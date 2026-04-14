Kompanija srpskog državljanina pod istragom u SAD

Američki istražni organi sprovode istragu protiv transportne kompanije u vlasništvu državljanina Srbije, zbog prevare, objavio je američki televizijski kanal CBS u svojoj emisiji "60 minuta".

Kompanija "Super Ego Holdiing" – koja uključuje mrežu komercijalnih transportnih i lizing kompanija sa sedištem u Srbiji i SAD – pod istragom je Federalne administracije za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA), zbog sumnji da je poslovala po takozvanoj "kameleon šemi".

To podrazumeva da kompanija izbegava odgovornost za prekršaje u bezbednosti saobraćaja gašenjem firme da bi odmah potom registrovala novu kompaniju. Na kamione bi, navode, samo zalepili novo ime firme.

"Oni su deo tekuće istrage", rekao je u emisiji "60 minuta" Derek Bars, administrator FMCSA.

Prema navodima CBS-a, tokom 2025. godine regulatori su pojačali kontrolu nad stranim komercijalnim vozačima kamiona i lažnim školama za komercijalne vozače, i obećali da će se obračunati s "kameleonskim prevoznicima".

Prema podacima američkog Ministarstva saobraćaja, "kameleonski prevoznici" povezani sa kompanijom "Super Ego" zabeležili su gotovo 15.000 bezbednosnih prekršaja i 500 saobraćajnih nezgoda u poslednje dve godine.

Kamioni kompanije "Super Ego" počeli su da prevoze teret širom SAD 2019 godine.

Tu kompaniju je osnovao srpski preduzetnik Aleksandar Mimić i od tada je izrasla u veliko preduzeće povezano sa više od dvadesetak prevoznika sa sedištem u SAD, sa čvorištima u saveznim državama Ilinois i Florida, i velikim klijentima kao što su Amazon, Walmart, Costco i Poštanska služba Sjedinjenih Država.

Pored istrage koju vodi FMCSA, više stotina bivših vozača podnelo je kolektivnu tužbu protiv kompanije "Super Ego" zbog prevare i kršenja ugovora.

Novinari emisije "60 minuta" razgovarali su sa sedam vozača koji su im rekli da su menadžeri iz Srbije rutinski skidali stotine do hiljade dolara sa njihove zarade kroz prekomerne naknade za lizing, osiguranje i popravke.

U kolektivnoj tužbi taj postupak je okarakterisan kao "šema za prevaru vozača".

Bivši vozači "Super Ega" su takođe svedočili da su bili pod pritiskom da voze više sati uz manje sna. Nakon što bi dostigli zakonski limit od 11 sati za volanom, menadžeri u Srbiji bi ilegalno resetovali tahograf (aparat koji beleži aktivnosti vozača) da bi vozačima dali novi set sati.

U kompaniji negiraju bilo kakva krivična dela, a advokati "Super Ega" su za CBS rekli da je to lizing kompanija, a ne transportna firma, i da nije odgovorna za postupke povezanih prevoznika i vozača.

U Agenciji za privredne registre Srbije Aleksandar Mimić vodi se kao direktor i vlasnik firme "Ego Express DOO" sa sedištem u Beogradu.

Firma je osnovana u maju 2018. godine, a osim Aleksandra Mimića se kao direktor navodi i njegov brat Nikola.

O Mimiću su mediji u Srbiji pisali i 2025. godine, kada su se pojavile informacije da je "Super Ego" platio pozivnicu na donatorsku večeru Republikanske stranke za delegaciju Srbije na čelu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem.

Mimić je u maju prošle godine za televiziju Insajder negirao da je njegova firma platila donaciju, kao i da je na bilo koji način bio uključen u posetu delegacije Srbije.

Njegova kompanija je bila donator bivšem državnom tužiocu Arizone Marku Brnoviću za kampanju unutar Republikanske stranke za senatora iz Arizone.

U 2021. i 2022. godini "Super Ego Holding" je donirao ukupno 300.000 dolara.

Aleksandar Mimić je u intervjuu za Insajder rekao da je sa Brnovićem u prijateljskim odnosima, a njegovu kampanju je donirao jer je to bila šansa da neko u američkom Senatu zastupa interese Srbije.