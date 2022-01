Online platforma koja antivakserima donosi milione

Najpoznatiji svjetski autori - antivakseri godišnje zarade i do 2,5 miliona dolara putem platforme Substack, dok je istraživanje Centra za suzbijanje mržnje u digitalnom svijetu izračunalo da prominentni antivakseri mogu zaraditi i više od 12,5 miliona dolara od drugih online platformi.

Substack su sredinom 2021. godine mediji prozvali i "platformom za banovane", što znači da je većinom koriste ljudi kojima je zabranjen pristup Facebooku, Twitteru, Instagramu, Linkedinu i drugim mrežama jer su ih koristili za propagandu, govor mržnje, širenje lažnih informacija o COVID-19, vakcinama i teorijama zavjere.

Joseph Mercola, doktor alternativne medicine i novinar-antivakser Alex Berenson, uz pisca Salmana Rushdieja su među najpoznatijim imenima koja koriste ovu platformu. Tu su kantautorica Patti Smith, te bivši savjetnik iz Downing Streeta Dominic Cummings, prenosi The Guardian.

Mercola i Berenson su među top pet autora antivakserskog sadržaja koji se putem newslettera objavljuje na Substacku, koji prema procjenama zarade više od 2,5 miliona dolara.

Računica Substacka izgleda ovako: Autori zadržavaju 90 posto prihoda od pretplate, 10 posto ostaje Substacku, a autori su dužni platiti 3 posto prihoda kompaniji Stripe.

Istraživanje Centra za suzbijanje mržnje u digitalnom svijetu (CCDH) navodi da je Mercola u 2021. godini zaradio minimano milion dolara od pretplatnika. Pretplata na njegov newsletter iznosi 50 dolara. Berenson je zaradio 200.000 dolara više od njega, a pretplata na njegove tekstove je 60 dolara.

Steven Krisch, poduzetnik iz IT industrije, virolog Robert Malone, te anonimni autor koji objavljuje pod pseudonimom Eugyppius, sve poznati vakcinoskeptici, akumulirali su dobit od 300.000 dolara.

Sloboda vs profit

Imran Ahmed, izvršni direktor CCDH, pojasnio je da kompanije poput Substacka uopće nemaju obavezu da kontrolišu ovakav sadržaj, te da uvijek mogu reći "ne" ovim temama.

"Mogli su reći ne. Ovdje se ne radi o slobodi. Ovdje se radi o profitiranju od laži. Substrack bi odmah trebao da prestane da profitira od medicinskih dezinformacija koje ozbiljno mogu naškoditi čitaocima", pojasnio je Ahmed, prenosi The Guardian.

Glasnogovornik Substacka uputio je The Guardianu i jedan esej, koji su potpisali Chris Best, Hamish McKenzie i Jairaj Sethi, osnivači platforme, u kojem su naglasili da "ućutkavanje skeptika oko vakcina neće uspjeti".

“Dok se suočavamo sa sve većim pritiskom da cenzuriramo sadržaj objavljen na Substacku koji se nekima čini sumnjivim ili nepoželjnim, naš odgovor ostaje isti: donosimo odluke zasnovane na principima, a ne na PR-u, branit ćemo slobodno izražavanje i držimo se svoje ruke u pristupu moderiranja sadržaja”, rekli su.

Autori brojna poznata imena

Substackove smjernice sadržaja navode da su "kritika i diskusija o kontroverznim pitanjima dio diskursa, tako da radimo na pronalaženju razumne ravnoteže između ova dva prioriteta". Platforma zabranjuje sadržaj koji "promoviše štetne ili nezakonite aktivnosti", ali takođe očekuje od autora da moderiraju i upravljaju svojim online zajednicama, odnosno pretplatnicima.

CCDH je rekao da je 2,5 miliona dolara (2,2 miliona eura) minimalan prihod koji ostvaruju autori skeptici, ali da cifra može da ode i do 12,5 miliona dolara (11,7 miliona eura). Zanimljivo Substrack ne daje tačne brojeve koliko koji autor ima pretplatnika, nego daje samo naznake. Ispod autora biltena stoje informacije poput "hiljade" i "deseci hiljada".

Mercola i Berenson imaju "desetke hiljada" pretplatnika, a CCDH računica je da imaju više od 20.000.

Ova platforma je u novembru 2021. godine, kako je prenio Financial Times, proslavila milion pretplatnika, a od samog početka su se kao start-up kompanija profilisali kao alternativa klasičnom novinarstvu i postavci medija.

Osnovani su 2017. godine, kao alternativa medijima, alternativa Facebooku, ali pravi rast im je nastao onog momenta kada su Facebook i Twitter počeli da zabranjuju pristupe osobama koje šire lažne sadržaje i informacije o COVID-19, mjerama i vakcinama.

"Substack je sada igralište za one bez društvenih mreža", glasio je naziv teksta popularnog magazina Wired, a upravo su na samom početku tog teksta spomenuti antivakseri - kao najutjecajniji autori.

Financial Times piše da je New York times izgubio nekoliko autora, koji su prešli na Substack, poput Casey Newton i Marca Steina, koji su napustili NYT i odlučili da rade samostalno na novoj platformi. Na portalu New York Timesa se može naći tekst "Why We'Re Freaking Out About Substack" ili "Zašto smo poludjeli od Substracka", gdje tvrde da je ova kompanija "olakšala naplatu biltena/newslettera, čime je osvojila anksioznu industriju jer utjelovljuje veće snage i kontradikcije".

I ranije pomenuti Berenson je bio autor u Timesu, ali je zbog svojih COVID-19 stavova banovan sa Twittera. Ova platforma je početni kapital dobila od Andreessena Horowitza, koji je ulagao i u Facebook, i u Twitter i u AirBnb.

Inače, najpoznatiji autori na ovoj platformi (a da nisu antivakseri) su filmaš Michael Moore, bivša NBA zvijezda Kareem Abudl-Jabbar i Anne Helen Petersen.

Neil Young vs Spotify

Ova objava The Guardiana dolazi samo nekoliko dana nakon što je muzičar Neil Young zatražio od Spotifyja da ukloni njegovu muziku - ako ne skinu podcaste Joea Rogana, jer kako Young tvrdi, on širi dezinformacije o vakcinama i COVID-19.

Podsjećamo, "mogu imati Rogana ili Younga. Nikako obojicu", kazao je Neil Young u izjavi, rekavši da Spotify na jedan način podržava antivakserske stavove, jer dozvoljavaju Roganu da bude dio ove platforme i zarađuje od nje.

Spotify je odlučio da ne pristane na uvjet koje je dao muzičar, te se njegova muzika skida sa Spotifyja. Također, rekli su da im je žao zbog njegove odluke, te se nadaju da će on ponovo biti dio Spotifyja.

Kanadsko-američki muzičar tvrdi da Spotify širi dezinformacije o vakcinama, te da tako doprinose smrti onih koji u te dezinformacije povjeruju. U drugoj izjavi Young je kazao da je Spotify "dom po život opasnih COVID dezinformacija", te je dodao da se "laži prodaju za novac".

Reprise Records, izdavačka kuća Neila Younga (u vlasništvu procudentske kompanije Warner Brothers) podržala je Youngovu odluku, a pojasnili su da 60 posto Youngove muzike koja se stramuje - upravo se streama sa Spotifyja.

“Hvala Warner Brothers što su stali uz mene i trpe gubitke. Gubim 60 posto streamova širom svijeta i prihoda od njih u ime istine", napisao je Young.

Spotify je platio 90 miliona eura kako bi otkupio prava za podcaste The Joe Rogan Experience 2020. godine. Ovo je najpoznatiji podcast na Spotifyju, a prosječno se mjesečno downloaduje 200 miliona puta.

Muzička platforma Spotify se također plaća, a početna pretplata je nešto viša od 5 eura. Prema dostupnim podacima Spotify ima 300 miliona slušatelja, i 170 miliona pretplatnika.

Iz kompanije Spotify su naveli da su uklonili više od 20.000 epizoda podcasta koji imaju veze sa COVID-19 od početka pandemije. Daniel Ek, osnivač platforme je za Financial Times poručio da želi da autori stvaraju, te da Spotify neće "zauzimati strane".

Ipak, nije Young prvi koji je ukazao na štetnost sadržaja Joea Rogana. Ranije je grupa doktora, naučnika i zdravstvenih profesionalaca uputila otvoreno pismo Spotifyju, gdje su izrazili zabrinutost zbog sadržaja kojeg promoviše Rogan.

Pismo je nastalo nakon gostovanja Roberta Malonea, koji je skeptik prema mRNA vakcinama. Fact-chekeri su u više navrata opovrgnuli Maloneove tvrdnje da su ljudi koji su vakcinisani - podložniji obolijevanju od COVID-19.

Joea Rogana često nazivaju antivakserom, međutim, on tvrdi da to nije, prenosi BBC.

"Vjerujem da su bezbjedne i obrabrujem mnoge ljude da ih uzmu", rekao je Rogan, prenosi BBC, ali je odbio da odstupi od tvrdnje da je mladim ljudima trebala vakcina. Rogan je ranije reklamirao i ivermektin, tvrdeći da je "lijek za korona virus".

A muzičaru Youngu zdravstveni problemi nisu strani. On je preživio polio, dječiju paralizu. Dobio ju je kao četverogodišnjak, prije nego što je vakcina za nju postala dostupna 1955. godine. To je opisao kao "prvu veliku traumu", jer su druga djeca bila upozoravana da ga izbjegavaju dok je bio u karantinu.

Young je i ranije uklanjao svoje pjesme sa Spotifyja, ali Apple Musica i nekih drugih streaming sadržaja, tvrdeći da im "zvuk nije dovoljno dobar".