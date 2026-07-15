Vučić: Srbija jedina na samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa nije potpisala zajedničku deklaraciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 15. jula da je jedini učesnik samita Ukrajine i Jugoistočne Evrope u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, finansijske i bezbednosne podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju.

"Jedini sam koji nije stavio potpis na deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam", rekao je Vučić u Kijevu novinarima iz Srbije po okončanju petog samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

Zajedničku deklaraciju, prema navodima Radio-televizije Srbije (RTS), potpisali su predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske.

U dokumentu se, pored ostalog, Rusija optužuje za nezakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča taj rat, kao i da potpuno i bezuslovno povuče vojsku i vojnu opremu sa cele ukrajinske teritorije.

Deklaracijom se traži dodatno pooštravanje sankcija Rusiji, suzbijanje ruske "flote iz senke" i jačanje borbe protiv ruskog zaobilaženja sankcija.

Ruski napadi na civile i kritičnu infrastrukturu ocenjuju se kao ratni zločini, i osuđuje se svaka politička, vojna, finansijska i tehnička podrška Moskvi iz trećih država.

Potpisnici deklaracije su podržali i međunarodne napore za procesuiranje odgovornih za zločine počinjene u Ukrajini, uključujući rad Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, navodi RTS.

Vučić je na Instagramu objavio da je na samitu predstavio pet pozicija Srbije, pre svega dosledno poštovanje Povelje i rezolucija Ujedinjenih nacija, i dodao da Beograd time podržava teritorijalni integritet Ukrajine, koja na isti način poštuje suverenitet Srbije.

"Aktivno učestvujemo u pružanju finansijske, medicinske i energetske pomoći, a pokrenuli smo i pitanje saobraćajne povezanosti našeg regiona sa širim evropskim prostorom, kao preduslova za brži razvoj i sigurniju budućnost", naveo je Vučić.

Dodao je da su "posebno razmatrali" uspostavljanje koridora koji bi povezivao Jermeniju, Azerbejdžan i Tursku.

Vučić je novinarima iz Srbije rekao da je na marginama samita imao tri važna sastanka - sa Zelenskim, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom, kao i "kratak, ali veoma važan" susret sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

On je objavio da je sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije i narednim koracima u procesu evropskih integracija.

"Zahvalio sam joj na ličnom angažovanju i podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu, uz uverenje da ćemo kroz otvoren dijalog i odgovoran pristup nastaviti da unapređujemo saradnju sa Evropskom unijom", napisao je Vučić na Instagramu.

U obraćanju novinarima, Vučić je ponovo rekao da je za Srbiju ekonomski razvoj važniji od otvaranja klastera u pristupnim pregovorima sa EU.

"Nastavićemo da radimo (u procesu evrointegracija), ali nam život ne zavisi od otvaranja klastera. Već smo pretekli u ekonomiji i životnom standardu sve zemlje (u regionu) koje su bile ispred nas", kazao je Vučić.

On je rekao da je sa Zelenskim razgovarao o svim važnim pitanjima, o evropskom putu i bilateralnoj saradnji.

Istakao je da je sa Janšom razgovarao o odnosima Srbije i Slovenije, unapređenju privredne saradnje i mogućnostima za dalje povezivanje dve zemlje.

Novinarima je rekao da je sa Janšom razgovarao o gradnji Koridora 5 i o razvijanju železnice Beograd-Trst, koja bi potom bila produžena od Beograda preko Rumunije i Moldavije prema Ukrajini.

Sastanak sa rumunskim predsednikom Danom Vučić je opisao kao dobar i sadržajan, navodeći da su razgovarali o odnosima Srbije i Rumunije, mogućnostima za unapređenje privredne saradnje, infrastrukturnom povezivanju i zajedničkim projektima od obostranog značaja.

"Razgovarali smo i o unapređenju železničke i drumske povezanosti uz podršku fondova Evropske unije, kao i o projektu Đerdap 3, koji predstavlja važan potencijal za dalje jačanje saradnje Srbije i Rumunije", naveo je Vučić.

Vučić je rekao da će zvaničnici Srbije i Rumunije 16. jula potpisati memorandum o razumevanju za projekat Đerdap 3, koji je opisao kao "ogromnu investiciju koja Srbiji daje kapacitete da se nosi sa sve većim zahtevima za ogromnim količinama struje".

"Konačno smo to uspeli da ubrzamo uz pomoć SAD. Ako to uspemo da izgradimo zajedno sa Rumunima, to je odlična vest za sve nas. Razgovarali smo i o putevima, energetskom povezivanju, izgradnji gasnog i naftnog interkonektora", dodao je Vučić.