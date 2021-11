Stephen Sondheim, ikona muzičkog teatra, umro u 91. godini

Čuveni broadwayski kompozitor i tekstopisac Stephen Sondheim, koji je pomogao američkom muzičkom pozorištu da evoluira od čiste zabave do umjetničkih visina u djelima kao što su West side story i Sweeney Todd, umro je 27. novembra u 91. godini, rekao je njegov publicista.

Sondheim je umro je u svom domu u Roxburyju, država Connecticut.

Ovaj autor dobio je osam Tony nagrada za tekstove i muziku čime je nadmašio bilo kog drugog kompozitora. On je 2008. godine dobio i specijalnu nagrada Tony za životno djelo.

Tokom sedamdesetogodišnje karijere, Sondheim je osvojio brojne nagrade, uključujući i Oscara za najbolju originalnu muziku, koji mu je 1999. godine donijela pjesma Sooner or later iz filma Dick Tracy.

Sondheimova najuspješnija djela su Into the Woods, koji je prvi put izveden na Broadwayju 1987. godine i u kome autor koristi dječije bajke da razmrsi opsesije odraslih, triler Sweeney Todd iz 1979. godine o berberinu ubici u Londonu čije se žrtve služe kao pite sa mesom i A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, komedija u stilu vodvilja smještena u stari Rim 1962. godine.

Napisao je i stihove za muziku Leonarda Bernsteina West side story, inspirisana djelom Williama Shakespearea Romeo i Julija.

Nekoliko Sondheimovih hit mjuzikala pretvoreno je u filmove, uključujući film Into the Woods 2014. godine sa Meryl Streep u glavnoj ulozi, i Sweeney Todd iz 2007. godine sa Johnnyjem Deppom.

Nova filmska verzija West side story, u režiji Stevena Spielberga, bit će premijerno prikazana narednog mjeseca.

Izvor: Reuters