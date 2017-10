Pacijente vraćaju zbog štrajka

Trudnica Irma Šuman iz Sarajeva vraćena je iz jednog sarajevskog doma zdravlja jer uputnica za laboratoriju nije označena kao hitan slučaj.

"Nalazim se u 34. nedjelji trudnoće i takvi nalazi su potrebni da radim svakog mjeseca. Međutim, tehničar koji se našao na kartoteci mi je rekao da oni mene ne smiju primiti, s obzirom da na uputnici ne stoji 'hitno' ", priča Irma Šuman za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ni insistiranje, ali ni činjenica da je u visokoj trudnoći, Irmi nisu pomogli da tog dana dobije medicinsku uslugu.

"Vratili su me i sada ponovo moram ići doktorici za novu uputnicu, da bi na njoj pisalo 'hitno'. To se desilo, što je nerazumljivo u današnjem sistemu da trudnica mora biti vraćena iz bilo koje klinike ili doma zdravlja", smatra ova Sarajka.

Radnici u zdravstvu u Kantonu Sarajevo u drugoj su sedmici generalnog štrajka. Medicinske usluge dobiju samo hitni slučajevi. To je praksa od prvog dana generalnog štrajka Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo.

Ali, kako kaže predsjedik ovog Sindikata Edo Selimić, proširili su obim poslova za vrijeme štrajka.

"Ne možete reći pacijetnu koji je na inzulinu - ja sam u štrajku i neću ti napisati inzulin, jer će čovjek upasti u hipoglikemijsku komu. Djecu imuniziramo i, vjerujte, puno više preko onoga što bi se trebalo raditi na osnovu zakona koji je potpisan između sindikata i poslodavca. Pacijenti su strpljivi. Pacijenti znaju i razumiju da se osim za sebe borimo i za njih", kaže Edo Selimić.

No, doktor Selimić naglašava da zbog drugih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevu trpe i pacijenti, ali i ljekari.

"Imamo primjedbe pacijenata koji trebaju da 'besežiraju' djecu prije izlaska iz porodilišta, jer to na ginekološkoj akušerskoj klinici na Jezeru nema. Onda se ta djeca šalju u domove zdravlja, na pedijatriju, gdje nastaju novi problemi", objašnjava Selimić.

Kako bi došlo do okončanja generalnog štrajka zdravstvenih radnika, Sindikat je dao novu ponudu Vladi ovog kantona.

Pismenim putem su obavijestili premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i kantonalnu ministricu zdravstva Zilhu Ademaj da su spremni pristati na neto satnicu u iznosu od 2,65 maraka (1,32 eura), sedmično radno vrijeme od 37,5 sati i minuli rad u vrijednosti od 0,5 posto.

Ponuda je uslijedila nakon dva neuspjela pokušaja pregovora između Sindikata i Vlade Kantona Sarajevo od početka štrajka.

Zdravstveni radnici zahtjevali su neto satnicu od 2,75 maraka (1,37 eura), a iz Vlade su poručili da nemaju dovoljno sredstava te da im ne mogu dati satnicu veću od 2,50 maraka (1,25 eura).

Ni novu ponudu Vlade, u kojoj bi satnica iznosila 2,57 maraka (1,28 eura), Sindikat nije prihvatio.

Vlada se pozvala na Federalni granski kolektivni ugovor i poručila da je prema njemu satnica 2,35 maraka (1,17 eura).

Pored povećanja cijene satnice Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo traži da ne dođe do promjene koeficijenta prema kojem se izračunavaju plate, što zagovara drugi sindikat, koji štiti prava doktora medicine i stomalogije.

Vlada Kantona Sarajevo uporno tvrdi da na raspolaganju ima 15 miliona maraka (više od 7,6 miliona eura), te da neće potrošiti ni marke više od toga.

"Mislili smo da je 15 miliona maraka, što je deset posto povećenje, ali ljudi su tamo vrlo istrajni u tome da se 40 miliona maraka (više od 20 miliona eura) godišnje nađe za to. I evo šta će biti! Sa Sindikatom ljekara (Sindikat doktora medicine i stomatologije FBiH, op.a.) smo mnogo brže i lakše dogovorili ovu priču. Mi mislimo da njima treba povećati za 0,5 koeficijente. To je profesija koju ne mogu, kao što to radi predsjednika sindikata (Edo Selimić), poistovjetiti sa drugim u zdravstvu i u kojima se treba odvojiti, plata glavne sestre od plate ljekara. Oni su pristali na cijenu rada", rekao je na konferenciji za novinare premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković.

Ali i ovaj Sindikat, koji funkcioniše na nivou Federacije BiH poručio da će stupiti u generalni štrajk 06. novembra. Jedan jedini zahtjev ovog Sindikata je potpisivanje kolektivnog ugovora.

"Ništa drugo nam ne treba osim potpisivanja kolektivnog ugovora i da nas se pusti da radimo ono što najbolje znamo, a to je da se brinemo o zdravlju naših građana, odnosno pacijenta", kaže za RSE predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH Rifat Rijad Zaid.

Generalni štrajk ljekara bit će u devet kantona entiteta Federacije BiH.

Ljekari insistiraju na povećanju koeficijenata za obračun plata. Za sadašnje plate kažu da su "skandalozno niske".

"Ne tražimo puno! Smatram da tražimo platu jednog tramvajdžije u Sarajevu, koliko smo skromni u svojim zahtjevima - ko još traži etapno povećanje plata", pita predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo Izet Hočko.

Doktori u Bosni i Hercegovini, kako kažu, rade u lošim uslovima. Zbog toga se i bune. Ističu da, ukoliko se popravi njihov status, profitirat će i pacijenti, ali i vlast.