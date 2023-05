'Budite dobri đaci i studenti da biste jednog dana mogli otići odavde'

"Svjesno ili ne, roditelji ili društvo nametnu vam to razmišljanje o odlasku. Vrlo razočaravajuće, jer nam to dovoljno govori o stanju u državi".

"Loša je finansijska situacija i to nas sve tjera. Posebno je loša stambena politika. Crna Gora je druga država u Evropi u kojoj mladi do kasno žive sa roditeljima. I onda kreću predrasude – da su mladi lijeni, nesposobni, ima i toga, ali ne - jednostavno situacija je loša i ne mogu da imaju svoj stan".

Ono što njega "lomi" jesu društvene tenzije u kojima se, navodi, osjeća nemirno.

Milica Rukavina je obeshrabrena jer mnogo njenih starijih kolega ne može da nađe posao u struci.

"Plaši me to što primjećujem trend da se mladi ne zapošljavaju u struci, ne mogu da nađu posao i onda prihvataju bilo kakav posao koji se nudi. I to me plaši. Plaši me i nizak standard finansijski, kako ću jednog dana živjeti."