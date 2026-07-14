Serwer za RSE: Strateški dijalog Srbije sa SAD pomaže Vučiću

Sjedinjene Države ulažu novi napor da Srbiju približe svojim strateškim ciljevima, naveo je za RSE Danijel Server (Serwer), sa Univerziteta Džons Hopkins u Vašingtonu povodom najave otpočinjanja strateškog dijaloga dve zemlje.

Vašington, prema najavama srpskog šefa diplomatije Marka Đurića pokreće sa Srbijom strateški dijalog 17. jula.

Đurić je ocenio da je to diplomatska i politička istorija u odnosima Srbije i SAD.

Rekao je i da je status strateškog partnera sa SAD važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja u koje je ubrojao Kosovo, Republiku Srpsku i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije.

Početak dijaloga, koji SAD vode sa desetinama država sveta kako bi produbile saradnju, najavljivan je od avgusta 2025.

Razgovori na visokom nivou, u Vašingtonu ili zemlji partneru, vode se o širokom spektru tema, kao što su odbrana, bezbednost, životna sredina, energetika, ekonomija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će važno mesto u dijalogu imati energetika.

On je u Parizu, gde boravi povodom proslave Dana pada Bastilje, rekao da će u dijalogu koji počinje 17. jula biti "važnih i ne uvek lakih i jednostavnih pitanja za Srbiju".

Vučić je ocenio da novonajavljene američke carine zemljama koje uvoze rusku naftu i gas nisu dobre vesti za Srbiju, koja uvozi ruski gas.

On je izrazio nadu da će početak strateškog dijaloga dati mogućnost Srbiji da sa Sjedinjenim Državama reši to pitanje na drugačiji način i da traži razumevanje američke strane.

Strateško partnerstvo sa SAD je deklarativno unapređenje odnosa, kaže američki profesor Danijel Server, ali dodaje da njegov stvarni značaj zavisi od okolnosti.

Server ocenjuje da je "stabilnost" ono što je strateški interes SAD kada je reč o Srbiji, navodeći da to ne bi bio njegov prioritet.

"Voleo bih da vidim stvarne napore da se podrži povratak demokratiji i da se ograniče pokušaji Beograda, kroz koncept 'srpskog sveta', da utiče na Bosnu i Kosovo".

Beograd ima razloga za 'oduševljenje'

RSE: Šta za Srbiju znači pokretanje Strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama?

Server: To znači da SAD ulažu novi napor, nakon brojnih neuspešnih pokušaja tokom Bajdenove administracije, da Srbiju približe svojim strateškim ciljevima.

RSE: Postoji li razlog da Beograd bude oduševljen početkom ovog strateškog dijaloga?

Server: Da. Da, to će pomoći predsedniku Vučiću da obezbedi da Vašington ne preduzima poteze protiv njega, niti pruža podršku njegovim političkim protivnicima na predstojećim izborima.

Takođe, da se SAD ne usprotive njegovom pokušaju da sa mesta predsednika pređe na funkciju premijera.

Nije prikladno da se strateški dijalog najavljuje ili održava uoči izbora.

RSE: Kako bi odnosi Srbije sa Kinom i Rusijom mogli da utiču na ovaj proces?

Server: Trampova administracija nije učinila mnogo na ograničavanju uticaja ni Kine ni Rusije na Balkanu, osim kroz sankcije Naftnoj industriji Srbije i insistiranje na izlasku Gasproma iz vlasništva, što je dobra stvar.

Stabilnost je strateški interes SAD u Srbiji

RSE: Koji su strateški interesi Sjedinjenih Država kada je reč o Srbiji?

Server: Stabilnost, stabilnost, stabilnost. To ne bi bio moj prioritet, ali Vašington se, čini se, i dalje čvrsto drži tog pristupa.

Takva stabilnost znači održavanje sve autoritarnijeg režima na vlasti.

Voleo bih da vidim stvarne napore da se podrži povratak demokratiji i da se ograniče pokušaji Beograda, kroz koncept "srpskog sveta", da utiče na Bosnu i Kosovo.

RSE: Šta u praksi znači biti strateški partner Sjedinjenih Država?

Server: To je deklarativno unapređenje odnosa, ali njegov stvarni značaj zavisi od okolnosti. Vašington danas vodi politiku zasnovanu na interesima i razmeni ustupaka. Ako dobije ono što želi, pre svega kada je reč o NIS-u, verovatno će ponuditi nešto zauzvrat.

Srbija ima dugu istoriju pravljenja ograničenih ustupaka Vašingtonu i pokušaće to ponovo.

RSE: Kao strateški partner Sjedinjenih Država, može li Beograd očekivati veću podršku u zaštiti svojih interesa u vezi sa Kosovom i Republikom Srpskom?

Server: Da. Kada je reč o Republici Srpskoj, Vašington je već napravio velike ustupke ukidanjem sankcija Dodiku.

Na Kosovu će Beograd verovatno moći da nastavi da izbegava odgovornost za otmicu trojice kosovskih policajaca, incidente protiv pripadnika KFOR-a i teroristički incident u Banjskoj.

Ne bih se iznenadio ako Vašington ponovo počne da insistira na Zajednici opština sa srpskom većinom (ZSO), što je za Kosovo moguće samo uz priznanje Srbije. ZSO je prepreka dijalogu.