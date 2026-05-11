Direktor Memorijalnog centra Srebrenica podnio prijavu protiv Dodika zbog veličanja ratnih zločinaca

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijademokrata (SNSD).

Kako je rekao, prijava je podnesena, jer je Dodik gostujući u televizijskoj emisiji banjalučke Alternativne televizije veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.

Dodik je 5. maja u intervjuu naveo kako je "Mladić vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovoga naroda".

Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko, koristeći Bonska ovlaštenja, nametnuo je u julu 2021. godine izmjene Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina.

Njima je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za one koji javno odobre, poreknu, grubo umanje ili pokušaju opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom.

"Ratko Mladić je presuđen za genocid u Srebrenici. Tužilaštvo BiH više ne može reći da nemaju prijavu protiv Dodika, i sve je sada na njima", kazao je Suljagić.

Ratko Mladić izdržava doživotnu kaznu zatvora po pravosnažnoj presudi iz 2021. godine za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Utvrđeno je da je kriv za genocid nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u ljeto 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN za taoce tokom NATO bombardovanja 1995. godine.

Mladić je uhapšen u Srbiji u maju 2011. i šest dana kasnije izručen je sudu u Hagu.