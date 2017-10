Lekari štrajkuju, građani trpe

Generalni štrajk zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo se nastavlja. Dogovor nije postignut ni nakon višesatnih pregovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata radnika u zdravstvu.

I Vlada i Sindikat smatraju da plate zdravstvenih radnika trebaju biti povećane, ali se ne mogu dogovoriti kolika će biti neto satnica.

Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo kaže da se poveća satnica rada sa trenutnih 2,31 marku (1,55 eura) na 2,75 maraka (1,37 euro).

"Ostajemo pri svom zahtjevu! Štrajk će se nastaviti dalje. Usklađivat ćemo tu famoznu satnicu", rekao je novinarima nakon sastanka predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo Edo Selimić.

Pored povećanja cijene satnice Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo traži da ne dođe do promjene koeficijenta prema kojem se izračunavaju plate, što zagovara drugi sindikat, koji štiti prava doktora medicine i stomalogije.

"Uporno spominju da imaju 15 miliona maraka (više od 7,6 miliona eura, op.a.), kao da im trebamo čestitati na tome, a za 22 godine su urušili sve u ovoj državi i sada kažu da smo mi problematični, nerealni i da nismo fleksibilni", kaže Selimić u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE)

"Skinuli su minuli rad s 0,5 na 0,4 feninga, na 40 sati sedmičnog rada zakonski ide 37,5 i tu se uzima novac, uzima se na satnici. Sada su kao džoker povukli Federalni granski kolektivni ugovor kojem su davno trebali dati saglasnost u Skupštini Kantona Sarajevo i dat će nam satnicu koja je na nivou Federacije BiH", ističe predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo.

​Druga strana, Vlada Kantona Sarajevo tvrdi da ne može potpisati odluku o povećanju neto satnice koju traže štrajkači, jer nema dovoljno novca.

"Za 40 sati rada sedmično, to bi na mjesečnom nivou iznosilo povećanje od 40.560.000 maraka (više od 20 miliona eura, op.a.), dok za 37,5 sati 29.650.000 maraka (više od 15 miliona eura, op.a.) i to su novci koje ova Vlada nema. Do izbora bi mogli isplaćivati te plate, ali bi sistem nakon toga krahirao", poručuje premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković.

Ponuda Vlade, na koju nisu štrajkači pristali, je povećanje satnice na 2,57 maraka (1,28 euro) što bi značilo povećanje plata od oko 10 posto.

"Nedovoljno su plaćeni koliko god da povećamo plate. Dobit će ponudu od Vlade onoliko koliko novca ima. U posljednjih deset godina svih nepravilnosti, sa kojima smo se apsolutno složili sa sindikatom, svih pljački koje su se desile u Kantonu Sarajevo u zdravstvu i nedomaćinskog ponašanja, mi smo to zaustavili. Novca ima 15 miliona maraka za plate na godišnjem novou", dodaje Konaković.

Vlada Kantona Sarajevo štrajkačima je nudila dogovor i u vezi sa promjenom koeficijenta prema kojem se izračunavaju plate samo doktorima.

Predsjednik Sindikata Edo Selimić tvrdi da novca ima, kako bi se ispunili njihovi zahtjevi.

"Opet pričaju o povećanju koeficijenta doktorima, a ne svim uposlenicima linearno. Raspoloženi smo i spuštati satnicu, ali, molim vas, nemojte oduzimati od jednih, a davati drugima. Hajdemo sada da svima povećamo satnicu, a kasnije ćemo se baviti koeficijentima", riječi su doktora Selimića.

"Građani trpe"

U generalnom štrajku u Kantonu Sarajevo su članovi Sindikata radnika u zdravstvu. Štrajkuju već šest dana. Druga dva sindikata, iako podržavaju sindikalnu borbu, ne štrajkuju.

Sindikat doktora medicine i stomatologije nisu u štrajku jer se njihovi zahtjevi kose sa zahtjevima štrajkača.

Sindikat Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (UKCS) očekuje povećanje plate nakon što se vide kakvi su efekti štednje u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kantonalna resorna ministrica Zilha Ademaj tokom pregovora zamjerila je štrajkačima što nisu ovih šest dana štrajka svim hitnim slučajevima pružali medicinsku pomoć, čak ni djeci. Ademaj im je zamjerila što su i čistačice pozvali da ne čiste zdravstvene ustanove.

"Građani trpe. Naši građani su strpljivi i tolerantni. Ja imam informacije da se ovih prethodnih dana mnogo manje građana javljalo u zdravstvene ustanove jer su informisani o štrajku. To ne može dugo potrajati. Očekujem da će uposlenici u štrajku dobro razmisliti i promjeniti svoje odluke", rekla je ministrica Ademaj.

Tokom štrajka Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, koji je počeo krajem prošle sedmice, zdravstvene ustanove primaju samo hitne slučajeve, a u štrajku ne učestvuju Hitna pomoć, Zavod za transfuzijsku medicinu, Neuropsihijatrija i apoteke, te Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Dok pojedini pacijenti u sarajevskom Domu zdravlja Vrazova razumiju i podržavaju štrajk, drugi pitaju do kada će trajati ovakva situacija.