaćaju značajne iznose novca za lizing kamiona i druge operativne troškove, a zatim prevoze teret za znatno manje novca nego što su tuženi obećali da će im platiti", tvrdi se u tužbi.

U tužbi se navodi da su predstavnici kompanija menjali dokumenta o potvrdi utovara robe kako bi vozačima predstavili i isplatili nižu cenu prevezenog tereta od realne.

Vozači optužuju kompaniju i da im je prekomerno naplaćivala gorivo, kao i da im je nelegalno naplaćivala niz troškova, te je njihova zarada bila niža od zakonom utvrđene minimalne zarade u SAD-u.

Takođe, u tužbi se tvrdi da se "Super Ego" ranije predstavljao kao transportna kompanija iako za to nije imao odgovarajuće dozvole.

Kompanija odbacuje optužbe

"Super Ego" osporava sve ove navode tvrdeći da je kompanija, zbog svoje profitabilnosti, meta kampanje advokata koji protiv firme vode spor.

"Super Ego Holding se s vremena na vreme suočava sa određenim sporovima, međutim, valja naglasiti da je reč o građanskim postupcima koji nisu korelativni (povezani) sa senzacionalizmom i iskrivljenom slikom koja je nažalost stvorena u medijima", tvrde u kompaniji.

U odgovoru za RSE, iz kompanije kažu da su oni lizing kompanija sa više od 1200 aktivnih klijenata – prevoznika. Kako kažu, njihova delatnost je davanje u lizing kamiona i opreme i ne bave transportom i uslovima rada vozača.

"Operativni transport obavljaju zasebni za to licencirani entiteti, koji samostalno snose odgovornost za svoje poslovanje", tvrde oni.

Iz "Super Ego" takođe navode da je "zabluda" o njihovoj odgovornosti za prekršaje nastala zbog toga što "nezavisni licencirani prevoznici ili njihovi zaposleni nekada direktno komuniciraju sa kompanijom 'Super Ego Holding' u pogledu preuzimanja iznajmljene opreme, te pratećih operativnih dešavanja".

"Ne postoji mogućnost potpunog isključivanja komunikacije", navode iz te kompanije dodajući da su na raspolaganju nadležnim organima za sve provere.

Odbacuju optužbe da je kompanija "istovremeno otvarala/zatvarala kompanije kako bi navodno izbegla odgovornost".

'Kameleon šema'

To je upravo teza koja je iznesena u izveštaju američke televizije CBS iz aprila gde se navodi da "Super Ego" posluje po takozvanoj "kameleon šemi".

Transportni konsultant Rob Karpenter (Rob Carpenter) za CBS je rekao da šema podrazumeva gašenje kompanija koje krše propise iz oblasti saobraćaja i osnivanje novih pod drugim imenom. Na taj način se izbegava odgovornost za prekršaje.

U tužbi u koju je RSE imao uvid se takođe navodi da "Super Ego" posluje kroz mrežu više kompanija i da se druge kompanije pojavljuju u dokumentaciji kao zakupci ili kao firme na čije ime je registrovan kamion.

Peri Džordan to potvrđuje.

"Slali bi me da preuzimam ture za druge firme. Bilo ih je nekih pet ili šest za koje sam vozio", kaže on.

Advokat Kristofer Vilmes kaže za RSE da nije siguran koliko je "Super Ego" kompanija registrovao na ovaj način.

"Takođe još uvek nisam siguran kako bi to moglo uticati na prava vozača. Ako vozač kompanije doživi nesreću i kompanija se potom zatvori, to bi vozaču moglo otežati da za to dobije odštetu", kaže on.

Prema podacima američkog Ministarstva saobraćaja, "kameleonski prevoznici" povezani sa kompanijom "Super Ego" zabeležili su gotovo 15.000 bezbednosnih prekršaja i 500 saobraćajnih nezgoda u poslednje dve godine, navodi CBS.

Iz Ministarstva saobraćaja nisu odgovorili na upit RSE do kraja rada na ovom članku.

Kamioni kompanije "Super Ego", kako su izvestili iz CBS-a, počeli su da prevoze teret širom SAD 2019. godine.

Firma je povezana sa više od dvadesetak prevoznika sa sedištem u SAD i velikim klijentima kao što su Amazon, Walmart, Poštanska služba Sjedinjenih Država.

Derek Bars, administrator državne Federalne administracije za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA), rekao je CBS-u da je "Super Ego" deo istrage.

U Srbiji je 2018. registrovana jedna firma u vlasništvu Aleksandra Mimića – Ego Express, a njena delatnost su "informacione uslužne delatnosti". Firma, prema poslednjem finansijskom izveštaju, ima 21 zaposlenog i posluje s dobitkom.